Strateji özeti
Propfirm Saver, traderların prop firm sınavlarını geçmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır. İşlemleri, bir prop firm hesabı ve bir canlı hesap arasında dağıtarak riski azaltır.
Temel özellikler
Aynı anda sadece bir işlem açar (grid veya martingale yok)
Tüm işlemler Stop Loss ve Take Profit ile korunur
Basit ve bilgilendirici arayüz
Önceden optimize edilmiş varsayılan ayarlar
EA desteği olan çoğu broker ile uyumlu
Nasıl çalışır
EA’yı iki hesaba yükleyin: biri prop firm, diğeri canlı hesap
Mod dışında tüm ayarları aynı yapın
Her iki hesapta eşzamanlı işlem yapılır
Challenge geçilirse hedefe ulaşılır
Geçilemezse canlı hesap maliyeti telafi etmeye çalışır
Tavsiye edilen ayarlar
Kesintisiz çalışma için VPS önerilir
EURUSD veya XAUUSD üzerinde işlem yapılmalı (küçük hesaplar için EURUSD önerilir)
Canlı hesaba challenge ücretinin 3–4 katı yatırılmalı
Her iki hesap aynı VPS veya PC üzerinde çalıştırılmalı
Mod harici tüm parametreler aynı olmalı
Önemli notlar
Sadece iki gerçek hesapla çalışır, strateji test cihazında çalışmaz
Satın alma sonrası kurulum rehberi sağlanır
24 saat içinde destek verilir
Geliştirme bilgisi
Propfirm Saver, bir yıl süren geliştirme ve test sürecinden geçmiştir. Prop firm piyasasındaki değişimlere uyum sağlamak için düzenli olarak güncellenmektedir.