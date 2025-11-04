Telegram Order MT5





Telegram Order è un gestore di ordini che combina un pannello TP/SL interattivo sul grafico con notifiche Telegram in tempo reale. Gli ordini di apertura/modifica/chiusura vengono monitorati automaticamente ed è possibile inviare SMS o screenshot a Telegram. TP/SL Stealth (senza inviare livelli al broker), Trailing Profit e Break Even (BEP) basati sul prezzo corrente o sulla chiusura della candela.





Adatto a trader manuali, semi-automatici e utenti di più EA che desiderano un controllo rapido e report chiari e accurati sui propri smartphone.





Caratteristiche principali

Pannello TP/SL visivo

Pulsanti Take-Profit / Stop-Loss ➜ traccia una linea sul grafico, clicca di nuovo per impostarla.

Modalità Stealth: TP/SL non viene inviato al server; l'EA chiude la posizione quando il prezzo tocca la linea.

Profitto stimato ($), percentuale (%) e pip vengono visualizzati direttamente sull'etichetta della linea.

Notifiche Telegram complete

Apertura/Modifica/Chiusura/In sospeso (attivo/modificato/eliminato) - messaggi strutturati.

Invia screenshot del grafico + didascalia (facoltativo).

Opzioni aggiuntive: Avviso, Push, Email.

Punti di Trailing Profit e Break Even

Trailing graduale: imposta Trail Start e Trail Step.

Modalità BEP: calcola dal prezzo corrente o dalla candela di chiusura (anti-rumore).

Correzione automatica per XAUUSD (scala pip corretta).

Input TP/SL in blocco (in pip)

Inserisci i numeri nelle caselle Input TP/Input SL ➜ Imposta l'EA su tutte le posizioni correnti dei simboli del grafico.

Chiudi tutto in sicurezza

Un solo pulsante, conferma prima, rispetta il numero magico e il simbolo.

Informazioni sui pip

Pip totali per tutte le posizioni dei simboli del grafico (colore dinamico: profitto/perdita).





Perché è utile

Risparmia tempo: imposta TP/SL per tutte le posizioni semplicemente disegnando una linea o inserendo i pip una volta.

Controlli chiari: trailing realistico e BEP (può attendere la chiusura della candela).

Sempre monitorato: push di Telegram + screenshot creano documentazione di trading automatica.

Flessibile: modalità invisibile per i broker sensibili ai livelli di SL/TP.





Come usare (3 passaggi)

MT4 ➜ Opzioni ➜ Consulenti esperti

Seleziona Consenti WebRequest per l'URL elencato ➜ Aggiungi: https://api.telegram.org

Seleziona Consenti importazioni DLL (se necessario).

Inserisci _tokenID e _chatID, abilita _sendTele.

Nel grafico:

Clicca su TP/SL ➜ traccia una linea ➜ clicca di nuovo per impostare (o abilitare la modalità stealth).

Chiudi tutto per chiudere tutti i simboli filtrati e le posizioni magiche.