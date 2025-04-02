Telegram Order MT5


Telegram Order – умный менеджер торговли и уведомитель Telegram для MT4

Telegram Order – это умный инструмент для управления торговлей и уведомлений для MetaTrader 4.
Он автоматически отслеживает все ваши ордера (рыночные и отложенные), отправляет подробные уведомления в Telegram (с возможностью создания скриншотов) и предоставляет интуитивно понятную панель для управления тейк-профитом, стоп-лоссом, безубыточностью, трейлингом и закрытием всех позиций прямо с графика.

Подходит для:
Поставщиков сигналов / Форекс-тренеров, желающих отправлять автоматические сигналы в Telegram
Трейдеров, работающих вручную, которым нужны визуальные панели TP/SL, трейлинг и безубыточность
Всех, кто хочет, чтобы вся активность ордеров была наглядно зафиксирована в Telegram

Основные функции
1. Автоматические уведомления в Telegram (текст и скриншоты)
Отправка сообщений при:
Открытии нового ордера (BUY/SELL и всех отложенных)
Активации отложенных ордеров
Срабатывании TP/SL
Изменении ордера (перемещении цены, SL, TP)
Удалении отложенных ордеров
Содержание сообщения включает:
Символ, тикет, размер лота
Цена открытия, SL, TP
Прибыль/убыток в валюте счета (для закрытых сделок)
Опциональная отправка скриншота графика в Telegram:
Разрешение настраивается (по умолчанию 1280×720)
Отлично подходит для каналов сигналов и обучения трейдингу

2. Панель Smart Order Manager на графике
В один клик Кнопки:
Тейк-профит (TP) – включить/отключить линию TP
Стоп-лосс (SL) – включить/отключить линию SL
Закрыть все – закрывает все сделки (и, при необходимости, отложенные ордера) по символу графика/магическому числу.
Панель автоматически адаптируется к размеру графика и положению угла.

3. Перетаскивание TP/SL на график

Когда активен режим TP или SL, советник рисует горизонтальную линию:
Перетащите линию вверх/вниз, чтобы установить цель/стоп для всех открытых сделок по этому символу.
Советник автоматически изменяет все ордера с учетом новых TP/SL.
Расчетная прибыль в реальном времени отображается рядом с линией:
Расчетная прибыль в валюте счета
Процент от баланса
Всего пунктов

4. Режим скрытого TP и SL
Возможность скрыть TP/SL от брокера («скрытый» режим):
TP/SL отображаются на графике только линиями.
Брокер не видит уровни SL/TP.
Советник отслеживает цену и закрывает все ордера при касании линии.
Полезно для предотвращения охоты брокеров за стопами или для сохранения уровней в тайне.

5. Система безубыточности (BEP) и трейлинг-профита
Трейлинг-стоп:
trail_start и trail_step в пипсах (или пунктах)
Работает как для ордеров на покупку, так и для ордеров на продажу
Автоматически перемещает стоп-лосс при движении цены в вашу пользу
Трейлинг безубыточности (BEP):
Перемещает стоп-лосс на BEP + шаг после того, как цена достигнет заданного расстояния
Может использовать логику текущей цены или закрытой свечи (2 режима)
Разработан для работы со всеми символами, со специальной настройкой для XAUUSD/Gold.

6. Наложение информации о реальном счёте и рынке
Блок информации на графике отображает:
Название брокера
Кредитное плечо
Спреды
Номер и название счёта
Баланс, капитал, плавающая прибыль/убыток (%)
Маржа и свободная маржа
В левом нижнем углу блока времени отображаются:
Время по Гринвичу
Время сервера
Локальное время компьютера

7. Отображение информации о пунктах
Если включено, советник показывает общее количество плавающих пунктов для всех ордеров по данному символу:
Положительные (зелёный), отрицательные (красный) или нейтральные (серый).
Очень полезно для дискреционных/ручных трейдеров.

8. Фильтр по магическому числу и символу
Вы можете ограничить управление:
Всеми ордерами на счёте или
Определённым магическим числом (например, только одним советником) и/или
Только текущим символом на графике.
Идеально подходит для комбинирования с любыми другими советниками без помех.

Типичные примеры использования
Поставщик сигналов / Тренер по Форекс
Прикрепите ордер Telegram к своему MT4
Каждая ваша сделка автоматически публикуется в вашем канале/группе Telegram
Вы можете прикрепить скриншоты графиков для более понятного объяснения ученикам/подписчикам

Руководство трейдера
Перетаскивайте линии TP/SL вместо ручного ввода цен в окне ордера
Окно «Закрыть все» одним кликом, чтобы быстро выровнять рынок
Скрытый TP/SL скрывает управление рисками от брокера

Трейдер с пониманием риска
Трейдинговая прибыль и логика BEP автоматически защищают открытую прибыль
Быстрый обзор капитала, маржи и плавающей прибыли/убытка прямо на графике

Примечания и рекомендации
Прикрепляйте по одному экземпляру на каждый график, который вы хотите контролировать/контролировать.
Для поставщиков сигналов с несколькими символами вы можете использовать несколько графиков (например, EURUSD, XAUUSD, US30), к каждому из которых прикреплен ордер Telegram. Работает с любым брокером и любым стилем торговли (скальпинг, внутридневная, свинг-торговля), если разрешен WebRequest.
