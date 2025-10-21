Aurum Navigator
- Uzman Danışmanlar
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 6.70
- Etkinleştirmeler: 5
AurumNavigator – Uzman Danışman Gold XAU/USD v6.7
Altın için özel EA; klasik göstergeler yerine Smart Money mantığını takip eder. Wyckoff döngü analizi kullanarak piyasa evresini belirler: birikim (büyük oyuncular sessizce alım yapar), manipülasyon (perakende yatırımcı tuzağı), dağıtım (yönlü hareket başlar).
Kurumsal analiz:
-
Hacim emilimini tespit eder: hacim patladığında ama fiyat neredeyse hareket etmiyorsa, birileri birikim yapıyor demektir.
-
Order block’ları tespit eder: kurumların büyük emir yerleştirdiği bölgeler.
-
Fair value gap’leri belirler: piyasanın sıkça geri döndüğü fiyat dengesizlikleri.
-
Likidite sweeps’leri ile trade eder: fiyat bir seviyeyi kırıp stopları tetikler, ardından ters yönde geri döner.
Çok katmanlı koruma:
-
Girişten önce H1, H4 ve D1 uyumunu kontrol eder.
-
Ortalama üzeri hacim gerekir.
-
Spread 30 puanı geçerse işlem yapmaz.
-
Önemli haberlerden 30 dakika önce/sonra işlem yapmaz.
-
Yeterli likidite olan Londra/New York seanslarında işlem yapar.
Uyarlanabilir para yönetimi:
-
Lot boyutu performansa göre otomatik ayarlanır.
-
Ardışık 3 kayıp sonrası 1 saatlik duraklama.
-
Drawdown durumunda lotları %70’e kadar kademeli azaltır.
-
MM hassasiyeti 0 (temkinli x0,5) – 10 (agresif x2) arası ayarlanabilir, 5 dengeli.
Pozisyon yönetimi:
-
ATR x5 bazlı stop loss.
-
Kısmi kâr alımı 2 aşamalı: 3R’de %30, 5R’de %30, kalan 4 seviyeli trailing stop ile.
-
1,5x ATR kâr sonrası breakeven’e taşıma.
-
Strateji çakışmalarını önlemek için ters emirleri engelleyebilir.
Ultra-seçici mod:
-
Koşullar karşılanmazsa EA saatlerce pasif kalabilir.
-
Tüm sinyaller uyumluysa işlem yapar: doğru Wyckoff evresi, uygun piyasa yapısı, çoklu zaman dilimi uyumu, hacim onayı, kırmızı bayrak yok (aşırı genişleme, düşen ADX, dar aralık).
Ayarlar:
-
Zaman dilimi: M15/H1
-
Sembol: XAU/USD
-
Risk: işlem başına %0,5
-
Netting uyumlu
-
MM hassasiyeti ayarlanabilir