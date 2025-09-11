Risk Killer AI Navigator MT5

5

RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır.

İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar:

MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin.

Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin.

[ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ]


Temel Faydalar

  • Çoklu zaman dilimleri ve varlıklarda gerçek zamanlı pazar yönü
  • Makro göstergeler, haberler ve sentimanın AI destekli analizi
  • İşlem tarzınıza (manuel veya otomatik) dayalı özelleştirilmiş tavsiyeler
  • RiskKILLER_AI Expert Advisor (EA) ile doğrudan sinerji


Önemli Özellikler

AI Destekli Küresel Trend Panosu - başlıca FX pariteleri ve BTCUSD için M1'dan D1'a kadar pazar bias'ını (yanal, boğa, ayı) anında görün.

Strateji Bilinçli AI Asistanı - RiskKILLER_AI Navigator stratejinize uyum sağlar ve fırsatları vurgular:

  • Martingale / Grid / DCA - riskleri ve oynaklık tuzaklarını vurgular
  • Ortalama Geri Dönüş (Mean Reversion) - uygun yanal koşulları belirler
  • Trend Takip (Trend Following) - girişlerden önce bias'ı doğrular
  • Kilit Seviye Kırılımı (Breakout) - temeller momentumu desteklediğinde sinyal verir

Kurumsal Seviye Pazar İçgörüleri - Fiyat hareketinin ötesine geçerek analiz eder:

  • TÜFE ve makroekonomik göstergeler
  • Küresel likidite ve ekonomik veriler
  • Son dakika haber etkisi
  • Twitter ve sentiman sinyalleri

Risk Rehberli Akıllı Uyarılar - şunlar hakkında uyarı alın:

  • Pazar yönü ve bias'ı
  • Uygulanacak en iyi strateji (risk seviye önerisi ile)
  • Temel bağlam (ör. NFP, Fed, ECB olayları)


Yatırımcılar Neden Kullanıyor

  • Manuel yatırımcılar: hangi stratejinin mevcut pazar koşullarına uyduğu konusunda netlik
  • Algo yatırımcıları: EA'larla, özellikle RiskKILLER_AI Expert Advisor ile sinerji
  • Profesyonel yatırımcılar: standart göstergelerde bulunmayan sentiman ve makro içgörülere erişim


RiskKILLER AI EA ile Sinerji

  • EA aynı AI motorunu entegre eder ve kanıtlanmış canlı sonuçlar sunar
  • Göstergesi'ni bağımsız kullanın veya tam otomatik sistem için EA ile eşleştirin
  • Üstte [ Canlı Sinyal RiskKILLER AI EA ] kontrol edin


Kimler İçin

  • Prop firma mücadelecileri - stratejiyi risk kontrolü ile uyumlu hale getirin
  • Manuel yatırımcılar - her seans için doğru stratejiyi seçin
  • Algo yatırımcıları - AI bağlamı ve otomasyon avantajı ekleyin
  • Temel + sentiman zekası arayan yatırımcılar


Sonuç

Çoğu gösterge yeni bilgi getirmeden sadece fiyatı başka şekilde gösterir.
RiskKILLER_AI Navigator pazar gerçeğini gösterir.

  • Hangi koşullarda hangi stratejiyi kullanacağınızı bilin
  • Hedge fonların uyguladığı zekâ ile işlem yapın
  • Tamamen AI destekli işlem sistemi için EA ile birleştirin
İncelemeler 3
squidme
634
squidme 2025.09.17 15:24 
 

Very interesting product from the author. While many indicators and expert-advisors advertise AI but do not actually use AI. This one actually use AI and give you not only Technical insights but also fundamental insights. More over it advises you which trading strategy e.g Trend mean reversion etc you should use based on current conditions. Highly recommended. Also good support from Author

Önerilen ürünler
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD, XAUUSD ve AUDCAD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disi
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SMC Hacker AI MT5 – Bitcoin Smart Trading Automation Powered by Smart Money Concepts and VWAP AI Intelligence This Expert Advisor leverages Artificial Intelligence techniques to analyze market data, recognize patterns, and make smarter trading decisions in real-time. Unlike traditional rule-based EAs, this system adapts to changing market conditions using: Pattern recognition based on historical data Dynamic decision-making with AI logic layers Self-adjusting filters for entry and exit timing Th
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Uzman Danışmanlar
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Uzman Danışmanlar
Ay XAUUSD Expert Altın için M15 trend otomatik işlem EA’sı｜Stabil scalping & gün içi işlem Altın otomatik işleminin yeni standardı! Yüksek hassasiyetli trend tespiti × istikrarlı kâr mantığı × sürekli yükselen performans “Ay XAUUSD Expert”, altın (XAUUSD) için M15 zaman diliminde özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı bir trend EA’dır. Yoğun dalgalı ve hızlı değişen piyasalarda dahi güçlü, özgün algoritma kullanır. <Başlıca özellikler> M15’e özel, altına odaklı EA (XAUUSD için otomatik iş
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Uzman Danışmanlar
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Göstergeler
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Uzman Danışmanlar
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
PZ Multi Oscillator MT5
PZ TRADING SLU
Göstergeler
Leverage multi-currency insights for effective statistical arbitrage The Multi-Oscillator is the ultimate swiss army knife for multi-currency and multi-timeframe trading. It plots your desired oscillator for many currency pairs and/or timeframes in a single chart. It can be used to trade statistical arbitrage, as a market screening tool or as a refined multi-timeframe indicator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy interpretation and configuration Sup
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Uzman Danışmanlar
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Göstergeler
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Envelopes Grid LLM
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
The Envelopes Grid LLM strategically leverages advanced deep learning techniques with highly parameterized neural networks to robustly model breakout trading based on precise data distribution analysis. It accurately detects and comprehensively analyzes diverse breakout patterns through optimized neural network parameters, continuously integrating the latest state-of-the-art improvements. Extensive backtesting has consistently validated its strong profit performance across multiple breakout scen
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
HFT AOs GOLD
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
HFT AOs  Canlı Ticaret Sinyali -  https://www.mql5.com/en/signals/2324741 HFT AOs, volatil piyasalarda hızlı ve uyarlanabilir yürütme için tasarlanmış otomatik bir yüksek frekanslı ticaret (HFT) sistemidir. Algoritma, gün boyunca mikro fırsatları belirlemek için gelişmiş emir akışı analizi ve kısa vadeli momentum stratejileri kullanır. Temel Özellikler: Manuel müdahale olmadan tamamen otomatik ticaret Düşük gecikmeli yürütme ve hızlı karar alma Düşük zaman dilimlerinde (M1–M5) en iyi performans
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Göstergeler
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Göstergeler
Bir sonraki işleminizden endişeli misiniz? Stratejinizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmemekten bıktınız mı? CRT Liquidity Pro ile duygularla değil, gerçek istatistiklerle işlem yaparsınız. Olasılıklarınızı bilin, performansınızı takip edin ve 3’ün Gücü, akıllı likidite tespiti ve CRT onaylarına dayanarak güvenle işlem yapın. CRT Liquidity stratejisinin gerçeğini görmek ister misiniz? Satın aldıktan sonra bize ulaşın , size diğer ürünlerimizden birini ücretsiz olarak sağlayacağız. Diğe
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
"Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki önceki mumların fiyat hareketine odaklanmaktadır. Sapmalar, gö
Yazarın diğer ürünleri
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Uzman Danışmanlar
Grok3 AI destekli , riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin. RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer. Satın aldıktan sonra API anahtarını ve Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yaparak isteyin, 2. doğrudan mail atın (mail aşağıdaki özel grupta). [  Live Signal   ] - [   Özel grup | Sürüm MT5 - MT4
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Göstergeler
Aralıkları ve bir sonraki olası hamleleri belirleyin     |    Trendlerin en erken sinyallerini ve gücünü alın     |    Geri dönüşten önce net çıkışlar alın     |    Fiyatın test edeceği Fibo seviyelerini tespit edin   |  Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Satın aldıktan sonra, ÜCRETSİZ TrendDECODER_Scanner'ınızı almak için lütfen benimle iletişime geçin. MT4 sürümü:   buraya tıklayın Tam yöntemimizi Blad
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Grok3 AI destekli , riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin. RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer. Satın aldıktan sonra API anahtarını ve Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yaparak isteyin, 2. doğrudan mail atın (mail aşağıdaki özel grupta). [  Live Signal   ] - [   Özel grup | Sürüm MT5 - MT4
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin boğa koşusu için özel olarak tasarlanmış bir EA ile büyük kazançlar elde edin, güçlü geri testler ve sürekli destekle. BitcoinRIDER 'ın konsepti, bu parabolik hareketleri yakalamak ve boğa piyasasını tanımlayan volatilite ve trendlerden faydalanmaktır. [ Kurulum Rehberi | Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra bize özel bir mesaj gönderin ikinci set dosyasını alın. Arkasındaki strateji RSI : 15 dakikalık zaman diliminde aşırı satış onayı, Trend filtreleri , ve volatilite
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
Yardımcı programlar
MSP_Bridge , AI Grok 4'ü   RiskKILLER AI Navigator 'a bağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Bu, AI tabanlı çoklu zaman dilimli bir   Piyasa Yönü ve Strateji Asistanı 'dır. Bu paket,   işlem tarzınıza uyarlanmış, AI destekli trend, duyarlılık ve makro analiz ile kurumsal düzeyde içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Uygulama Sadece indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Zorluk yaşamanız durumunda size yardımcı olmaya hazırız, sa
FREE
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Yardımcı programlar
MSP_Bridge , AI Grok 4'ü RiskKILLER AI Navigator 'a bağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Bu, AI tabanlı çoklu zaman dilimli bir Piyasa Yönü ve Strateji Asistanı 'dır. Bu paket, işlem tarzınıza uyarlanmış, AI destekli trend, duyarlılık ve makro analiz ile kurumsal düzeyde içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Uygulama Sadece indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Zorluk yaşamanız durumunda size yardımcı olmaya hazırız, sadece ö
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Göstergeler
Aralıkları ve bir sonraki olası hamleleri belirleyin   |  Trendlerin en erken sinyallerini ve gücünü alın   |  Geri dönüşten önce net çıkışlar alın   |  Fiyatın test edeceği Fibo seviyelerini tespit edin Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Satın aldıktan sonra, ÜCRETSİZ TrendDECODER_Scanner'ınızı almak için lütfen benimle iletişime geçin. MT5   sürümü:   buraya tıklayın Tam yöntemimizi   BladeSCALPER   ve
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
Bir sonraki geri dönüş hareketinin sinyalini alın   |   Kazanç oranı istatistiklerini optimize edin   |   Fiyatın test edeceği Bölgeleri alın Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Sınırlı süreli teklif >>   %50 İNDİRİM Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş ayarlar için   bu kanaldan benimle iletişime geçin . МТ4   -  МТ5   sürümü  | Kârları daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde maksimize etmek için  gl
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Stratejik Bölge x3, x4, x5 kez dokunuldu    |   TP1/TP2/TP3 puan veya değer olarak   |   Risk/Ödül oranınızın güvenliğini görsel olarak kontrol edin Yeniden çizim yapmayan ve gecikmesiz gösterge - Manuel ve robot ticareti için ideal - Tüm varlıklar ve tüm zaman dilimleri için uygun Sınırlı süreli teklif  daha sonra >> $99  olacak Satın aldıktan sonra önerilen ve kişiselleştirilmiş ayarlar için lütfen benimle iletişime geçin [ Sürüm MT5  -  MT4  | Kazanma oranınızı maksimize etmek için diğer 3 a
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Birden fazla varlık ve birden fazla zaman birimi için TrendDECODER sinyalleri alın | Girmek için en iyi zaman birimini belirleyin | Kârınızı ve kazanan işlemlerinizi en üst düzeye çıkarın Yeniden boyanmayan, gecikmeyen gösterge ve tarayıcı - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için İlk 50 kopya için 49$   - sonra 99$ Satın aldıktan sonra lütfen yorum yapın veya inceleme bırakın ve size 99$ değerinde EK bir gösterge göndereceğiz. MT5 versiyonu: Buraya tıkl
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir EA, sağlam ve gerçekçi geçmiş testlerle ve sürekli müşteri desteği ile tutarlı getiriler elde edin. MetaSHIELD'in konsepti, iki dünyanın  en iyisini sunmaktır: Risk çeşitlendirmesi ,  ayar dosyalarının portföyü  ile drawdown'ları en aza indirmek ve Performans ,  tekli optimize edilmiş ayar dosyaları  ile daha riskli, ancak yüksek getirili çözümler sunmaktır. [  Ayar dosyaları ve kurulum rehberi   |   Özel grup   | Sürüm   MT5   -   MT4  ] 10   kopya kaldı, fiyat   $99 ardından   $149
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Uzman Danışmanlar
Bitcoin boğa koşusu için özel olarak tasarlanmış bir EA ile büyük kazançlar elde edin, güçlü geri testler ve sürekli destekle. BitcoinRIDER 'ın konsepti, bu parabolik hareketleri yakalamak ve boğa piyasasını tanımlayan volatilite ve trendlerden faydalanmaktır. [ Kurulum Rehberi | Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra bize özel bir mesaj gönderin ikinci set dosyasını alın. Arkasındaki strateji RSI : 15 dakikalık zaman diliminde aşırı satış onayı, Trend filtreleri , ve volatilite
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Göstergeler
Bir sonraki geri dönüş hareketinin sinyalini alın   |   Kazanç oranı istatistiklerini optimize edin   |   Fiyatın test edeceği Bölgeleri alın Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun 69$  - lansman için sonra tekrar >>  149$ Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş ayarlar için  bu kanaldan benimle iletişime geçin . МТ4   -  МТ5 sürümü | Kârları daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde maksimize etmek için  glo
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Stratejik Bölge x3, x4, x5 kez dokunuldu    |   TP1/TP2/TP3 puan veya değer olarak   |   Risk/Ödül oranınızın güvenliğini görsel olarak kontrol edin Yeniden çizim yapmayan ve gecikmesiz gösterge - Manuel ve robot ticareti için ideal - Tüm varlıklar ve tüm zaman dilimleri için uygun Sınırlı süreli teklif  daha sonra >> $99  olacak Satın aldıktan sonra önerilen ve kişiselleştirilmiş ayarlar için lütfen benimle iletişime geçin [ Sürüm MT5  -  MT4  | Kazanma oranınızı maksimize etmek için diğer 3 a
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
Birden fazla varlık ve birden fazla zaman birimi için TrendDECODER sinyalleri alın | Girmek için en iyi zaman birimini belirleyin | Kârınızı ve kazanan işlemlerinizi en üst düzeye çıkarın Yeniden boyanmayan, gecikmeyen gösterge ve tarayıcı - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için İlk 50 kopya için 49$   - sonra 99$ Satın aldıktan sonra lütfen yorum yapın veya inceleme bırakın ve size 99$ değerinde EK bir gösterge göndereceğiz。 Bu ne hakkında? Bu tar
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir EA, sağlam ve gerçekçi geçmiş testlerle ve sürekli müşteri desteği ile tutarlı getiriler elde edin. MetaSHIELD'in konsepti, iki dünyanın  en iyisini sunmaktır: Risk çeşitlendirmesi ,  ayar dosyalarının portföyü  ile drawdown'ları en aza indirmek ve Performans ,  tekli optimize edilmiş ayar dosyaları  ile daha riskli, ancak yüksek getirili çözümler sunmaktır. [  Ayar dosyaları ve kurulum rehberi   |   Özel grup   | Sürüm   MT5   -   MT4  ] Satın aldıktan sonra,   diğer ayar dosyalarını
Filtrele:
squidme
634
squidme 2025.09.17 15:24 
 

Very interesting product from the author. While many indicators and expert-advisors advertise AI but do not actually use AI. This one actually use AI and give you not only Technical insights but also fundamental insights. More over it advises you which trading strategy e.g Trend mean reversion etc you should use based on current conditions. Highly recommended. Also good support from Author

Tradora
74
Tradora 2025.09.17 08:37 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Christophe Pa Trouillas
9067
Geliştiriciden yanıt Christophe Pa Trouillas 2025.09.17 09:51
Very glad you nailed the point; that means you understood things in trading ;-))
Please post some of your best trades; that will cheer us up!
thanks a lot for this early support; much appreciated!
Zhuo Kai Chen
3369
Zhuo Kai Chen 2025.09.12 14:17 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Christophe Pa Trouillas
9067
Geliştiriciden yanıt Christophe Pa Trouillas 2025.09.17 09:50
thanks a lot for this early support; much appreciated!
İncelemeye yanıt