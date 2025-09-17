Risk Killer AI Navigator MT4

RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır.

İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar:

MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin.

Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin.

[ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ]


Temel Faydalar

  • Çoklu zaman dilimleri ve varlıklarda gerçek zamanlı pazar yönü
  • Makro göstergeler, haberler ve sentimanın AI destekli analizi
  • İşlem tarzınıza (manuel veya otomatik) dayalı özelleştirilmiş tavsiyeler
  • RiskKILLER_AI Expert Advisor (EA) ile doğrudan sinerji


Önemli Özellikler

AI Destekli Küresel Trend Panosu - başlıca FX pariteleri ve BTCUSD için M1'dan D1'a kadar pazar bias'ını (yanal, boğa, ayı) anında görün.

Strateji Bilinçli AI Asistanı - RiskKILLER_AI Navigator stratejinize uyum sağlar ve fırsatları vurgular:

  • Martingale / Grid / DCA - riskleri ve oynaklık tuzaklarını vurgular
  • Ortalama Geri Dönüş (Mean Reversion) - uygun yanal koşulları belirler
  • Trend Takip (Trend Following) - girişlerden önce bias'ı doğrular
  • Kilit Seviye Kırılımı (Breakout) - temeller momentumu desteklediğinde sinyal verir

Kurumsal Seviye Pazar İçgörüleri - Fiyat hareketinin ötesine geçerek analiz eder:

  • TÜFE ve makroekonomik göstergeler
  • Küresel likidite ve ekonomik veriler
  • Son dakika haber etkisi
  • Twitter ve sentiman sinyalleri

Risk Rehberli Akıllı Uyarılar - şunlar hakkında uyarı alın:

  • Pazar yönü ve bias'ı
  • Uygulanacak en iyi strateji (risk seviye önerisi ile)
  • Temel bağlam (ör. NFP, Fed, ECB olayları)


Yatırımcılar Neden Kullanıyor

  • Manuel yatırımcılar: hangi stratejinin mevcut pazar koşullarına uyduğu konusunda netlik
  • Algo yatırımcıları: EA'larla, özellikle RiskKILLER_AI Expert Advisor ile sinerji
  • Profesyonel yatırımcılar: standart göstergelerde bulunmayan sentiman ve makro içgörülere erişim


RiskKILLER AI EA ile Sinerji

  • EA aynı AI motorunu entegre eder ve kanıtlanmış canlı sonuçlar sunar
  • Göstergesi'ni bağımsız kullanın veya tam otomatik sistem için EA ile eşleştirin
  • Üstte [ Canlı Sinyal RiskKILLER AI EA ] kontrol edin


Kimler İçin

  • Prop firma mücadelecileri - stratejiyi risk kontrolü ile uyumlu hale getirin
  • Manuel yatırımcılar - her seans için doğru stratejiyi seçin
  • Algo yatırımcıları - AI bağlamı ve otomasyon avantajı ekleyin
  • Temel + sentiman zekası arayan yatırımcılar


Sonuç

Çoğu gösterge yeni bilgi getirmeden sadece fiyatı başka şekilde gösterir.
RiskKILLER_AI Navigator pazar gerçeğini gösterir.

  • Hangi koşullarda hangi stratejiyi kullanacağınızı bilin
  • Hedge fonların uyguladığı zekâ ile işlem yapın
  • Tamamen AI destekli işlem sistemi için EA ile birleştirin
İncelemeler 1
Yusuf Hamzah
836
Yusuf Hamzah 2025.09.25 09:56 
 

Let me be the first reviewer. There was a problem before but the indicator is working fine as per today. I like the ingenuity of combining analysis with Grok (check out the differences between Grok vs ChatGPT yourself. Grok3 vs Grok4? It doesn't matter). This is a new breakthrough in terms of innovation. It provides advise on Direction and Risk following the algorithm behind the scene (we don't know for sure about the accuracy etc. I don't think there is any indicator that is 100 pct bullet-proof and for sure in trading). The indicator is light-weight, real-time and its analysis is not based on chart price or volume. It is a fundamental and sentiment analysis in that respect. It is a nice complement to "mainstream" indicators. Few note for UI improvement like placement of x- and y- coordinate can be implemented. Timing of API refresh rate can be added too. The innovator Chris is also very supportive in finding solution to the initial connection problem (kudos and thanks).

Filtrele:
Christophe Pa Trouillas
9067
Geliştiriciden yanıt Christophe Pa Trouillas 2025.09.25 10:10
Wow Yusuf you just made our day ^^
You just nailed and expressed perfectly the concept; which proves you are an advanced trader btw ^^
Let's keep in touch and we have noted all your points to be implemented in a future update for sure.
Chris and MSP-Team
İncelemeye yanıt