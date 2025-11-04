Telegram Order MT5













Telegram Order est un gestionnaire de transactions qui combine un panneau TP/SL interactif sur le graphique avec des notifications Telegram en temps réel. L'ouverture, la modification et la fermeture des ordres sont surveillées automatiquement, et vous pouvez envoyer du texte ou des captures d'écran sur Telegram. Il propose des TP/SL discrets (sans transmission des niveaux au courtier), un Trailing Profit et un seuil de rentabilité (BEP) basés sur le cours actuel ou la clôture de la bougie.





Idéal pour les traders manuels, semi-automatiques et les utilisateurs de plusieurs EA (Expert Advisors) qui souhaitent un contrôle rapide et des rapports clairs sur leur mobile.





Fonctionnalités clés

Panneau visuel TP/SL

Boutons Take-Profit / Stop-Loss ➜ Tracez une ligne sur le graphique, puis cliquez à nouveau pour la valider.





Mode furtif : les ordres TP/SL ne sont pas envoyés au serveur ; l’Expert Advisor (EA) ferme la position lorsque le prix atteint la ligne.





Le profit estimé (en $), le pourcentage (%) et les pips sont affichés directement sur l’étiquette de la ligne.





Notifications Telegram complètes

Ouverture/Modification/Fermeture/En attente (actif/modifié/supprimé) : messages structurés.





Envoi d’une capture d’écran du graphique avec légende (facultatif).





Options supplémentaires : alerte, notification push, e-mail.





Suivi des profits et points d’équilibre

Suivi progressif : définissez le point de départ et le pas du suivi.





Mode BEP : calcul à partir du prix actuel ou de la bougie de clôture (anti-bruit).





Ajustement automatique pour la paire XAUUSD (échelle de pips corrigée). Saisie groupée des TP/SL (en pips)





Saisissez les valeurs dans les champs TP/SL ➜ Configurez l'EA pour toutes les positions actuelles des symboles sur le graphique.





Fermeture sécurisée





Un seul clic, confirmation préalable, respect du numéro magique et du symbole.





Infos pips

Nombre total de pips pour toutes les positions des symboles sur le graphique (couleur dynamique : profit/perte).





Pourquoi c'est utile ?





Gain de temps : définissez les TP/SL pour toutes les positions en traçant simplement une ligne ou en saisissant les pips une seule fois.





Commandes intuitives : trailing réaliste et BEP (possibilité d'attendre la fermeture de la bougie).





Surveillance permanente : notifications Telegram et captures d'écran génèrent une documentation de trading automatique.





Flexibilité : mode furtif pour les courtiers sensibles aux niveaux de SL/TP.





Utilisation (3 étapes)





MT4 ➜ Options ➜ Expert Advisors

Cochez « Autoriser les requêtes Web pour l'URL indiquée » ➜ Ajoutez : https://api.telegram.org

Cochez « Autoriser les importations de DLL » (si nécessaire). Renseignez les champs _tokenID et _chatID, puis activez _sendTele.





Sur le graphique :





Cliquez sur TP/SL ➜ tracez une ligne ➜ cliquez à nouveau pour valider (ou activer le mode furtif).





Cliquez sur « Tout fermer » pour fermer tous les symboles filtrés et les positions magiques.