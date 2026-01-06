Telegram Order MT5


Telegram Order – Intelligenter Trade-Manager & Telegram-Benachrichtigungstool für MT4

Telegram Order ist ein intelligenter Trade-Manager und ein Benachrichtigungstool für MetaTrader 4. Es überwacht automatisch alle Ihre Orders (Markt- und Pending-Orders), sendet detaillierte Benachrichtigungen an Telegram (optional mit Screenshots) und bietet Ihnen ein intuitives Bedienfeld zur Verwaltung von Take-Profit (TP), Stop-Loss (SL), Break-Even (BE), Trailing-Stop und „Alle Positionen schließen“ direkt im Chart.

Geeignet für:
Signalanbieter/Forex-Coaches, die automatische Signale an Telegram senden möchten
Manuelle Trader, die visuelle TP/SL-Panels sowie Trailing- und Break-Even-Punkte wünschen
Alle, die ihre gesamte Orderaktivität übersichtlich in Telegram protokollieren möchten

Hauptfunktionen
1. Automatische Telegram-Benachrichtigungen (Text & Screenshots)
Benachrichtigungen werden gesendet, wenn:
Neue Order eröffnet wird (Kauf/Verkauf & alle Pending-Orders)
Pending-Orders aktiviert werden
TP/SL ausgelöst wird
Order geändert wird (Preis, SL, TP verschoben)
Pending-Orders gelöscht werden
Nachrichteninhalt:
Symbol, Ticket, Lotgröße
Eröffnungskurs, SL, TP
Gewinn/Verlust in Kontowährung (für geschlossene Trades)
Optionaler Chart-Screenshot für Telegram:
Auflösung konfigurierbar (Standard 1280×720)
Ideal für Signalkanäle und Trading-Schulungen

2. Intelligentes Order-Manager-Panel im Chart
Buttons mit einem Klick:
Take-Profit (TP) – TP-Linie aktivieren/deaktivieren
Stop-Loss (SL) – SL aktivieren/deaktivieren Linie
Alle schließen – Schließt alle Positionen (und optional ausstehende Aufträge) für das Chartsymbol/die Magic Number. Das Panel passt sich automatisch an die Chartgröße und die Eckposition an.

3. TP/SL per Drag & Drop im Chart festlegen

Wenn der TP- oder SL-Modus aktiv ist, zeichnet der EA eine horizontale Linie: Ziehen Sie die Linie nach oben/unten, um Kursziel/Stopp für alle offenen Positionen dieses Symbols festzulegen. Der EA passt alle Aufträge automatisch an das neue TP/SL an. Die Gewinnschätzung in Echtzeit wird neben der Linie angezeigt:
Geschätzter Gewinn in Kontowährung
Prozentualer Anteil am Kontostand
Gesamt-Pips

4. Stealth-Modus für TP & SL
Option zum Ausblenden von TP/SL vor dem Broker („Stealth“-Modus): TP/SL werden nur als Linien im Chart angezeigt. Der Broker sieht keine SL/TP-Level. Der EA überwacht den Kurs und schließt alle Aufträge, sobald die Linie berührt wird. Nützlich, um Stop-Hunting durch den Broker zu vermeiden oder die Level vollständig privat zu halten.

5. Break-Even-System (BEP) & Trailing-Profit-System
Trailing Stop:
Start- und Schrittweite in Pips (oder Punktemodus)
Funktioniert für Kauf- und Verkaufsaufträge
Verschiebt den Stop-Loss automatisch, wenn sich der Kurs in die gewünschte Richtung entwickelt. Break-Even-Trailing:
Verschiebt den Stop-Loss auf den Break-Even-Punkt + Schrittweite, sobald der Kurs eine festgelegte Distanz erreicht hat. Kann mit dem laufenden Kurs oder der Logik der geschlossenen Kerze arbeiten (2 Modi). Geeignet für alle Symbole, mit spezieller Anpassung für XAUUSD/Gold.

6. Live-Konto- und Marktinformationen (Overlay)
Der Infoblock im Chart zeigt:
Brokername
Hebel
Spreads
Kontonummer und -name
Saldo, Eigenkapital, Floating P/L (%)
Margin und Free Margin
Der Zeitblock unten links zeigt:
GMT-Zeit
Serverzeit
Lokale Computerzeit

7. Pip-Informationsanzeige
Wenn aktiviert, zeigt der EA die gesamten Floating Pips für alle Orders des jeweiligen Symbols an:
Positiv (grün), negativ (rot) oder neutral (grau).
Sehr nützlich für Trader, die ihre Orders manuell verwalten.

8. Magic Number- und Symbolfilter
Sie können die Verwaltung einschränken auf:
Alle Orders des Kontos, oder
Eine bestimmte Magic Number (z. B. nur ein EA), und/oder
Nur das aktuelle Chart-Symbol.
Ideal zur problemlosen Kombination mit anderen EAs.

Typische Anwendungsfälle
Signalgeber / Forex-Trainer
Telegram-Order an MT4 anhängen
Jeder Trade wird automatisch in Ihrem Telegram-Kanal/Ihrer Gruppe veröffentlicht. Sie können Chart-Screenshots hinzufügen, um Ihren Kursteilnehmern/Followern die Funktionsweise besser zu erklären.

Handbuch für Trader
TP/SL-Linien per Drag & Drop platzieren, anstatt Preise manuell im Orderfenster einzugeben. Mit einem Klick alle Positionen schließen, um den Markt schnell zu bereinigen. Dank Stealth TP/SL bleibt Ihr Risikomanagement vor dem Broker verborgen.

Risikobewusstes Trading
Trail-Profit und Break-Even-Point-Logik schützen offene Gewinne automatisch. Schnelle Übersicht über Eigenkapital, Margin und variablen Gewinn/Verlust direkt im Chart.

Hinweise & Empfehlungen
Für jeden Chart, den Sie verwalten/überwachen möchten, eine Instanz anhängen.
Bei Signalgebern für mehrere Symbole können Sie mehrere Charts (z. B. EURUSD, XAUUSD, US30) mit jeweils einer angehängten Telegram-Order verwenden.
Funktioniert mit jedem Broker und jedem Handelsstil (Scalping, Intraday, Swing), sofern WebRequests erlaubt sind.
