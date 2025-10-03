English

VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart.

📌 Features:

Classic Daily VWAP calculation

Supports real volume (if available) or tick volume

Timezone offset option to match your broker’s server time

Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday)

Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line

VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, support/resistance levels, and intraday trend bias.

This version is optimized for traders who only need the pure VWAP line without extra signals.

Input Parameters:

UseRealVolume → true/false

TimezoneOffsetH / TimezoneOffsetM → adjust for broker timezone

WeekendMerge → merge weekend data into Friday

💡 For traders who need signals, check out my other version: VWAP + Arrow + Alert.









---------------------

Bahasa Indonesia

VWAP Daily (Clean) adalah indikator sederhana dan ringan yang menampilkan VWAP Harian klasik langsung di chart MT5 Anda.

📌 Fitur:

Perhitungan VWAP Harian klasik

Mendukung real volume (jika tersedia) atau tick volume

Opsi timezone offset agar sesuai dengan server broker

Opsi gabung weekend ke hari Jumat

Versi clean → tanpa panah, tanpa alert, hanya garis VWAP

VWAP banyak digunakan oleh trader institusi untuk mengukur fair value, support/resistance, dan bias trend intraday.

Versi ini cocok untuk trader yang hanya butuh garis VWAP murni, tanpa tambahan sinyal.

Input Parameter:

UseRealVolume → true/false

TimezoneOffsetH / TimezoneOffsetM → sesuaikan timezone broker

WeekendMerge → gabung data weekend ke Jumat

💡 Untuk trader yang ingin sinyal panah + alert, cek juga versi saya: VWAP + Arrow + Alert.



