Telegram Order MT5
- Utilità
- Agus Santoso
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459
Telegram Order è un gestore di ordini che combina un pannello TP/SL interattivo sul grafico con notifiche Telegram in tempo reale. Gli ordini di apertura/modifica/chiusura vengono monitorati automaticamente ed è possibile inviare SMS o screenshot a Telegram. TP/SL Stealth (senza inviare livelli al broker), Trailing Profit e Break Even (BEP) basati sul prezzo corrente o sulla chiusura della candela.
Adatto a trader manuali, semi-automatici e utenti di più EA che desiderano un controllo rapido e report chiari e accurati sui propri smartphone.
Caratteristiche principali
Pannello TP/SL visivo
Pulsanti Take-Profit / Stop-Loss ➜ traccia una linea sul grafico, clicca di nuovo per impostarla.
Modalità Stealth: TP/SL non viene inviato al server; l'EA chiude la posizione quando il prezzo tocca la linea.
Profitto stimato ($), percentuale (%) e pip vengono visualizzati direttamente sull'etichetta della linea.
Notifiche Telegram complete
Apertura/Modifica/Chiusura/In sospeso (attivo/modificato/eliminato) - messaggi strutturati.
Invia screenshot del grafico + didascalia (facoltativo).
Opzioni aggiuntive: Avviso, Push, Email.
Punti di Trailing Profit e Break Even
Trailing graduale: imposta Trail Start e Trail Step.
Modalità BEP: calcola dal prezzo corrente o dalla candela di chiusura (anti-rumore).
Correzione automatica per XAUUSD (scala pip corretta).
Input TP/SL in blocco (in pip)
Inserisci i numeri nelle caselle Input TP/Input SL ➜ Imposta l'EA su tutte le posizioni correnti dei simboli del grafico.
Chiudi tutto in sicurezza
Un solo pulsante, conferma prima, rispetta il numero magico e il simbolo.
Informazioni sui pip
Pip totali per tutte le posizioni dei simboli del grafico (colore dinamico: profitto/perdita).
Perché è utile
Risparmia tempo: imposta TP/SL per tutte le posizioni semplicemente disegnando una linea o inserendo i pip una volta.
Controlli chiari: trailing realistico e BEP (può attendere la chiusura della candela).
Sempre monitorato: push di Telegram + screenshot creano documentazione di trading automatica.
Flessibile: modalità invisibile per i broker sensibili ai livelli di SL/TP.
Come usare (3 passaggi)
MT4 ➜ Opzioni ➜ Consulenti esperti
Seleziona Consenti WebRequest per l'URL elencato ➜ Aggiungi: https://api.telegram.org
Seleziona Consenti importazioni DLL (se necessario).
Inserisci _tokenID e _chatID, abilita _sendTele.
Nel grafico:
Clicca su TP/SL ➜ traccia una linea ➜ clicca di nuovo per impostare (o abilitare la modalità stealth).
Chiudi tutto per chiudere tutti i simboli filtrati e le posizioni magiche.