BarX

BarX — Belirli Mumun En Yüksek ve En Düşük Seviyesini Gösteren Göstergesi

BarX, kullanıcı tarafından tanımlanan gün içindeki belirli bir mumun en yüksek ve en düşük seviyelerini otomatik olarak vurgulayan teknik bir göstergedir (örneğin mum 0, piyasa açılışından sonraki ilk mumu temsil eder).

Bu araç, sabit fiyat seviyelerini destek, direnç, kırılım veya dönüş noktası olarak kullanan traderlar için özellikle faydalıdır. Bu noktaları grafikte görsel olarak işaretleyerek, BarX teknik analizi kolaylaştırır, piyasa okumasını geliştirir ve hızlı, objektif kararlar almayı destekler.

✅ Farklı zaman dilimleri ile uyumlu
✅ Hafif, hızlı ve kullanımı kolay
✅ Günlük açılış davranışı veya belirli zamanlardaki desenlere dayalı stratejiler için ideal

Günlük işlemlerinize daha fazla hassasiyet ve netlik katmak için BarX’i kullanın.


