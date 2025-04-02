



Telegram Order – MT4 向けスマートトレードマネージャー＆Telegram 通知ツール





Telegram Order は、MetaTrader 4 向けのスマートトレードマネージャー＆通知ツールです。

すべての注文（成行注文と未決済注文）を自動的に監視し、詳細な通知を Telegram に送信します（スクリーンショットの添付も可能）。また、チャートから直接、TP、SL、BE、トレーリング、Close All を管理できる直感的なパネルを提供します。





最適なユーザー:

Telegramに自動シグナルを送信したいシグナルプロバイダー/FXコーチ

視覚的なTP/SLパネル、トレーリング、BEが必要な手動トレーダー

すべての注文活動をTelegramにきちんと記録したい方





主な機能

1. 自動Telegram通知（テキストとスクリーンショット）

以下の場合にメッセージを送信：

新規注文がオープン（買い/売り、およびすべての保留中タイプ）

保留中注文がアクティブ化

TP/SLがヒット

注文が変更された（価格、SL、TPが移動）

保留中注文が削除

メッセージの内容：

銘柄、チケット、ロットサイズ

始値、SL、TP

口座通貨での損益（決済済み取引の場合）

Telegramに送信されるチャートのスクリーンショット（オプション）：

解像度は設定可能（デフォルト1280×720）

シグナルチャンネルや取引教育に最適





2. チャート上のスマート注文管理パネル

ワンクリックボタン：

テイクプロフィット（TP） - TPを有効/無効ライン

ストップロス（SL） – SLラインの有効化/無効化

全決済 – チャートシンボル/マジックナンバーのすべての取引（およびオプションで保留中の注文）を決済

パネルはチャートのサイズとコーナーの位置に合わせて自動的に調整されます。





3. チャート上でTP/SLをドラッグ＆ドロップ





TPまたはSLモードが有効な場合、EAは水平線を描画します。

ラインを上下にドラッグすると、そのシンボルのすべての未決済取引のターゲット/ストップを設定できます。

EAはすべての注文を新しいTP/SLに自動的に変更します。

ラインの横にリアルタイムの利益見積もりが表示されます。

口座通貨での予想利益

残高の割合

合計pips





4. ステルスTP/SLモード

ブローカーからTP/SLを非表示にするオプション（「ステルス」モード）：

TP/SLはチャート上に線としてのみ描画されます。

ブローカーはSL/TPレベルを確認できません。

EAは価格を監視し、ラインに触れた時点ですべての注文を決済します。

ブローカーによるストップハンティングを回避したり、レベルを完全に非公開にしたりするのに役立ちます。





5. 損益分岐点（BEP）とトレーリング利益システム

トレーリングストップ：

trail_start と trail_step をpips（またはポイントモード）で設定

買い注文と売り注文の両方で使用可能

価格が有利になると、自動的にストップロス（SL）を移動

損益分岐点（BEP）トレーリング：

価格が指定の値幅に達すると、ストップロス（SL）をBEP + stepに移動

現在値または終値ローソク足ロジック（2つのモード）を使用可能

すべてのシンボルで動作するように設計されており、XAUUSD/Goldには特別な調整が加えられています。





6. ライブ口座とマーケット情報のオーバーレイ

チャート上の情報ブロックには以下の情報が表示されます。

ブローカー名

レバレッジ

スプレッド

口座番号と口座名義

残高、エクイティ、変動損益（%）

証拠金と余剰証拠金

左下の時間ブロックには以下の情報が表示されます。

GMT時間

サーバー時間

ローカルコンピュータ時間





7. ピップ情報表示

有効にすると、EAはそのシンボルのすべての注文の合計変動ピップを表示します。

プラス（緑）、マイナス（赤）、またはニュートラル（灰色）

裁量取引や手動取引を行うトレーダーに非常に便利です。





8. マジックナンバーとシンボルフィルター

管理対象を以下のいずれかの条件に制限できます。





口座内のすべての注文、または





特定のマジックナンバー（例：1つのEAのみ）、および/または





現在のチャートシンボルのみ

他のEAと干渉なく組み合わせるのに最適です。





一般的なユースケース

シグナルプロバイダー / FXトレーナー

MT4にTelegram注文を添付

すべての取引は自動的にTelegramチャンネル/グループに投稿されます

チャートのスクリーンショットを添付することで、受講生やフォロワーへの説明をより明確にすることができます





トレーダーマニュアル

注文ウィンドウで価格を手動で入力する代わりに、TP/SLラインをドラッグ＆ドロップで操作できます

市場を素早くフラット化したい場合は、ワンクリックで「すべてクローズ」できます

ステルスTP/SLにより、ブローカーからリスク管理を隠蔽





リスクアウェアトレーダー

トレール利益とBEPロジックにより、未決済利益を自動的に保護

チャート上でエクイティ、マージン、浮動損益を素早く確認





注意事項と推奨事項

管理/監視するチャートごとに1つのインスタンスを添付してください。

複数銘柄のシグナルプロバイダーの場合、複数のチャート（例：EURUSD、XAUUSD、US30）にそれぞれTelegram注文を添付して使用できます。

WebRequest が許可されている限り、どのブローカーでも、どの取引スタイル (スキャルピング、デイトレード、スイングトレード) でも動作します。