Aurum Navigator

AurumNavigator – Expert Advisor Gold XAU/USD v6.7
EA spécialisé dans l’or qui suit la logique Smart Money plutôt que les indicateurs classiques. Utilise l’analyse des cycles Wyckoff pour identifier la phase du marché : accumulation (les gros acteurs achètent discrètement), manipulation (pièges pour les traders particuliers) ou distribution (début du mouvement directionnel).

Analyse institutionnelle :

  • Détecte les absorptions de volume : lorsque le volume explose mais que le prix bouge peu, quelqu’un accumule.

  • Repère les blocs d’ordres : zones où les institutions ont placé des ordres massifs.

  • Identifie les fair value gaps : déséquilibres de prix que le marché revisite souvent.

  • Trade les sweeps de liquidité : le prix casse un niveau pour déclencher des stops, puis repart dans l’autre sens.

Protection multi-niveaux :

  • Vérifie la cohérence entre H1, H4 et D1 avant d’entrer.

  • Nécessite un volume supérieur à la moyenne.

  • Ne trade pas si le spread dépasse 30 points.

  • Évite les trades 30 minutes avant/après les news importantes.

  • Trade uniquement pendant les sessions Londres/New York avec liquidité suffisante.

Gestion adaptative du capital :

  • Taille de lot ajustée automatiquement selon la performance.

  • Après 3 pertes consécutives, pause d’une heure.

  • En drawdown, réduction progressive jusqu’à -70% des lots.

  • Sensibilité MM réglable de 0 (conservateur x0,5) à 10 (agressif x2), 5 équilibré.

Gestion des positions :

  • Stop loss basé sur ATR x5.

  • Take profit partiel en 2 étapes : 30% à 3R, 30% à 5R, le reste avec trailing stop progressif sur 4 niveaux.

  • Move to breakeven après 1,5x ATR de profit.

  • Possibilité de bloquer les ordres opposés pour éviter les conflits de stratégie.

Mode ultra-sélectif :

  • EA peut rester inactif pendant des heures si conditions non remplies.

  • Trade uniquement si toutes les confirmations sont alignées : phase Wyckoff correcte, structure de marché favorable, confluence multi-timeframe, volume confirmé, aucun drapeau rouge (overextension, ADX en baisse, range étroit).

Paramètres :

  • Timeframe : M15/H1

  • Symbole : XAU/USD

  • Risque : 0,5% par trade

  • Compatible Netting

  • Sensibilité MM réglable


