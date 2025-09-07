ÜCRETSİZ Çok Stratejili Ticaret Araç Kitiniz

Mükemmel ticaret robotunu aramayı bırakın. Martingale Pulse, dört farklı giriş stratejisini kurumsal düzeyde risk yönetimi ve ticaret kontrolleriyle birleştiren güçlü, hepsi bir arada bir Uzman Danışman'dır (EA).

Yüksek kaliteli bir eğitim aracı olarak geliştirilmiş olup, MQL5 topluluğuna tamamen ÜCRETSİZ olarak sunulmaktadır. Gelişmiş programlama kavramlarını öğrenmek, teorilerinizi test etmek veya kendi ticaret yenilikleriniz için sağlam bir temel olarak kullanın.

Öne Çıkan Özellikler

Bu sadece bir EA'dan daha fazlası; tam, tamamen özelleştirilebilir bir ticaret çerçevesidir.

1. Dördü Bir Arada EA: Ticaret Motorunuzu Seçin Tam kontrol sizde. Tarzınıza ve mevcut piyasa koşullarına uyan stratejiyi seçin:

EMA Kesişimi: Sürekli piyasa hareketlerini yakalamak için tasarlanmış klasik bir trend takip motoru.

RSI Tersine Dönüş: Aşırı alım/satım sinyallerinde işleme girerek fiyat düzeltmesi bekleyen bir ortalamaya dönüş motoru.

Yutan Mum Formasyonu: Yüksek olasılıklı geri dönüş sinyallerini belirleyen güçlü bir fiyat hareketi motoru.

HFT Momentum: Mikro momentum patlamalarını yakalamak için tik verilerini analiz eden yüksek frekanslı bir scalping motoru. (Düşük spread'li ECN broker gerektirir).

2. Gelişmiş Risk ve Para Yönetimi Sermayenizi hassas kontrollerle koruyun ve büyütün:

Esnek Lot Büyüklüğü: İşlem büyüklüğünüzü otomatik olarak ölçeklendirmek için Sabit Lot veya Bakiye Yüzdesi arasında seçim yapın.

Tamamen Yapılandırılabilir Martingale: Bir işlem zararla kapanırsa, EA bir kurtarma dizisi başlatabilir. Hesabınızı korumak için Martingale Tipi , Çarpan ve en önemlisi Maksimum Emir sınırını siz kontrol edersiniz.

Günlük Kar ve Zarar Limitleri: Günlük bir kar hedefi veya maksimum düşüş (yüzde veya para birimi cinsinden) belirleyin. Bir limite ulaşıldığında, EA karları kilitlemek или daha fazla kaybı önlemek için o gün için ticareti durdurur.

3. Hassas Ticaret ve Zaman Kontrolü Girişten çıkışa kadar işlemlerinizin her yönünü yönetin:

Zarar Durdur ve Kar Al: Başlangıç hedeflerini puan olarak belirleyin veya otomatik hesaplama için bir Risk/Ödül Oranı kullanın.

İzleyen Durdurma (Kârdayken): Sabit bir para miktarına göre zarar durdurma seviyenizi izleyerek kârınızı koruyun (örneğin, her 10$ kazanç için 5$ karı kilitleyin).

Tam Haftalık Ticaret Takvimi: EA'nın haftanın hangi günleri ve saatlerinde ticaret yapmasına izin verildiğini tam olarak tanımlayın.

Oturum Sonunda Otomatik Kapatma: Tanımladığınız ticaret oturumunun sonunda tüm açık pozisyonlarınızı otomatik olarak kapatın.

Önerilen Pariteler ve Zaman Dilimleri

Trend Takibi (EMA): H1, H4'te EURUSD, GBPUSD, USDJPY.

Ortalamaya Dönüş (RSI): M15, M30, H1'de EURCHF, AUDCAD gibi yatay piyasa pariteleri.

Fiyat Hareketi (Yutan): H1 veya daha yüksek zaman dilimlerinde net formasyonlara sahip herhangi bir parite.

Scalping (HFT): M1, M5'te düşük spread'li değişken pariteler (GBPJPY, Endeksler).

Önemli: Kullanmadan Önce Lütfen Okuyun

RİSK YÖNETİMİ ANAHTARDIR: Martingale sistemi yüksek riskli bir stratejidir. Mekaniğini MUTLAKA anlamalı ve riskinizi kontrol etmek için Maksimum Emir ve Günlük Düşüş özelliklerini kullanmalısınız.

KAPSAMLI GERİYE DÖNÜK TEST YAPIN: Canlı bir hesapta kullanmadan önce EA'yı her zaman çeşitli ayarlarla bir demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

BROKER KOŞULLARI ÖNEMLİDİR: Performans, özellikle HFT stratejisi için, düşük spread'lere, düşük gecikmeye ve hızlı uygulamaya büyük ölçüde bağlıdır. Bir ECN hesabı şiddetle tavsiye edilir.

Geri Bildirimlerinize Değer Veriyoruz!

Martingale Pulse bir topluluk projesidir. Yeni özellikler veya iyileştirmeler hakkında fikirleriniz varsa, lütfen "Yorumlar" bölümünde ayrıntılı bir yorum bırakın.

Bu EA'yı faydalı bulursanız, lütfen 5 yıldızlı bir yorum bırakmayı düşünün! Olumlu yorumlar, aracın görünürlük kazanmasına yardımcı olur ve herkes için daha fazla ücretsiz geliştirmeyi teşvik eder. Desteğiniz için teşekkür ederiz!



