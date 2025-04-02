Telegram Order MT5





Telegram Order – Gestor de Negociações Inteligente e Notificador do Telegram para MT4





O Telegram Order é um gestor de negociações inteligente e uma ferramenta de notificação para o MetaTrader 4.

Monitoriza automaticamente todas as suas ordens (a mercado e pendentes), envia notificações detalhadas para o Telegram (com capturas de ecrã opcionais) e oferece um painel intuitivo para gerir o Take Profit (TP), Stop Loss (SL), Ponto de Equilíbrio (BE), trailing stop e a opção "Fechar Tudo" diretamente do gráfico.

... Indicado para:

Fornecedores de sinais/instrutores de forex que pretendam enviar sinais automáticos para o Telegram

Os traders manuais que pretendam painéis visuais de TP/SL + trailing stop e BE

Qualquer pessoa que pretenda que toda a atividade de encomendas seja registada de forma organizada no Telegram





Principais Recursos

1. Notificações Automáticas no Telegram (Texto e Capturas de Ecrã)

Envia mensagens quando:

É aberta uma nova ordem (COMPRA/VENDA e todos os tipos de ordens pendentes)

As ordens pendentes são ativadas

TP/SL é atingido

Ordem é modificada (preço, SL, TP movidos)

As ordens pendentes são excluídas

O conteúdo da mensagem inclui:

Símbolo, ticket, tamanho do lote

Preço de abertura, SL, TP

Resultado na moeda da conta (para operações fechadas)

Captura de ecrã opcional do gráfico enviada para o Telegram:

Resolução configurável (norma 1280×720)

Ótimo para canais de sinais e educação em trading





2. Painel de Gestão Inteligente de Ordens no Gráfico

Botões de um clique:

Take-Profit (TP) – ativar/desativar TP Linha Stop-Loss (SL) – ativar/desativar a linha SL

Fechar tudo – fecha todas as operações (e, opcionalmente, as ordens pendentes) para o símbolo/número mágico do gráfico

O painel adapta-se automaticamente ao tamanho do gráfico e à posição no canto.





3.º Arrastar e largar TP/SL no gráfico





Quando o modo TP ou SL está ativo, o EA desenha uma linha horizontal:

Arraste a linha para cima/para baixo para definir o alvo/stop para todas as operações abertas nesse símbolo

O EA modifica automaticamente todas as ordens com o novo TP/SL

Estimativa de lucro em tempo real apresentada ao lado da linha:

Lucro estimado na moeda da conta

Percentagem do saldo

Total de pips





4.º Modo TP e SL oculto

Opção para ocultar o TP/SL da corretora (modo “oculto”):

Os TP/SL são desenhados apenas como linhas no seu gráfico

A corretora não vê os níveis de SL/TP

O EA monitoriza o preço e fecha todas as ordens quando a linha é tocada

Útil para evitar a caça aos stops da corretora ou para manter os níveis totalmente privados. 5. Sistema de Break-Even (BEP) e Trailing Profit

Trailing Stop:

início e passo do trailing stop em pips (ou modo de pontos)

Funciona tanto para ordens de COMPRA como de VENDA

Move o SL automaticamente à medida que o preço se move a seu favor

Trailing Stop de Break-Even (BEP):

Move o SL para o passo BEP+ após o preço atingir uma distância especificada

Pode usar lógica de preço atual ou de vela fechada (2 modos)

Concebido para funcionar com todos os símbolos, com um ajuste especial para XAUUSD/Ouro.









6. Sobreposição de informação da conta real e do mercado

O bloco de informação no gráfico apresenta:

Nome da corretora

Alavancagem

Spreads

Número e nome da conta

Saldo, Capital Próprio, Resultado Flutuante (%)

Margem e Margem Livre

O bloco de tempo no canto inferior esquerdo apresenta:

Horário GMT

Horário do servidor

Hora local do computador





7. Exibição de informação de pips

Se estiver ativado, o EA apresenta o total de pips flutuantes para todas as ordens nesse símbolo:

Positivo (verde), negativo (vermelho) ou neutro (cinza)

Muito útil para traders discricionários/manuais.





8. Filtro de Número Mágico e Símbolo

Pode restringir o gerenciamento a:

Todas as ordens da conta, ou

Um Número Mágico específico (por exemplo, apenas um EA), e/ou

Apenas o símbolo atual do gráfico

Perfeito para combinar com outros EAs sem interferências.





Casos de Uso Típicos

Fornecedor de Sinais/Instrutor Forex

Anexe a Ordem do Telegrama ao seu MT4

Cada operação realizada é automaticamente publicada no seu canal/grupo de Telegram

Pode incluir capturas de ecrã dos gráficos para explicações mais claras aos seus alunos/seguidores





Manual do Trader

Arraste e largue as linhas de TP/SL em vez de introduzir os preços manualmente na janela de ordens

Fecho Total com um clique quando quiseres zerar o mercado rapidamente

O TP/SL Oculto mantém a sua gestão de risco oculta da corretora





Trader Consciente do Risco

O trailing stop e a lógica BEP protegem automaticamente o lucro em aberto

Visão geral rápida do capital próprio, margem e P/L flutuante diretamente no gráfico





Observações e Recomendações

Anexe uma instância por gráfico que pretende gerir/monitorizar.





Para fornecedores de sinais com múltiplos símbolos, pode utilizar vários gráficos (por exemplo, EURUSD, XAUUSD, US30), cada um com a Ordem do Telegram anexada.





Funciona com qualquer corretora e qualquer estilo de negociação (scalping, intraday, swing), desde que o pedido Web esteja ativado.