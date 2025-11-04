Telegram Order MT5





Telegram Emri, grafikte etkileşimli bir TP/SL panelini gerçek zamanlı Telegram bildirimleriyle birleştiren bir işlem yöneticisidir. Açılış/değiştirme/kapanış emirleri otomatik olarak izlenir ve Telegram'a metin veya ekran görüntüsü gönderebilirsiniz. Çalışır durumdaki fiyata veya mum kapanışına dayalı Gizli TP/SL (brokera seviye göndermeden), Son Kâr ve Başabaş Noktası (BEP).





Manuel, yarı otomatik yatırımcılar ve cep telefonlarına hızlı kontrol ve düzenli raporlar almak isteyen birden fazla EA kullanıcısı için uygundur.





Temel Özellikler

Görsel TP/SL Paneli

Kâr Al/Zarar Durdur Butonları ➜ Grafikte bir çizgi çizin, ayarlamak için tekrar tıklayın.

Gizli mod: TP/SL sunucuya gönderilmez; fiyat çizgiye değdiğinde EA pozisyonu kapatır.

Tahmini Kâr ($), Yüzde (%) ve Pip'ler doğrudan çizgi etiketinde görüntülenir.

Telegram Bildirimlerini Tamamla

Aç/Değiştir/Kapat/Beklemede (aktif/değiştirildi/silindi) – yapılandırılmış mesajlar.

Grafik Ekran Görüntüsü + Başlık Gönder (isteğe bağlı).

Ek seçenekler: Uyarı, Anında Gönder, E-posta.

Sonraki Kâr ve Başabaş Noktaları

Kademeli takip: Başlangıç ​​ve Adım Adımı ayarlayın.

BEP modu: Çalışan fiyattan veya kapanış mumundan hesaplayın (gürültü önleyici).

XAUUSD için otomatik ayarlama (pip ölçeği düzeltildi). Toplu TP/SL Girişi (pip cinsinden)

TP Girişi / SL Girişi kutularına sayıları girin ➜ EA'yı tüm mevcut grafik sembolü pozisyonlarına ayarlayın.

Hepsini Güvenli Şekilde Kapatın

Tek tuşla, önce onaylayın, Sihirli Sayı ve Sembole uyun.

Pip Bilgileri

Tüm grafik sembolü pozisyonları için toplam pip (dinamik renk: kâr/zarar).





Neden Faydalıdır?

Zaman kazanın: Tüm pozisyonlar için TP/SL değerini, sadece bir çizgi çizerek veya pip değerlerini bir kez girerek ayarlayın.

Kullanışlı kontroller: gerçekçi takip ve BEP (mum kapanışını bekleyebilir).

Her zaman izlenir: Telegram push + ekran görüntüleri otomatik işlem dokümantasyonu oluşturur.

Esnek: SL/TP seviyelerine duyarlı aracı kurumlar için gizli mod.





Nasıl Kullanılır (3 Adım)

MT4 ➜ Seçenekler ➜ Uzman Danışmanlar

Listelenen URL için WebRequest'e İzin Ver'i işaretleyin ➜ Şunu ekleyin: https://api.telegram.org

Gerektiğinde DLL içe aktarımlarına izin ver'i işaretleyin. _tokenID ve _chatID alanlarını doldurun, _sendTele'yi etkinleştirin.

Grafikte:

TP/SL'ye tıklayın ➜ bir çizgi çizin ➜ gizliliği ayarlamak (veya etkinleştirmek) için tekrar tıklayın.

Tümünü Kapat'a tıklayarak filtrelenmiş tüm sembol ve sihirli konumları kapatın.