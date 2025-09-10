MSP Bridge
- Yardımcı programlar
- Christophe Pa Trouillas
- Sürüm: 1.0
MSP_Bridge, AI Grok 4'ü RiskKILLER AI Navigator'a bağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Bu, AI tabanlı çoklu zaman dilimli bir Piyasa Yönü ve Strateji Asistanı'dır.
Bu paket, işlem tarzınıza uyarlanmış, AI destekli trend, duyarlılık ve makro analiz ile kurumsal düzeyde içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır.
RiskKILLER AI Navigator [ MT5 - MT4 ]
Uygulama
Sadece indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin.
Zorluk yaşamanız durumunda size yardımcı olmaya hazırız, sadece özel bir mesaj gönderin.
