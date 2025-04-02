Telegram Order MT5
- Utilitários
- Agus Santoso
- Versão: 1.2
- Atualizado: 6 janeiro 2026
- Ativações: 5
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459
Telegram Order – Gestor de Negociações Inteligente e Notificador do Telegram para MT4
O Telegram Order é um gestor de negociações inteligente e uma ferramenta de notificação para o MetaTrader 4.
Monitoriza automaticamente todas as suas ordens (a mercado e pendentes), envia notificações detalhadas para o Telegram (com capturas de ecrã opcionais) e oferece um painel intuitivo para gerir o Take Profit (TP), Stop Loss (SL), Ponto de Equilíbrio (BE), trailing stop e a opção "Fechar Tudo" diretamente do gráfico.
... Indicado para:
Fornecedores de sinais/instrutores de forex que pretendam enviar sinais automáticos para o Telegram
Os traders manuais que pretendam painéis visuais de TP/SL + trailing stop e BE
Qualquer pessoa que pretenda que toda a atividade de encomendas seja registada de forma organizada no Telegram
Principais Recursos
1. Notificações Automáticas no Telegram (Texto e Capturas de Ecrã)
Envia mensagens quando:
É aberta uma nova ordem (COMPRA/VENDA e todos os tipos de ordens pendentes)
As ordens pendentes são ativadas
TP/SL é atingido
Ordem é modificada (preço, SL, TP movidos)
As ordens pendentes são excluídas
O conteúdo da mensagem inclui:
Símbolo, ticket, tamanho do lote
Preço de abertura, SL, TP
Resultado na moeda da conta (para operações fechadas)
Captura de ecrã opcional do gráfico enviada para o Telegram:
Resolução configurável (norma 1280×720)
Ótimo para canais de sinais e educação em trading
2. Painel de Gestão Inteligente de Ordens no Gráfico
Botões de um clique:
Take-Profit (TP) – ativar/desativar TP Linha Stop-Loss (SL) – ativar/desativar a linha SL
Fechar tudo – fecha todas as operações (e, opcionalmente, as ordens pendentes) para o símbolo/número mágico do gráfico
O painel adapta-se automaticamente ao tamanho do gráfico e à posição no canto.
3.º Arrastar e largar TP/SL no gráfico
Quando o modo TP ou SL está ativo, o EA desenha uma linha horizontal:
Arraste a linha para cima/para baixo para definir o alvo/stop para todas as operações abertas nesse símbolo
O EA modifica automaticamente todas as ordens com o novo TP/SL
Estimativa de lucro em tempo real apresentada ao lado da linha:
Lucro estimado na moeda da conta
Percentagem do saldo
Total de pips
4.º Modo TP e SL oculto
Opção para ocultar o TP/SL da corretora (modo “oculto”):
Os TP/SL são desenhados apenas como linhas no seu gráfico
A corretora não vê os níveis de SL/TP
O EA monitoriza o preço e fecha todas as ordens quando a linha é tocada
Útil para evitar a caça aos stops da corretora ou para manter os níveis totalmente privados. 5. Sistema de Break-Even (BEP) e Trailing Profit
Trailing Stop:
início e passo do trailing stop em pips (ou modo de pontos)
Funciona tanto para ordens de COMPRA como de VENDA
Move o SL automaticamente à medida que o preço se move a seu favor
Trailing Stop de Break-Even (BEP):
Move o SL para o passo BEP+ após o preço atingir uma distância especificada
Pode usar lógica de preço atual ou de vela fechada (2 modos)
Concebido para funcionar com todos os símbolos, com um ajuste especial para XAUUSD/Ouro.
6. Sobreposição de informação da conta real e do mercado
O bloco de informação no gráfico apresenta:
Nome da corretora
Alavancagem
Spreads
Número e nome da conta
Saldo, Capital Próprio, Resultado Flutuante (%)
Margem e Margem Livre
O bloco de tempo no canto inferior esquerdo apresenta:
Horário GMT
Horário do servidor
Hora local do computador
7. Exibição de informação de pips
Se estiver ativado, o EA apresenta o total de pips flutuantes para todas as ordens nesse símbolo:
Positivo (verde), negativo (vermelho) ou neutro (cinza)
Muito útil para traders discricionários/manuais.
8. Filtro de Número Mágico e Símbolo
Pode restringir o gerenciamento a:
Todas as ordens da conta, ou
Um Número Mágico específico (por exemplo, apenas um EA), e/ou
Apenas o símbolo atual do gráfico
Perfeito para combinar com outros EAs sem interferências.
Casos de Uso Típicos
Fornecedor de Sinais/Instrutor Forex
Anexe a Ordem do Telegrama ao seu MT4
Cada operação realizada é automaticamente publicada no seu canal/grupo de Telegram
Pode incluir capturas de ecrã dos gráficos para explicações mais claras aos seus alunos/seguidores
Manual do Trader
Arraste e largue as linhas de TP/SL em vez de introduzir os preços manualmente na janela de ordens
Fecho Total com um clique quando quiseres zerar o mercado rapidamente
O TP/SL Oculto mantém a sua gestão de risco oculta da corretora
Trader Consciente do Risco
O trailing stop e a lógica BEP protegem automaticamente o lucro em aberto
Visão geral rápida do capital próprio, margem e P/L flutuante diretamente no gráfico
Observações e Recomendações
Anexe uma instância por gráfico que pretende gerir/monitorizar.
Para fornecedores de sinais com múltiplos símbolos, pode utilizar vários gráficos (por exemplo, EURUSD, XAUUSD, US30), cada um com a Ordem do Telegram anexada.
Funciona com qualquer corretora e qualquer estilo de negociação (scalping, intraday, swing), desde que o pedido Web esteja ativado.