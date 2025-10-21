Aurum Navigator
- Experts
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 6.70
- Attivazioni: 5
AurumNavigator – Expert Advisor Gold XAU/USD v6.7
EA specializzato sull’oro che segue la logica Smart Money invece degli indicatori classici. Utilizza l’analisi dei cicli di Wyckoff per identificare la fase del mercato: accumulazione (i grandi operatori comprano silenziosamente), manipolazione (trappole per i retail) o distribuzione (inizio del movimento direzionale).
Analisi istituzionale:
-
Rileva assorbimenti di volume: quando il volume esplode ma il prezzo non si muove quasi, qualcuno accumula.
-
Identifica blocchi di ordini: zone dove le istituzioni hanno piazzato ordini massicci.
-
Rileva fair value gaps: squilibri di prezzo che il mercato rivisita spesso.
-
Opera liquidity sweeps: il prezzo rompe un livello per attivare stop, poi ritorna nella direzione opposta.
Protezione multilivello:
-
Controlla coerenza tra H1, H4 e D1 prima di entrare.
-
Richiede volume superiore alla media.
-
Non opera se lo spread supera 30 punti.
-
Evita il trading 30 minuti prima/dopo notizie importanti.
-
Opera solo durante le sessioni Londra/New York con liquidità sufficiente.
Gestione adattativa del rischio:
-
Dimensione del lotto regolata automaticamente in base alla performance.
-
Dopo 3 perdite consecutive, pausa di 1 ora.
-
In drawdown, riduzione progressiva fino a -70% dei lotti.
-
Sensibilità MM regolabile da 0 (conservativo x0,5) a 10 (aggressivo x2), 5 equilibrato.
Gestione delle posizioni:
-
Stop loss basato su ATR x5.
-
Take profit parziale in 2 fasi: 30% a 3R, 30% a 5R, resto con trailing stop progressivo su 4 livelli.
-
Move to breakeven dopo profitto 1,5x ATR.
-
Possibile blocco ordini opposti per evitare conflitti di strategia.
Modalità ultra-selettiva:
-
EA può restare inattivo per ore se le condizioni non sono soddisfatte.
-
Opera solo quando tutti i segnali sono allineati: fase Wyckoff corretta, struttura di mercato favorevole, confluente multi-timeframe, volume confermato, nessun segnale negativo (overextension, ADX in calo, range stretto).
Impostazioni:
-
Timeframe: M15/H1
-
Simbolo: XAU/USD
-
Rischio: 0,5% per trade
-
Compatibile Netting
-
Sensibilità MM regolabile