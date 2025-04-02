Telegram Order MT5


Telegram Order – MT4 向けスマートトレードマネージャー＆Telegram 通知ツール

Telegram Order は、MetaTrader 4 向けのスマートトレードマネージャー＆通知ツールです。
すべての注文（成行注文と未決済注文）を自動的に監視し、詳細な通知を Telegram に送信します（スクリーンショットの添付も可能）。また、チャートから直接、TP、SL、BE、トレーリング、Close All を管理できる直感的なパネルを提供します。

最適なユーザー:
Telegramに自動シグナルを送信したいシグナルプロバイダー/FXコーチ
視覚的なTP/SLパネル、トレーリング、BEが必要な手動トレーダー
すべての注文活動をTelegramにきちんと記録したい方

主な機能
1. 自動Telegram通知（テキストとスクリーンショット）
以下の場合にメッセージを送信：
新規注文がオープン（買い/売り、およびすべての保留中タイプ）
保留中注文がアクティブ化
TP/SLがヒット
注文が変更された（価格、SL、TPが移動）
保留中注文が削除
メッセージの内容：
銘柄、チケット、ロットサイズ
始値、SL、TP
口座通貨での損益（決済済み取引の場合）
Telegramに送信されるチャートのスクリーンショット（オプション）：
解像度は設定可能（デフォルト1280×720）
シグナルチャンネルや取引教育に最適

2. チャート上のスマート注文管理パネル
ワンクリックボタン：
テイクプロフィット（TP） - TPを有効/無効ライン
ストップロス（SL） – SLラインの有効化/無効化
全決済 – チャートシンボル/マジックナンバーのすべての取引（およびオプションで保留中の注文）を決済
パネルはチャートのサイズとコーナーの位置に合わせて自動的に調整されます。

3. チャート上でTP/SLをドラッグ＆ドロップ

TPまたはSLモードが有効な場合、EAは水平線を描画します。
ラインを上下にドラッグすると、そのシンボルのすべての未決済取引のターゲット/ストップを設定できます。
EAはすべての注文を新しいTP/SLに自動的に変更します。
ラインの横にリアルタイムの利益見積もりが表示されます。
口座通貨での予想利益
残高の割合
合計pips

4. ステルスTP/SLモード
ブローカーからTP/SLを非表示にするオプション（「ステルス」モード）：
TP/SLはチャート上に線としてのみ描画されます。
ブローカーはSL/TPレベルを確認できません。
EAは価格を監視し、ラインに触れた時点ですべての注文を決済します。
ブローカーによるストップハンティングを回避したり、レベルを完全に非公開にしたりするのに役立ちます。

5. 損益分岐点（BEP）とトレーリング利益システム
トレーリングストップ：
trail_start と trail_step をpips（またはポイントモード）で設定
買い注文と売り注文の両方で使用可能
価格が有利になると、自動的にストップロス（SL）を移動
損益分岐点（BEP）トレーリング：
価格が指定の値幅に達すると、ストップロス（SL）をBEP + stepに移動
現在値または終値ローソク足ロジック（2つのモード）を使用可能
すべてのシンボルで動作するように設計されており、XAUUSD/Goldには特別な調整が加えられています。

6. ライブ口座とマーケット情報のオーバーレイ
チャート上の情報ブロックには以下の情報が表示されます。
ブローカー名
レバレッジ
スプレッド
口座番号と口座名義
残高、エクイティ、変動損益（%）
証拠金と余剰証拠金
左下の時間ブロックには以下の情報が表示されます。
GMT時間
サーバー時間
ローカルコンピュータ時間

7. ピップ情報表示
有効にすると、EAはそのシンボルのすべての注文の合計変動ピップを表示します。
プラス（緑）、マイナス（赤）、またはニュートラル（灰色）
裁量取引や手動取引を行うトレーダーに非常に便利です。

8. マジックナンバーとシンボルフィルター
管理対象を以下のいずれかの条件に制限できます。

口座内のすべての注文、または

特定のマジックナンバー（例：1つのEAのみ）、および/または

現在のチャートシンボルのみ
他のEAと干渉なく組み合わせるのに最適です。

一般的なユースケース
シグナルプロバイダー / FXトレーナー
MT4にTelegram注文を添付
すべての取引は自動的にTelegramチャンネル/グループに投稿されます
チャートのスクリーンショットを添付することで、受講生やフォロワーへの説明をより明確にすることができます

トレーダーマニュアル
注文ウィンドウで価格を手動で入力する代わりに、TP/SLラインをドラッグ＆ドロップで操作できます
市場を素早くフラット化したい場合は、ワンクリックで「すべてクローズ」できます
ステルスTP/SLにより、ブローカーからリスク管理を隠蔽

リスクアウェアトレーダー
トレール利益とBEPロジックにより、未決済利益を自動的に保護
チャート上でエクイティ、マージン、浮動損益を素早く確認

注意事項と推奨事項
管理/監視するチャートごとに1つのインスタンスを添付してください。
複数銘柄のシグナルプロバイダーの場合、複数のチャート（例：EURUSD、XAUUSD、US30）にそれぞれTelegram注文を添付して使用できます。
WebRequest が許可されている限り、どのブローカーでも、どの取引スタイル (スキャルピング、デイトレード、スイングトレード) でも動作します。
