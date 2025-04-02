Telegram Order MT5





Telegram Order – умный менеджер торговли и уведомитель Telegram для MT4





Telegram Order – это умный инструмент для управления торговлей и уведомлений для MetaTrader 4.

Он автоматически отслеживает все ваши ордера (рыночные и отложенные), отправляет подробные уведомления в Telegram (с возможностью создания скриншотов) и предоставляет интуитивно понятную панель для управления тейк-профитом, стоп-лоссом, безубыточностью, трейлингом и закрытием всех позиций прямо с графика.





Подходит для:

Поставщиков сигналов / Форекс-тренеров, желающих отправлять автоматические сигналы в Telegram

Трейдеров, работающих вручную, которым нужны визуальные панели TP/SL, трейлинг и безубыточность

Всех, кто хочет, чтобы вся активность ордеров была наглядно зафиксирована в Telegram





Основные функции

1. Автоматические уведомления в Telegram (текст и скриншоты)

Отправка сообщений при:

Открытии нового ордера (BUY/SELL и всех отложенных)

Активации отложенных ордеров

Срабатывании TP/SL

Изменении ордера (перемещении цены, SL, TP)

Удалении отложенных ордеров

Содержание сообщения включает:

Символ, тикет, размер лота

Цена открытия, SL, TP

Прибыль/убыток в валюте счета (для закрытых сделок)

Опциональная отправка скриншота графика в Telegram:

Разрешение настраивается (по умолчанию 1280×720)

Отлично подходит для каналов сигналов и обучения трейдингу





2. Панель Smart Order Manager на графике

В один клик Кнопки:

Тейк-профит (TP) – включить/отключить линию TP

Стоп-лосс (SL) – включить/отключить линию SL

Закрыть все – закрывает все сделки (и, при необходимости, отложенные ордера) по символу графика/магическому числу.

Панель автоматически адаптируется к размеру графика и положению угла.





3. Перетаскивание TP/SL на график





Когда активен режим TP или SL, советник рисует горизонтальную линию:

Перетащите линию вверх/вниз, чтобы установить цель/стоп для всех открытых сделок по этому символу.

Советник автоматически изменяет все ордера с учетом новых TP/SL.

Расчетная прибыль в реальном времени отображается рядом с линией:

Расчетная прибыль в валюте счета

Процент от баланса

Всего пунктов





4. Режим скрытого TP и SL

Возможность скрыть TP/SL от брокера («скрытый» режим):

TP/SL отображаются на графике только линиями.

Брокер не видит уровни SL/TP.

Советник отслеживает цену и закрывает все ордера при касании линии.

Полезно для предотвращения охоты брокеров за стопами или для сохранения уровней в тайне.





5. Система безубыточности (BEP) и трейлинг-профита

Трейлинг-стоп:

trail_start и trail_step в пипсах (или пунктах)

Работает как для ордеров на покупку, так и для ордеров на продажу

Автоматически перемещает стоп-лосс при движении цены в вашу пользу

Трейлинг безубыточности (BEP):

Перемещает стоп-лосс на BEP + шаг после того, как цена достигнет заданного расстояния

Может использовать логику текущей цены или закрытой свечи (2 режима)

Разработан для работы со всеми символами, со специальной настройкой для XAUUSD/Gold.





6. Наложение информации о реальном счёте и рынке

Блок информации на графике отображает:

Название брокера

Кредитное плечо

Спреды

Номер и название счёта

Баланс, капитал, плавающая прибыль/убыток (%)

Маржа и свободная маржа

В левом нижнем углу блока времени отображаются:

Время по Гринвичу

Время сервера

Локальное время компьютера





7. Отображение информации о пунктах

Если включено, советник показывает общее количество плавающих пунктов для всех ордеров по данному символу:

Положительные (зелёный), отрицательные (красный) или нейтральные (серый).

Очень полезно для дискреционных/ручных трейдеров.





8. Фильтр по магическому числу и символу

Вы можете ограничить управление:

Всеми ордерами на счёте или

Определённым магическим числом (например, только одним советником) и/или

Только текущим символом на графике.

Идеально подходит для комбинирования с любыми другими советниками без помех.





Типичные примеры использования

Поставщик сигналов / Тренер по Форекс

Прикрепите ордер Telegram к своему MT4

Каждая ваша сделка автоматически публикуется в вашем канале/группе Telegram

Вы можете прикрепить скриншоты графиков для более понятного объяснения ученикам/подписчикам





Руководство трейдера

Перетаскивайте линии TP/SL вместо ручного ввода цен в окне ордера

Окно «Закрыть все» одним кликом, чтобы быстро выровнять рынок

Скрытый TP/SL скрывает управление рисками от брокера





Трейдер с пониманием риска

Трейдинговая прибыль и логика BEP автоматически защищают открытую прибыль

Быстрый обзор капитала, маржи и плавающей прибыли/убытка прямо на графике





Примечания и рекомендации

Прикрепляйте по одному экземпляру на каждый график, который вы хотите контролировать/контролировать.

Для поставщиков сигналов с несколькими символами вы можете использовать несколько графиков (например, EURUSD, XAUUSD, US30), к каждому из которых прикреплен ордер Telegram. Работает с любым брокером и любым стилем торговли (скальпинг, внутридневная, свинг-торговля), если разрешен WebRequest.