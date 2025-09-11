Risk Killer AI Navigator MT5
- Göstergeler
- Christophe Pa Trouillas
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır.
İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar:
MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin.
Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin.
[ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ]
Temel Faydalar
- Çoklu zaman dilimleri ve varlıklarda gerçek zamanlı pazar yönü
- Makro göstergeler, haberler ve sentimanın AI destekli analizi
- İşlem tarzınıza (manuel veya otomatik) dayalı özelleştirilmiş tavsiyeler
- RiskKILLER_AI Expert Advisor (EA) ile doğrudan sinerji
Önemli Özellikler
AI Destekli Küresel Trend Panosu - başlıca FX pariteleri ve BTCUSD için M1'dan D1'a kadar pazar bias'ını (yanal, boğa, ayı) anında görün.
Strateji Bilinçli AI Asistanı - RiskKILLER_AI Navigator stratejinize uyum sağlar ve fırsatları vurgular:
- Martingale / Grid / DCA - riskleri ve oynaklık tuzaklarını vurgular
- Ortalama Geri Dönüş (Mean Reversion) - uygun yanal koşulları belirler
- Trend Takip (Trend Following) - girişlerden önce bias'ı doğrular
- Kilit Seviye Kırılımı (Breakout) - temeller momentumu desteklediğinde sinyal verir
Kurumsal Seviye Pazar İçgörüleri - Fiyat hareketinin ötesine geçerek analiz eder:
- TÜFE ve makroekonomik göstergeler
- Küresel likidite ve ekonomik veriler
- Son dakika haber etkisi
- Twitter ve sentiman sinyalleri
Risk Rehberli Akıllı Uyarılar - şunlar hakkında uyarı alın:
- Pazar yönü ve bias'ı
- Uygulanacak en iyi strateji (risk seviye önerisi ile)
- Temel bağlam (ör. NFP, Fed, ECB olayları)
Yatırımcılar Neden Kullanıyor
- Manuel yatırımcılar: hangi stratejinin mevcut pazar koşullarına uyduğu konusunda netlik
- Algo yatırımcıları: EA'larla, özellikle RiskKILLER_AI Expert Advisor ile sinerji
- Profesyonel yatırımcılar: standart göstergelerde bulunmayan sentiman ve makro içgörülere erişim
RiskKILLER AI EA ile Sinerji
- EA aynı AI motorunu entegre eder ve kanıtlanmış canlı sonuçlar sunar
- Göstergesi'ni bağımsız kullanın veya tam otomatik sistem için EA ile eşleştirin
- Üstte [ Canlı Sinyal RiskKILLER AI EA ] kontrol edin
Kimler İçin
- Prop firma mücadelecileri - stratejiyi risk kontrolü ile uyumlu hale getirin
- Manuel yatırımcılar - her seans için doğru stratejiyi seçin
- Algo yatırımcıları - AI bağlamı ve otomasyon avantajı ekleyin
- Temel + sentiman zekası arayan yatırımcılar
Sonuç
Çoğu gösterge yeni bilgi getirmeden sadece fiyatı başka şekilde gösterir.
RiskKILLER_AI Navigator pazar gerçeğini gösterir.
- Hangi koşullarda hangi stratejiyi kullanacağınızı bilin
- Hedge fonların uyguladığı zekâ ile işlem yapın
- Tamamen AI destekli işlem sistemi için EA ile birleştirin
Very interesting product from the author. While many indicators and expert-advisors advertise AI but do not actually use AI. This one actually use AI and give you not only Technical insights but also fundamental insights. More over it advises you which trading strategy e.g Trend mean reversion etc you should use based on current conditions. Highly recommended. Also good support from Author