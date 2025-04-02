Telegram Order MT5


텔레그램 주문 - MT4용 스마트 트레이드 매니저 및 텔레그램 알림

텔레그램 주문은 메타트레이더 4용 스마트 트레이드 매니저이자 알림 도구입니다.
모든 주문(시장가 및 보류 주문)을 자동으로 모니터링하고, 상세 알림을 텔레그램으로 전송하며(선택 사항으로 스크린샷 제공), 차트에서 바로 TP, SL, BE, 트레일링, 클로즈를 관리할 수 있는 직관적인 패널을 제공합니다.

적합한 대상:
텔레그램으로 자동 시그널을 전송하려는 시그널 제공자/외환 코치
시각적인 목표가/손절매 패널, 추적 및 이익실현(BE)을 원하는 수동 트레이더
모든 주문 활동을 텔레그램에 깔끔하게 기록하려는 모든 사용자

주요 기능
1. 자동 텔레그램 알림(텍스트 및 스크린샷)
메시지 전송 시점:
새 주문 개설(매수/매도 및 모든 보류 주문)
보류 주문 활성화
목표가/손절매 주문 성공
주문 수정(가격, 손절매, 이익실현 변동)
보류 주문 삭제
메시지 내용:
종목, 티켓, 랏 크기
시가, 손절매, 이익실현
계좌 통화로 표시된 손익(청산된 거래의 경우)
텔레그램으로 전송되는 차트 스크린샷(선택 사항):
해상도 설정 가능(기본 1280×720)
시그널 채널 및 트레이딩 교육에 적합

2. 차트의 스마트 주문 관리자 패널
원클릭 버튼:
손익실현(TP) - 이익실현 활성화/비활성화 라인
손절매(SL) – 손절매 라인을 활성화/비활성화합니다.
모두 종료 – 차트 심볼/매직 넘버에 대한 모든 거래(및 선택적으로 보류 주문)를 종료합니다.
패널은 차트 크기와 모서리 위치에 따라 자동으로 조정됩니다.

3. 차트에서 TP/SL 드래그 앤 드롭

TP 또는 SL 모드가 활성화되면 EA는 수평선을 그립니다.
선을 위/아래로 드래그하여 해당 종목의 모든 미체결 거래에 대한 목표가/스톱가를 설정합니다.
EA는 모든 주문을 새로운 TP/SL로 자동 수정합니다.
선 옆에 실시간 수익 추정치가 표시됩니다.
계좌 통화 기준 예상 수익
잔액 비율
총 핍

4. 스텔스 TP 및 SL 모드
브로커에게 TP/SL을 숨기는 옵션("스텔스" 모드):
TP/SL은 차트에 선으로만 표시됩니다.
브로커는 SL/TP 레벨을 볼 수 없습니다.
EA는 가격을 모니터링하고 해당 라인에 도달하면 모든 주문을 청산합니다.
브로커의 스톱 헌팅을 피하거나 레벨을 완전히 비공개로 유지하는 데 유용합니다.

5. 손익분기점(BEP) 및 추적 이익 시스템
추적 손절매:
핍(또는 포인트 모드)에서 trail_start 및 trail_step 설정
매수 및 매도 주문 모두에 적용 가능
가격이 유리하게 움직이면 손절매(SL)를 자동으로 이동
손익분기점(BEP) 추적:
가격이 지정된 범위에 도달하면 손절매(SL)를 BEP + step으로 이동
실행 가격 또는 마감 캔들 로직 사용 가능(2가지 모드)
모든 종목에 적용 가능하며, XAUUSD/Gold에 대한 특별 조정이 가능합니다.

6. 실시간 계좌 및 시장 정보 오버레이
차트 정보 블록에는 다음이 표시됩니다.
브로커 이름
레버리지
스프레드
계좌 번호 및 이름
잔액, 자본금, 변동 이익/손실(%)
증거금 및 여유 증거금
왼쪽 하단 시간 블록에는 다음이 표시됩니다.
GMT 시간
서버 시간
로컬 컴퓨터 시간

7. 핍 정보 표시
활성화된 경우, EA는 해당 종목의 모든 주문에 대한 총 변동 핍을 표시합니다.
양수(녹색), 음수(빨간색), 중립(회색)
자유 매매/수동 트레이더에게 매우 유용합니다.

8. 매직 넘버 및 심볼 필터
관리 범위를 다음으로 제한할 수 있습니다.
계좌의 모든 주문 또는
특정 매직 넘버(예: EA 하나만) 및/또는
현재 차트 심볼만
다른 EA와 간섭 없이 결합하기에 완벽합니다.

일반적인 사용 사례
시그널 제공자/외환 트레이너
MT4에 텔레그램 주문 첨부
모든 거래는 텔레그램 채널/그룹에 자동으로 게시됩니다.
학생/팔로워에게 더 명확한 설명을 위해 차트 스크린샷을 포함할 수 있습니다.

트레이더 매뉴얼
주문 창에 가격을 직접 입력하는 대신 TP/SL 라인을 드래그 앤 드롭하세요.
시장을 빠르게 평탄화하고 싶을 때는 원클릭으로 모두 닫기
스텔스 TP/SL 기능으로 브로커에게 위험 관리 정보를 숨길 수 있습니다.

위험 인지 트레이더
추적 이익 및 BEP 로직으로 미결제 이익을 자동으로 보호
차트에서 바로 자본, 증거금, 변동 손익을 빠르게 확인할 수 있습니다.

참고 및 권장 사항
관리/모니터링하려는 차트당 하나의 인스턴스를 첨부하세요.
다중 심볼 시그널 제공자의 경우, 여러 차트(예: EURUSD, XAUUSD, US30)에 텔레그램 주문을 첨부하여 사용할 수 있습니다.
WebRequest가 허용되는 한 모든 브로커와 모든 거래 스타일(스캘핑, 당일 거래, 스윙)과 호환됩니다.
추천 제품
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
지표
일반 설명 Fair Gap Value 지표는 MetaTrader 5 차트에서 “페어 밸류 갭(Fair Value Gaps)”을 감지하고 강조 표시합니다. 페어 밸류 갭은 한 캔들의 저점과 그로부터 두 캔들 앞의 고점 사이에 가격 공백이 생길 때 발생합니다. 이 지표는 이러한 구간을 색이 입혀진 사각형으로 표시하여 가격 행동 전략에 시각적 지원을 제공합니다. 주요 기능 강세 갭 감지 : 현재 캔들의 저점과 두 캔들 이전의 고점 사이 갭을 녹색 사각형으로 표시합니다. 약세 갭 감지 : 반대 방향 갭을 빨간색 사각형으로 표시합니다. 동적 확장 : 사각형을 오른쪽으로 원하는 바(캔들) 수만큼 연장할 수 있습니다. 투명도 조절 : 차트 배경을 가리지 않도록 불투명도를 설정할 수 있습니다. 토글 옵션 : 강세 갭과 약세 갭을 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다. 히스토리 제한 : 스캔할 최대 바 수를 설정하여 데이터 양이 많을 때 성능을 최적화할 수 있습니다. 자동 정리 : 타임프레임이 변경되거나
FREE
Levels of Pivots
Nikolay Mitrofanov
유틸리티
The utility draws reversal levels using the formulas for each of the selected number of candles: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close On any timeframe. After a new candle closes on the calculated timeframe
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (1)
지표
THE MAGICIAN - 전문 수급 구역 지표 골드 15분 차트에서 시장 혼란을 명확한 거래 기회로 전환하세요 골드 트레이딩에 어려움을 겪고 계신가요? XAU/USD에서 어디서 진입해야 할지 추측하는 데 지치셨나요? 매수, 매도, 관망 중 무엇을 해야 할지 혼란스러우신가요? 15분 타임프레임에서 고확률 설정을 놓치고 계신가요? "THE MAGICIAN"은 시장을 움직이는 수급의 보이지 않는 힘을 드러냅니다! THE MAGICIAN의 독특한 점은? 멀티 타임프레임 분석 H4, 일봉, 주봉 타임프레임을 동시에 분석 여러 타임프레임이 정렬되는 합류 구역 식별 최고 확률 거래를 위한 HTF 확인 구역 표시 낮은 품질의 신호를 자동으로 제거 신선한(미돌파) 구역만 표시 돌파된 구역은 절대 표시하지 않음 - 깨끗하고 테스트되지 않은 레벨만 각 구역은 신선 표시기로 마킹 50% 침투 임계값으로 품질 탐지 보장 돌파 없이 구역 터치 추적 지능형 트레이딩 가이던스 지표가 거래 또는
FREE
Exact Time
Boris Sedov
유틸리티
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
지표
Swiss VWAPsimple Motivation Did not find free VWAP that works, the one that I found craseh. So I created a VWAP which calculates values only for the actual day. So computer resouces are not over stressed. What is VWAP, how is it used?  VWAP stands for Volume Weighed Average Price, it calculates the running sum of tick volume and the runnung sum of price times tickvolume. The division of these sums result in a weighed price (Sum P*V/Sum V). The calculation starts normally at midnight. The values
FREE
LT Volume Weighted Average Price
Thiago Duarte
5 (7)
유틸리티
Volume Weighted Average Price or VWAP is an indicator wich shows different average prices on chart. This is very useful to find strong negotiation price areas and as trend following. Configurations: Day, Week and Month - Show different VWAPs according to the period. You can change each line style on "colors" tab. Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot   <3 PayPal, Skrill, Nete
FREE
Time Candle with Sound Alert
Iwan Santoso
지표
Time Candle with Sound Alert This indicator will be display the time left candle Features : 1. Multi Time Frames, Multi Pairs 2. Time Left 2. Position dynamic with Bid Price or Edge of Chart Screen 3. Font Size and Color 4. Display Current Spread, Maximum Spread and Minimum Spread Note: Maximum and Minimum Spread will be reset when you change TF Tested On MT5 Version 5 Build 5200 If you want the source code, just PM me
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
지표
Volume Weighted Average Price (VWAP) The volume weighted average price (VWAP) is a  trading   benchmark  used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This indicator VWAP V2 is free and is the manual version of the extended Easy VWAP indicator (30 Euro), where the date and time properties are automatically entered. With
FREE
Renko Maker
Aleksandr Slavskii
5 (1)
유틸리티
Это DEMO версия Renko Maker PRO  к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO. Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров. Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
유틸리티
MT5용 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커를 소개합니다: 메타트레이더 5에서 나스닥 100 시장을 탐색하는 트레이더에게 없어서는 안될 보조 도구인 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커로 손절 및 테이크프로핏 설정을 다시는 놓치지 마세요. 이 도구는 손절 및 테이크프로핏 레벨을 자동으로 관리할 수 있는 원활한 솔루션을 찾는 분들을 위해 설계되었습니다. 주요 특징: 손쉬운 자동화: 스톱로스 및/또는 테이크프로핏 없이 나스닥 100 거래를 자동으로 모니터링합니다. 사용자가 구성한 설정에 따라 레벨을 동적으로 조정합니다. 다양한 주문 유형: 나스닥 100의 시장가 및 지정가 주문 모두와 호환됩니다. 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 다양한 주문 유형을 지원합니다. 맞춤형 구성: 사용자 친화적인 매개변수 설정으로 추적 기본 설정 및 손절/익절 수준을 사용자 지정할 수 있습니다. 유연한 범위: 실행되는 특정 NAS100 상품 또는 거래되는 모든 상품에 대해 손절 및 테이크프
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
지표
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
EasyClose MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
유틸리티
A simple and convenient utility for closing orders. It can close both all orders together as well as buy, sell or pending orders separately. Has an intuitive graphical interface. MT4 version of the utility -  https://www.mql5.com/en/market/product/78601 If you like this utility, take a look at my other products -   https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
유틸리티
This utility (as an advisor) allows you to open and close positions in a couple of clicks. Panel Orders Easy is a Lite version of the Panel Orders program. Opening and closing positions in it is not available. You can see the full version among my other products. The control panel , in the form of graphical objects, allows you to manage orders without the help of third-party programs. Program Features: 1. There is a lot selection option. Either the usual fixed or a percentage of the depos
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
지표
English VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart. Features: Classic Daily VWAP calculation Supports real volume (if available) or tick volume Timezone offset option to match your broker’s server time Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday) Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, su
FREE
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
지표
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was idelized by David Weis, to facilitate the reading of directional flow. For the VSA method disciples it is an evolution of the practices created by Richard Wycoff, facilitating a predictive reading of the market, always seeking an accumulation and distribution of the negotiated contracts. Cumulative wave volume  Range of wave ( removed) Average Wave volume Ref "Tim Ord lectures" ( removed)
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.33 (12)
유틸리티
Remodeling the BoletaMiniPanel, the Mini Panel Plus has the same functionalities, but is now in the form of a box that allows it to be minimized and placed anywhere on the chart. Simple Panel with Stop loss (Loss), Stop gain (Gain), Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). The Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, at which the stop gain will be positioned. If you don't want to place a stop gain, just put 0 (zero) in its place and when you open the order it w
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
유틸리티
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
유틸리티
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
유틸리티
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experts
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
유틸리티
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
지표
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
지표
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
유틸리티
흥미진진한 수동 거래의 세계에 빠져들어 앞으로 펼쳐질 무한한 가능성을 발견해보세요. 귀하의 전문 지식과 시장에 대한 감각을 통해 귀하는 인상적인 성공을 달성하고 포트폴리오를 지속적으로 성장시킬 수 있습니다. 수동 거래를 통해 귀하는 전략과 결정을 통제하고 거래 활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 시장에 대한 심층적인 지식과 다양한 거래 수단에 대한 이해를 통해 기회를 구체적으로 식별하고 수익성 있는 거래를 완료할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 모든 성공적인 거래로 귀하의 계좌 잔고가 증가할 뿐만 아니라 거래자로서의 자신감도 높아집니다. 수동 거래에는 규율, 인내 및 명확한 전략이 필요합니다. 시장 변화에 신속하게 대응하고 이에 따라 포지션을 조정할 수 있어야 합니다. 그러나 이것이 바로 거래의 매력이 있는 곳입니다. 역동성과 언제든지 새로운 거래 기회를 활용할 수 있는 가능성입니다. 수동 거래의 세계에 빠져보고 시장의 매력에 푹 빠져보세요. 용기, 결단력, 명확한 목표를 염
FREE
World Time Display
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
지표
The best and the only World Time Display for MT5 Features : - JAPAN, LONDON & NEW YORK Time Display - You can customize with different Font, Color And Text Size - You can customize Box Position and Box Color to meet your satisfaction - Only For Metatrader 5 - Customize GMT according to your Time Zone - Simple To Use. Just Attach to your MT5 - No hidden code or no errors
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
지표
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
유틸리티
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
지표
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Backtesting PRO
Raul Benjamin Correa Reyes
유틸리티
Backtesting PRO: Make a review of the market based on the available history of your broker. Practice your strategies and verify them in seconds. Remember to maintain excellent risk management, check your days and hours of operation. R emember to start it in the shortest period to operate. Any questions or suggestions can be sent to this email: autoeducacion0110@gmail.com
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT5 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든   Local Trade Copier EA MT5 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT5 >> File >> Open Data Folder >> MQL5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (106)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
유틸리티
Seconds Chart — MetaTrader 5에서 초 단위 차트를 생성하는 독특한 도구입니다. Seconds Chart 를 사용하면 초 단위로 설정된 타임프레임으로 차트를 작성할 수 있어, 표준 분 또는 시간 단위 차트에서는 불가능한 유연성과 정밀한 분석이 가능합니다. 예를 들어, S15 타임프레임은 15초 동안의 캔들로 구성된 차트를 의미합니다. 사용자 정의 심볼을 지원하는 모든 인디케이터와 전문가 어드바이저를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하는 것은 표준 차트에서 거래하는 것만큼 편리합니다. 표준 도구와 달리, Seconds Chart 는 초고속 타임프레임에서도 높은 정확도와 지연 없이 작업할 수 있도록 지원합니다. Seconds Chart의 장점 1초부터 900초까지 의 타임프레임 지원. 내장 틱 데이터베이스 덕분에 역사 데이터 즉시 로딩 . 실시간 데이터 업데이트로 지연이나 차이 없음 . 여러 초 단위 차트를 동시에 생성 가능. Seconds Chart가 이상적인 경우
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
유틸리티
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
유틸리티
Cerberus the Equity Watcher는 귀하의 계정 자산을 지속적으로 모니터링하고 잘못된 EA 또는 재량 트레이더인 경우 감정적 행동으로 인해 발생하는 주요 손실을 방지하는 위험 관리 도구입니다. 버그가 있을 수 있거나 예상치 못한 시장 상황에서 잘 수행되지 않을 수 있는 EA에 의존하는 체계적 거래자에게 매우 유용합니다. Cerberus를 사용하면 최소 자산 가치와 (선택적으로) 최대 가치를 설정할 수 있습니다. 둘 중 하나에 도달하면 모든 위치가 평평해지고 모든 보류 중인 주문이 닫히고 모든 EA가 "죽습니다". 모든 위치를 평평하게 하면 알림이 사용자 휴대폰으로 전송되고 명확한 메시지가 화면에 표시됩니다. "평평화" 이후에 Cerberus는 주식 가치를 계속 주시하고 다시 초기화될 때까지 추가 거래 시도를 중단합니다. Cerberus가 수행하는 모든 작업은 화면에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 탭에 보고되며 사용자에게 알림이 전송됩니다. 사용자의 실수
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
유틸리티
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
유틸리티
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
제작자의 제품 더 보기
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 가상 현실 전문가 자문(EA)은 금융 시장에서 포지션을 실행하는 동안 마진 활용을 최적화하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 고유한 전략에는 2단계 프로세스가 포함됩니다. 즉, 마진 요구 사항을 최소화하는 것을 목표로 가상 포지션을 시작한 후 해당 실제 포지션을 시작하는 것입니다. 가상 현실 EA의 작동 방식은 다음과 같습니다. 가상 포지션 개시: EA는 먼저 프로그래밍된 알고리즘과 시장 분석을 기반으로 거래 기회를 식별합니다. 이는 실제로 자본을 투자하지 않고 선택한 금융 상품에서 "가상" 또는 시뮬레이션 포지션의 개설을 시뮬레이션합니다. 이 가상 포지션은 의도된 실제 거래를 반영합니다. 실제 포지션 실행: 가상 포지션을 구축한 후 EA는 계속해서 시장 상황을 모니터링합니
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
유틸리티
무료 MT4 지표: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 무료 MT4 어시스턴트: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 이 무료 도구가 마음에 드셨다면 5점 만점에 5점을 주세요! 정말 감사합니다 :) 랠리 베이스 랠리(RBR), 드롭 베이스 랠리(DBR), 드롭 베이스 드롭(DBD), 랠리 베이스 드롭(RBD), 공정 가치 갭(FVG)/불균형, 숨겨진 베이스 "공급 및 수요 어시스턴트"(EA) 전문가 어드바이저를 소개합니다. 정확하고 자신감 있게 금융 시장의 역동적인 세계를 탐색할 수 있는 최고의 도구입니다. 이 최첨단 전문가 어드바이저는 트레이더에게 공급 및 수요 역학에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 설계되었습니다. 주요 기능: 자동화된 구역 식별: 전문가 자문가는 고급 알고리즘을 사용하여 가격 차트에서 주요 공급 및
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 "Marti Lovers" 전문가 자문(EA)은 고위험 전략을 다룰 수 있는 숙련된 트레이더를 위해 설계된 정교하고 공격적인 거래 시스템입니다. 이 EA는 여러 거래 로직을 하나의 강력한 도구로 결합하여 외환 거래에 대한 독특하고 역동적인 접근 방식을 제공합니다. "Marti Lovers"는 공격적인 특성을 가지고 있기 때문에 잠재적 손실을 관리하고 전략의 수익성을 극대화하기 위해 상당한 균형이 필요합니다. 주요 기능: 다중 로직 통합: 마팅게일 전략: "Marti Lovers"의 핵심은 손실 발생 후 거래 규모를 두 배로 늘려 이전 손실을 회복하고 수익을 달성하는 마틴게일 원칙을 활용하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 상당한 수익을 창출할 수 있지만 상당한 위험을 동반합니다. 그리드
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 실시간 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 최첨단 "FAST SCALPER" 전문가 자문 소개: 정밀성과 능숙함으로 글로벌 시장의 힘을 발휘하세요 역동적인 외환 거래 분야에서 곡선을 앞서가려면 지능과 기술의 탁월한 조합이 필요합니다. "FAST SCALPER" 전문가 자문은 정교한 거래 솔루션의 정점으로 자리 잡고 있으며, 세계 통화의 강점에 기반한 혁신적인 접근 방식을 통해 오픈 포지션 전략에 혁명을 일으켰습니다. 글로벌 역학을 활용하도록 설계: "FAST SCALPER"는 글로벌 경제 세력의 복잡한 상호 작용을 활용하여 기존의 거래 접근 방식을 넘어섭니다. 신경망 기반 알고리즘은 전 세계의 포괄적인 기본 및 기술적 요소를 동적으로 평가하여
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "골드 버스터" EA 소개: 차세대 동적 지원 저항 및 위험 관리 시스템 "골드 버스터" EA는 개방형 포지션 관리 및 위험 분석 기술의 최신 발전을 활용하여 금융 시장에서 지지 및 저항 수준을 식별하고 활용하는 방법을 재정의하는 최첨단 자동 거래 시스템을 나타냅니다. 이 혁신적인 EA(Expert Advisor)는 다양한 거래 플랫폼과 도구에서 원활하게 작동하도록 설계되었으며, 일관된 이익과 위험 완화를 추구하는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 적합합니다. 주요 특징들: 동적 지지 및 저항 식별: "골드 버스터" EA의 핵심은 동적 지지와 저항 식별 알고리즘에 있습니다. 종종 사전 정의되어 빠르게 구식이 될 수 있는 전통적인 정적 지지 및 저항 수준과 달리 이 EA는 기계
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 헤징 브레이크아웃 전문가 자문(Hedging Breakout Expert Advisor)은 헤징 전략을 통해 강력한 위험 관리를 사용하면서 시장 브레이크아웃을 활용하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 이 EA는 최적의 돌파 기회를 식별하고 증가된 시장 유동성을 활용하여 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 제작되었습니다. 헤징을 통한 효과적인 위험 관리와 돌파 논리를 결합함으로써 이 전문 고문은 전반적인 거래 성과를 향상하고 잠재적인 반전을 방지하는 것을 목표로 합니다. 주요 특징들: 브레이크아웃 감지 알고리즘: EA에는 주요 지지선과 저항선을 식별하는 강력한 돌파 감지 알고리즘이 탑재되어 있습니다. 과거 가격 데이터와 변동성 지표를 활용하여 잠재적인 돌파 지점을 결정합니
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "다중 통화 강도 측정기" Expert Advisor(EA)는 포괄적인 시장 분석 및 강력한 위험 관리 기술을 통해 거래 전략을 최적화하려는 외환 거래자를 위해 설계된 고급 거래 도구입니다. 이 EA는 통화 강도 방법을 활용하여 현재 열려 있는 포지션을 기반으로 다양한 통화 쌍의 상대적인 강점과 약점을 명확하게 표시합니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다. 개요 "다중 통화 강도 측정기" EA는 여러 쌍에 걸쳐 다양한 통화의 강도를 동적으로 분석하는 자동화된 거래 시스템입니다. 오픈 포지션을 평가함으로써 통화의 강점과 약점이 수익성 있는 거래의 가능성을 제시하는 거래 기회를 식별합니다. EA는 시장 변동성에 대한 균형 있고 통제된 노출을 보장하기 위해 보류 주문의 평균화를 포함한 정교한 위
Watermark MT5
Agus Santoso
유틸리티
워터마크 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 로고 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 "워터마크" 스크립트는 차트 배경에 중요한 정보를 직접 표시하여 거래 차트를 더욱 돋보이게 하도록 설계되었습니다. 이 스크립트는 현재 거래 쌍, 시간대, 다양한 시간 지표와 같은 주요 정보를 명확하고 눈에 띄지 않게 추적할 수 있는 방법을 제공합니다. 기능: 거래 쌍 표시: 스크립트는 차트에 표시된 현재 거래 쌍(예: EUR/USD, BTC/USD)을 자동으로 감지하여 표시합니다. 이를 통해 트레이더는 분석 중인 자산을 항상 파악할 수 있어 잘못된 통화쌍을 기반으로 결정을 내릴
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
유틸리티
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 실시간 시그널: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 "스마트 트레이더" 트레이딩 어시스턴트 전문가 자문을 소개합니다. 탁월한 적응력과 최첨단 위험 관리 전략으로 전 세계 전문 트레이더들이 신뢰하는 최고의 도구입니다. "스마트 트레이더"의 핵심은 끊임없이 변화하는 시장 상황에 동적으로 대응하도록 세심하게 설계된 혁신적인 위험 관리 전환 시스템입니다. 정적인 위험 매개변수에 의존하는 기존 트레이딩 어시스턴트와 달리, "스마트 트레이더"는 고급 알고리즘을 활용하여 시장 데이터를 실시간으로 지속적으로 분석하고, 시장 변동성에 대한 노출을 최소화하면서 수익 잠재력을 극대화하는 위험 관리 방식을 지능적으로 조정합니다. "스마트 트레이더"의 차별점은 시장 상황에 따라
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
유틸리티
Trade Advisor: 차트 마스터링 전문 트레이더를 위한 궁극의 전문가 자문(EA) 어시스턴트 버전 MT4 버전 | MT5 버전 | 블로그 v.3.0 - Telegram Bot 통합 참고: MT4 버전은 MT5 버전보다 가볍습니다. Trade Advisor: 차트 마스터링 Trade Advisor는 주요 시장 분석 도구와 트레이더를 위한 원활한 기능을 통합하여 트레이딩 전략을 강화하도록 설계된 고급 트레이딩 어시스턴트입니다. Trade Advisor가 트레이더에게 강력한 자산인 이유에 대한 개요는 다음과 같습니다. 주요 기능 및 장점 1. 공급 및 수요 구역: Trade Advisor는 사용자가 중요한 공급 및 수요 구역을 식별하여 시장에서 보다 전략적인 진입 및 종료 지점을 확보하도록 돕습니다. 2. Smart Money Concept: 이 기능을 통해 트레이더는 시장 동향과 구조를 더 잘 이해하고 강세, 약세 및 통합 단계를 명확하게 식별할 수 있습니다.
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — 스마트 지표를 사용한 정밀한 원샷 트레이딩 지저분한 전략, 과도한 트레이딩, 불필요한 위험에 지치셨나요? Grandmaster EA를 만나보세요. 지능적인 의사 결정으로 원샷, 원킬을 원하는 트레이더를 위해 만들어진 깔끔하고 정확하며 실용적인 전문가 자문 도구입니다. Triple Indicator Logic 기반 Grandmaster EA는 다음의 강력한 콤보를 사용합니다. Bulls Power – 강세 모멘텀을 감지하여 강세 쪽으로 갑니다. CCI(Commodity Channel Index) – 전환점이나 돌파를 포착하기 위해 매수/매도 과다 영역을 파악합니다. Bollinger Bands – 함정을 피하고 합법적인 시장 움직임을 포착하기 위해 변동
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – 기관 유동성에 기반한 스마트 진입 Liquidity Side는 기관이 거래할 가능성이 가장 높은 시장의 숨겨진 유동성 영역을 감지하도록 설계된 자동화된 전문가 자문입니다. 이 EA는 기술 지표와 실시간 뉴스 필터를 결합하여 시장 소음을 피하고 효율적이고 정확한 진입에 집중할 수 있습니다. 주요 기능 스마트 유동성 감지 이 EA는 여러 지표를 결합하여 중요한 유동성 구역을 식별합니다. 지지 및 저항 - 가격 액션 및 과거 수준 기반 이동 평균 - 추세 방향 및 축적 영역 확인 RSI - 가격이 중요한 구역에 닿을 때 추가 확인 실행 전략 가격이 유동성 구역에 도달하고 확인 신호가 있을 때 진입 트레일링 스톱 기능이 장착된 자동 손절매 및 이익 실현
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching"은 역동적인 시장 환경에서 자신의 포지션을 최적화하려는 트레이더를 위해 꼼꼼하게 설계된 고급 전문가 자문(EA)입니다. 이 EA는 시장 변동성을 인식하고 전략을 동적으로 조정하여 위험을 완화하고 수익성을 향상시키는 원칙에 따라 운영됩니다. "Volatility Switching"은 변동성을 예리하게 관찰하는 Open Position 방식을 채택하고 정교한 전환 위험 관리 시스템을 통합함으로써 거래자에게 다양한 시장 상황을 자신있게 탐색할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 주요 특징들: 변동성 감지: "Volatility Switching"은 시장 변동성의 변화를 실시간으로 정확하게 감지할 수 있는 강력한 알고리즘을 갖추고 있습니다. 가격
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 최첨단 "Fibo SnR" 전문 자문가를 소개합니다 – 귀하의 최고의 트레이딩 동반자! 가장 정교한 최신 EA(Expert Advisor)인 "Fibo SnR" Expert Advisor를 통해 귀하의 거래 경험을 혁신하십시오. 이 획기적인 도구는 고급 알고리즘의 힘과 시대를 초월한 피보나치 수준 원칙을 활용하여 거래 활동에 비교할 수 없는 정확성과 정밀성을 제공합니다. 주요 특징들: 1. 적응형 피보나치 분석: "Fibo SnR" 전문가 자문은 시장 변동성과 가격 조치에 따라 피보나치 되돌림 및 확장 수준을 동적으로 조정하는 적응형 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 EA는 다양한 시장 상황에 적응하고 놀라운 정밀도로 진입 및 퇴출 지점을 최적화합니다. 2. 다중 기간 통합: 이 E
Wayang
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - 추세 및 S/R 정밀도를 갖춘 스마트 트레이딩 개요 "Wayang EA"는 보류 주문 전략과 지지 및 저항, 추세 분석을 결합하여 시장에서 최고의 기회를 포착하는 스마트한 전문가 자문입니다. 다양한 시장 상황에서 테스트된 알고리즘으로 구축된 이 EA는 자동화된 트레이딩 실행에서 일관성, 유연성 및 높은 정확성을 추구하는 트레이더에게 적합합니다. 주요 기능: 보류 주문 전략 - 높은 확률로 돌파를 포착하기 위해 전략적 지점에 매수 정지/매도 정지를 배치합니다. 지지 및 저항 트레이딩 - 실행 정확도를 높이기 위해 중요한 영역을 진입 및 종료 구역으로 활용합니다. 추세 기반 실행 - 추세 분석을 사용하여 지배적인 가격 움직임 방향에 따라 진입을 보
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "다중 통화 강도 측정기" Expert Advisor(EA)는 포괄적인 시장 분석 및 강력한 위험 관리 기술을 통해 거래 전략을 최적화하려는 외환 거래자를 위해 설계된 고급 거래 도구입니다. 이 EA는 통화 강도 방법을 활용하여 현재 열려 있는 포지션을 기반으로 다양한 통화 쌍의 상대적인 강점과 약점을 명확하게 표시합니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다. 개요 "다중 통화 강도 측정기" EA는 여러 쌍에 걸쳐 다양한 통화의 강도를 동적으로 분석하는 자동화된 거래 시스템입니다. 오픈 포지션을 평가함으로써 통화의 강점과 약점이 수익성 있는 거래의 가능성을 제시하는 거래 기회를 식별합니다. EA는 시장 변동성에 대한 균형 있고 통제된 노출을 보장하기 위해 보류 주문의 평균화를 포함한 정교한 위
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 스마트 변동성 기반 거래 알고리즘 개요 Dynamite Breakout EA는 일중 가격 변동에 따라 동적으로 브레이크아웃 구역을 식별하여 시장 변동성을 활용하도록 설계된 고급 전문가 자문입니다. 이 EA는 당일 최고가와 최저가와 관련하여 실시간 가격 움직임을 분석하여 잠재적 거래 구역을 지능적으로 계산합니다. 스마트 보류 주문을 구현하여 사전 정의된 위험 관리로 최적의 거래 진입을 보장합니다. 거래 로직 및 메커니즘 1. 동적 범위 계산 EA는 운영 시간 동안 현재 가격을 지속적으로 모니터링하고 실행 가격과 당일 최고가 및 최저가 사이의 거리를 계산합니다. 목표는 가격이 당일 최고가 또는 최저가에 더 가까운지 식별하여 브레이크아웃 가능성을 결정하는
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변