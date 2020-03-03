Golden Aegis EA

GoldenAegis: Специализированный советник для торговли золотом и прохождения челленджей в проп-фирмах

GoldenAegis, ведущий советник из серии Nirvana, — это систематический торговый инструмент, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) и для трейдеров, стремящихся успешно пройти отбор в проп-фирмах.

Основная стратегия и философия

Этот советник является результатом более чем десятилетнего практического опыта на рынке. Основная философия заключается в автоматизации проверенной и дисциплинированной торговой стратегии, исключая эмоциональные решения из процесса. GoldenAegis — это не просто робот; это стратегическая платформа, предназначенная для совершения сделок на таймфрейме M30 на основе системного подхода.

Ключевые особенности

  • Оптимизирован для проп-фирм: Логика советника специально откалибрована для соответствия типичным требованиям отборов в проп-фирмах, с упором на стабильный рост и строгий контроль просадки. Он также идеально подходит для личных реальных счетов.
  • Стратегический таймфрейм (M30): Работает исключительно на 30-минутном графике золота. Этот таймфрейм выбран для баланса между генерацией четких сигналов и фильтрацией краткосрочного рыночного шума.
  • Универсальная совместимость: Работает с любым брокером MT5, на счетах типа ECN и Standard. Никаких скрытых ограничений.
  • Готов к использованию: В комплект входят предварительно оптимизированные файлы настроек (.set) от автора. Прилагаются подробные инструкции для быстрой и легкой установки.

Управление рисками

GoldenAegis имеет встроенную систему управления рисками. Пользователи могут определять риск на сделку либо как фиксированный лот, либо как процент от капитала счета. Эта гибкость необходима для соблюдения строгих параметров риска, требуемых проп-фирмами.

Прозрачность и проверка

Прозрачность — наш главный приоритет. Мы настоятельно рекомендуем всем потенциальным пользователям провести собственную проверку перед покупкой:

  1. Проанализируйте подробные отчеты о бэктестах, доступные в разделе скриншотов.
  2. Изучите все представленные скриншоты и видео на этой странице, чтобы полностью понять поведение советника.
  3. Запустите бесплатную демо-версию в Тестере стратегий MetaTrader 5, чтобы самостоятельно оценить его производительность.

Краткое руководство по установке

  1. Прикрепите советник GoldenAegis к графику XAUUSD, M30.
  2. Загрузите рекомендуемый файл  .set , поставляемый с покупкой.
  3. Настройте параметры управления рисками в соответствии с вашим личным торговым планом или правилами проп-фирмы.

Поддержка

По всем вопросам и для получения поддержки, пожалуйста, используйте раздел "Комментарии" на этой странице.

Webniam S2
Sabir Shah
Эксперты
Webniam S2 v3.0 –  XAUUSD (Gold)  Высокопроизводительный Советник для XAUUSD (Золото) Webniam S2 v3.0 — это высокопроизводительный торговый советник, разработанный специально для Forex, оптимизированный под XAUUSD (Золото). Он оснащён умным управлением капиталом, продвинутой системой защиты прибыли и автоматической логикой ребая/ресейла, что позволяет максимизировать результат при минимальных рисках. Ключевые функции Расширенная система Equity Lock — регулируемые пороги прибыли Умная ло
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Эксперты
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
FxCruiser Robot
Innocent Gicheru Wambui
Эксперты
The FxCruiser trading robot is a highly advanced trading tool that utilizes artificial intelligence to accurately predict market movements. Designed specifically to trade in the EURUSD and GBPUSD markets, it boasts an exceptional rate of return that is unmatched by any other trading robot. With its unique features and unparalleled performance, FxCruiser has established itself as the top trading robot in the industry.
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SWmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading th
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SDmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading t
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
Эксперты
Grid Master — это настраиваемый полностью автоматизированный алгоритм сеточной торговли. Он предназначен для улавливания волатильности рынка и преобразования ее в прибыль. Если на рынке происходит движение, из этого можно извлечь прибыль Grid Master обладает мощным торговым потенциалом, прост в настройке и использовании. Он имеет встроенную информационную торговую панель для отображения статистики, фильтр новостей и фильтр времени торговли для защиты вашего капитала. Как торгует советник: Сна
Angelwing
Shinichi Ikeda
Эксперты
概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Эксперты
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Умная Двусторонняя Сетка Продвинутый торговый советник, который автоматически определяет зоны с высокой вероятностью торговли (PP, R1, S1) и строит динамические сетки Buy/Sell. Включает трейлинг, защиту через блокировку капитала, заморозку прибыли и функцию «закрыть позиции после X торговых дней». На графике доступны кнопки BUY, SELL и CLOSE ALL для мгновенного ручного управления. --- Обзор Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — профессиональный эксперт на осн
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Эксперты
Сигнальный счёт (риск баланса 0,75%) Уведомление: В связи с многочисленными запросами я решил провести акцию с 25% скидкой на аренду и покупку. Если вы хотите приобрести или арендовать, можете воспользоваться этим периодом. Акция продлится 1-2 недели, затем цена вернётся к $2400. Если вы приобретёте Market Cycles в этот период, вы также получите 25% скидку на Nexus Bitcoin Scalper и Nexus Indices , чтобы создать очень хорошо диверсифицированный портфель. Свяжитесь со мной через личные сообщения
QuantumScalp
Vadim Podoprigora
Эксперты
QuantumScalp is a next-generation automated trading advisor designed to enhance your trading efficiency and profitability                                                                                                        in the dynamic world of financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, QuantumScalp automates the scalping strategy, enabling traders to exploit small price movements with unparalleled precision and speed. Basically, the advisor does not use
The brilliant
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Эксперты
The Expert Advisor's Comprehensive Capital Management Guide ️ Basic Capital Management Principles The 2% Golden Rule Do not risk more than 2% of your capital on a single trade. Example: Capital: $10,000 Maximum Risk: $200 (2%) If the stop loss is 100 pips, the size is calculated accordingly. Major Currency Pairs EURUSD - Euro against the Dollar Conservative Settings: Capital: $5,000 Risk Ratio: 1.5% Absolute Risk: $75 Settings: - Lot Size: 0.15 - Stop Loss: 50 pips - Profit Target: 100
