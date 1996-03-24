Propfirm Saver

Strateji özeti
Propfirm Saver, traderların prop firm sınavlarını geçmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır. İşlemleri, bir prop firm hesabı ve bir canlı hesap arasında dağıtarak riski azaltır.

Temel özellikler

  • Aynı anda sadece bir işlem açar (grid veya martingale yok)

  • Tüm işlemler Stop Loss ve Take Profit ile korunur

  • Basit ve bilgilendirici arayüz

  • Önceden optimize edilmiş varsayılan ayarlar

  • EA desteği olan çoğu broker ile uyumlu

Nasıl çalışır

  1. EA’yı iki hesaba yükleyin: biri prop firm, diğeri canlı hesap

  2. Mod dışında tüm ayarları aynı yapın

  3. Her iki hesapta eşzamanlı işlem yapılır

  4. Challenge geçilirse hedefe ulaşılır

  5. Geçilemezse canlı hesap maliyeti telafi etmeye çalışır

Tavsiye edilen ayarlar

  • Kesintisiz çalışma için VPS önerilir

  • EURUSD veya XAUUSD üzerinde işlem yapılmalı (küçük hesaplar için EURUSD önerilir)

  • Canlı hesaba challenge ücretinin 3–4 katı yatırılmalı

  • Her iki hesap aynı VPS veya PC üzerinde çalıştırılmalı

  • Mod harici tüm parametreler aynı olmalı

Önemli notlar

  • Sadece iki gerçek hesapla çalışır, strateji test cihazında çalışmaz

  • Satın alma sonrası kurulum rehberi sağlanır

  • 24 saat içinde destek verilir

Geliştirme bilgisi
Propfirm Saver, bir yıl süren geliştirme ve test sürecinden geçmiştir. Prop firm piyasasındaki değişimlere uyum sağlamak için düzenli olarak güncellenmektedir.


