MSP Bridge

MSP_Bridge, AI Grok 4'ü RiskKILLER AI Navigator'a bağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Bu, AI tabanlı çoklu zaman dilimli bir Piyasa Yönü ve Strateji Asistanı'dır.


Bu paket, işlem tarzınıza uyarlanmış, AI destekli trend, duyarlılık ve makro analiz ile kurumsal düzeyde içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır.


RiskKILLER AI Navigator MT5 - MT4 ]


Uygulama

Sadece indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin.

Zorluk yaşamanız durumunda size yardımcı olmaya hazırız, sadece özel bir mesaj gönderin.


Önerilen ürünler
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Yardımcı programlar
VR Renk Seviyeleri, trend çizgisi, dikdörtgen ve metin gibi unsurları kullanarak teknik analiz uygulayanlar için kullanışlı bir araçtır. Grafiğe doğrudan metin eklemek ve ekran görüntüsü almak mümkündür. Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonları, talimatlar, problem çözme, adresinden edinilebilir. [Blog] İncelemeleri şu adresten okuyabilir veya yazabilirsiniz: [bağlantı] Sürümü [MetaTrader 4] Göstergeyle çalışma tek tıklamayla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, çizginin bulunduğu düğmeye tıkl
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Uzman Danışmanlar
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
RiskGuard Quantum Simulator
MONTORIO MICHELE
5 (1)
Yardımcı programlar
Quantum Simulator – Discover the Power of Quantum Dynamic Risk Quantum Simulator is an Expert Advisor designed to demonstrate the effectiveness of the Quantum function, fully integrated into the RiskGuard Management system. Through a simple interface, you can simulate an equity curve starting from a fixed balance of €100,000 , using your own custom statistics: Win Rate (%) Average Risk/Reward Ratio Number of Trades Maximum Allowed Drawdown (Optional) Minimum Accepted Drawdown The EA performs a
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Göstergeler
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Uzman Danışmanlar
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Yardımcı programlar
It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Yardımcı programlar
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Göstergeler
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Göstergeler
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Yardımcı programlar
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Göstergeler
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Yardımcı programlar
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Göstergeler
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Connect MEXC Spot And Futures to MT5 Service
Eda Kaya
Yardımcı programlar
MEXC Spot & Futures Expert MetaTrader 5 The MEXC Spot and Futures Expert for MT5 delivers live cryptocurrency charts from MEXC exchange’s Spot and Futures markets directly into the MetaTrader 5 platform.  This expert advisor utilizes MT5’s WebRequest functionality along with MEXC’s official API to stream real-time pricing data. It functions solely as a data interface between the MEXC exchange and MT5 — and does not support trade execution. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Inst
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Yardımcı programlar
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
Gösterge   Haven FVG   , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar. Diğer ürünler ->  BURADA Ana Özellikler: Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi   (Bullish FVG Color). Satış FVG rengi   (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı. FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzat
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.67 (9)
Göstergeler
It is the MQL5 version of zero lag MACD that was available for MT4 here: https://www.mql5.com/en/code/9993 Also there was a colored version of it here but it had some problems: https://www.mql5.com/en/code/8703 I fixed the MT4 version which has 95 lines of code. It took me 5 days to write the MT5 version.(reading the logs and testing multiple times and finding out the difference of MT5 and MT4!) My first MQL5 version of this indicator had 400 lines of code but I optimized my own code again and n
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Yardımcı programlar
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur. Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır. Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Yazarın diğer ürünleri
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Uzman Danışmanlar
Grok3 AI destekli , riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin. RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer. Satın aldıktan sonra API anahtarını ve Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yaparak isteyin, 2. doğrudan mail atın (mail aşağıdaki özel grupta). [  Live Signal   ] - [   Özel grup | Sürüm MT5 - MT4
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Göstergeler
Aralıkları ve bir sonraki olası hamleleri belirleyin     |    Trendlerin en erken sinyallerini ve gücünü alın     |    Geri dönüşten önce net çıkışlar alın     |    Fiyatın test edeceği Fibo seviyelerini tespit edin   |  Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Satın aldıktan sonra, ÜCRETSİZ TrendDECODER_Scanner'ınızı almak için lütfen benimle iletişime geçin. MT4 sürümü:   buraya tıklayın Tam yöntemimizi Blad
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Grok3 AI destekli , riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin. RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer. Satın aldıktan sonra API anahtarını ve Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yaparak isteyin, 2. doğrudan mail atın (mail aşağıdaki özel grupta). [  Live Signal   ] - [   Özel grup | Sürüm MT5 - MT4
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin boğa koşusu için özel olarak tasarlanmış bir EA ile büyük kazançlar elde edin, güçlü geri testler ve sürekli destekle. BitcoinRIDER 'ın konsepti, bu parabolik hareketleri yakalamak ve boğa piyasasını tanımlayan volatilite ve trendlerden faydalanmaktır. [ Kurulum Rehberi | Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra bize özel bir mesaj gönderin ikinci set dosyasını alın. Arkasındaki strateji RSI : 15 dakikalık zaman diliminde aşırı satış onayı, Trend filtreleri , ve volatilite
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Yardımcı programlar
MSP_Bridge , AI Grok 4'ü RiskKILLER AI Navigator 'a bağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Bu, AI tabanlı çoklu zaman dilimli bir Piyasa Yönü ve Strateji Asistanı 'dır. Bu paket, işlem tarzınıza uyarlanmış, AI destekli trend, duyarlılık ve makro analiz ile kurumsal düzeyde içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Uygulama Sadece indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Zorluk yaşamanız durumunda size yardımcı olmaya hazırız, sadece ö
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Göstergeler
Aralıkları ve bir sonraki olası hamleleri belirleyin   |  Trendlerin en erken sinyallerini ve gücünü alın   |  Geri dönüşten önce net çıkışlar alın   |  Fiyatın test edeceği Fibo seviyelerini tespit edin Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Satın aldıktan sonra, ÜCRETSİZ TrendDECODER_Scanner'ınızı almak için lütfen benimle iletişime geçin. MT5   sürümü:   buraya tıklayın Tam yöntemimizi   BladeSCALPER   ve
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
Bir sonraki geri dönüş hareketinin sinyalini alın   |   Kazanç oranı istatistiklerini optimize edin   |   Fiyatın test edeceği Bölgeleri alın Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Sınırlı süreli teklif >>   %50 İNDİRİM Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş ayarlar için   bu kanaldan benimle iletişime geçin . МТ4   -  МТ5   sürümü  | Kârları daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde maksimize etmek için  gl
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Stratejik Bölge x3, x4, x5 kez dokunuldu    |   TP1/TP2/TP3 puan veya değer olarak   |   Risk/Ödül oranınızın güvenliğini görsel olarak kontrol edin Yeniden çizim yapmayan ve gecikmesiz gösterge - Manuel ve robot ticareti için ideal - Tüm varlıklar ve tüm zaman dilimleri için uygun Sınırlı süreli teklif  daha sonra >> $99  olacak Satın aldıktan sonra önerilen ve kişiselleştirilmiş ayarlar için lütfen benimle iletişime geçin [ Sürüm MT5  -  MT4  | Kazanma oranınızı maksimize etmek için diğer 3 a
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Birden fazla varlık ve birden fazla zaman birimi için TrendDECODER sinyalleri alın | Girmek için en iyi zaman birimini belirleyin | Kârınızı ve kazanan işlemlerinizi en üst düzeye çıkarın Yeniden boyanmayan, gecikmeyen gösterge ve tarayıcı - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için İlk 50 kopya için 49$   - sonra 99$ Satın aldıktan sonra lütfen yorum yapın veya inceleme bırakın ve size 99$ değerinde EK bir gösterge göndereceğiz. MT5 versiyonu: Buraya tıkl
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir EA, sağlam ve gerçekçi geçmiş testlerle ve sürekli müşteri desteği ile tutarlı getiriler elde edin. MetaSHIELD'in konsepti, iki dünyanın  en iyisini sunmaktır: Risk çeşitlendirmesi ,  ayar dosyalarının portföyü  ile drawdown'ları en aza indirmek ve Performans ,  tekli optimize edilmiş ayar dosyaları  ile daha riskli, ancak yüksek getirili çözümler sunmaktır. [  Ayar dosyaları ve kurulum rehberi   |   Özel grup   | Sürüm   MT5   -   MT4  ] 10   kopya kaldı, fiyat   $99 ardından   $149
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Uzman Danışmanlar
Bitcoin boğa koşusu için özel olarak tasarlanmış bir EA ile büyük kazançlar elde edin, güçlü geri testler ve sürekli destekle. BitcoinRIDER 'ın konsepti, bu parabolik hareketleri yakalamak ve boğa piyasasını tanımlayan volatilite ve trendlerden faydalanmaktır. [ Kurulum Rehberi | Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra bize özel bir mesaj gönderin ikinci set dosyasını alın. Arkasındaki strateji RSI : 15 dakikalık zaman diliminde aşırı satış onayı, Trend filtreleri , ve volatilite
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Göstergeler
Bir sonraki geri dönüş hareketinin sinyalini alın   |   Kazanç oranı istatistiklerini optimize edin   |   Fiyatın test edeceği Bölgeleri alın Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun 69$  - lansman için sonra tekrar >>  149$ Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş ayarlar için  bu kanaldan benimle iletişime geçin . МТ4   -  МТ5 sürümü | Kârları daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde maksimize etmek için  glo
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Stratejik Bölge x3, x4, x5 kez dokunuldu    |   TP1/TP2/TP3 puan veya değer olarak   |   Risk/Ödül oranınızın güvenliğini görsel olarak kontrol edin Yeniden çizim yapmayan ve gecikmesiz gösterge - Manuel ve robot ticareti için ideal - Tüm varlıklar ve tüm zaman dilimleri için uygun Sınırlı süreli teklif  daha sonra >> $99  olacak Satın aldıktan sonra önerilen ve kişiselleştirilmiş ayarlar için lütfen benimle iletişime geçin [ Sürüm MT5  -  MT4  | Kazanma oranınızı maksimize etmek için diğer 3 a
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
Birden fazla varlık ve birden fazla zaman birimi için TrendDECODER sinyalleri alın | Girmek için en iyi zaman birimini belirleyin | Kârınızı ve kazanan işlemlerinizi en üst düzeye çıkarın Yeniden boyanmayan, gecikmeyen gösterge ve tarayıcı - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için İlk 50 kopya için 49$   - sonra 99$ Satın aldıktan sonra lütfen yorum yapın veya inceleme bırakın ve size 99$ değerinde EK bir gösterge göndereceğiz。 Bu ne hakkında? Bu tar
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir EA, sağlam ve gerçekçi geçmiş testlerle ve sürekli müşteri desteği ile tutarlı getiriler elde edin. MetaSHIELD'in konsepti, iki dünyanın  en iyisini sunmaktır: Risk çeşitlendirmesi ,  ayar dosyalarının portföyü  ile drawdown'ları en aza indirmek ve Performans ,  tekli optimize edilmiş ayar dosyaları  ile daha riskli, ancak yüksek getirili çözümler sunmaktır. [  Ayar dosyaları ve kurulum rehberi   |   Özel grup   | Sürüm   MT5   -   MT4  ] Satın aldıktan sonra,   diğer ayar dosyalarını
Filtrele:
Zhuo Kai Chen
3369
Zhuo Kai Chen 2025.09.12 14:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt