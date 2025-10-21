Aurum Navigator
- Experts
- Vincent Jose Proenca
- Version: 6.70
- Activations: 5
AurumNavigator – Expert Advisor Gold XAU/USD v6.7
EA spécialisé dans l’or qui suit la logique Smart Money plutôt que les indicateurs classiques. Utilise l’analyse des cycles Wyckoff pour identifier la phase du marché : accumulation (les gros acteurs achètent discrètement), manipulation (pièges pour les traders particuliers) ou distribution (début du mouvement directionnel).
Analyse institutionnelle :
-
Détecte les absorptions de volume : lorsque le volume explose mais que le prix bouge peu, quelqu’un accumule.
-
Repère les blocs d’ordres : zones où les institutions ont placé des ordres massifs.
-
Identifie les fair value gaps : déséquilibres de prix que le marché revisite souvent.
-
Trade les sweeps de liquidité : le prix casse un niveau pour déclencher des stops, puis repart dans l’autre sens.
Protection multi-niveaux :
-
Vérifie la cohérence entre H1, H4 et D1 avant d’entrer.
-
Nécessite un volume supérieur à la moyenne.
-
Ne trade pas si le spread dépasse 30 points.
-
Évite les trades 30 minutes avant/après les news importantes.
-
Trade uniquement pendant les sessions Londres/New York avec liquidité suffisante.
Gestion adaptative du capital :
-
Taille de lot ajustée automatiquement selon la performance.
-
Après 3 pertes consécutives, pause d’une heure.
-
En drawdown, réduction progressive jusqu’à -70% des lots.
-
Sensibilité MM réglable de 0 (conservateur x0,5) à 10 (agressif x2), 5 équilibré.
Gestion des positions :
-
Stop loss basé sur ATR x5.
-
Take profit partiel en 2 étapes : 30% à 3R, 30% à 5R, le reste avec trailing stop progressif sur 4 niveaux.
-
Move to breakeven après 1,5x ATR de profit.
-
Possibilité de bloquer les ordres opposés pour éviter les conflits de stratégie.
Mode ultra-sélectif :
-
EA peut rester inactif pendant des heures si conditions non remplies.
-
Trade uniquement si toutes les confirmations sont alignées : phase Wyckoff correcte, structure de marché favorable, confluence multi-timeframe, volume confirmé, aucun drapeau rouge (overextension, ADX en baisse, range étroit).
Paramètres :
-
Timeframe : M15/H1
-
Symbole : XAU/USD
-
Risque : 0,5% par trade
-
Compatible Netting
-
Sensibilité MM réglable