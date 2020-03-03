Golden Aegis EA

GoldenAegis: Специализированный советник для торговли золотом и прохождения челленджей в проп-фирмах

GoldenAegis, ведущий советник из серии Nirvana, — это систематический торговый инструмент, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) и для трейдеров, стремящихся успешно пройти отбор в проп-фирмах.

Основная стратегия и философия

Этот советник является результатом более чем десятилетнего практического опыта на рынке. Основная философия заключается в автоматизации проверенной и дисциплинированной торговой стратегии, исключая эмоциональные решения из процесса. GoldenAegis — это не просто робот; это стратегическая платформа, предназначенная для совершения сделок на таймфрейме M30 на основе системного подхода.

Ключевые особенности

Оптимизирован для проп-фирм: Логика советника специально откалибрована для соответствия типичным требованиям отборов в проп-фирмах, с упором на стабильный рост и строгий контроль просадки. Он также идеально подходит для личных реальных счетов.

Логика советника специально откалибрована для соответствия типичным требованиям отборов в проп-фирмах, с упором на стабильный рост и строгий контроль просадки. Он также идеально подходит для личных реальных счетов. Стратегический таймфрейм (M30): Работает исключительно на 30-минутном графике золота. Этот таймфрейм выбран для баланса между генерацией четких сигналов и фильтрацией краткосрочного рыночного шума.

Работает исключительно на 30-минутном графике золота. Этот таймфрейм выбран для баланса между генерацией четких сигналов и фильтрацией краткосрочного рыночного шума. Универсальная совместимость: Работает с любым брокером MT5, на счетах типа ECN и Standard. Никаких скрытых ограничений.

Работает с любым брокером MT5, на счетах типа ECN и Standard. Никаких скрытых ограничений. Готов к использованию: В комплект входят предварительно оптимизированные файлы настроек (.set) от автора. Прилагаются подробные инструкции для быстрой и легкой установки.

Управление рисками

GoldenAegis имеет встроенную систему управления рисками. Пользователи могут определять риск на сделку либо как фиксированный лот, либо как процент от капитала счета. Эта гибкость необходима для соблюдения строгих параметров риска, требуемых проп-фирмами.

Прозрачность и проверка

Прозрачность — наш главный приоритет. Мы настоятельно рекомендуем всем потенциальным пользователям провести собственную проверку перед покупкой:

Проанализируйте подробные отчеты о бэктестах, доступные в разделе скриншотов. Изучите все представленные скриншоты и видео на этой странице, чтобы полностью понять поведение советника. Запустите бесплатную демо-версию в Тестере стратегий MetaTrader 5, чтобы самостоятельно оценить его производительность.

Краткое руководство по установке

Прикрепите советник GoldenAegis к графику XAUUSD, M30. Загрузите рекомендуемый файл .set , поставляемый с покупкой. Настройте параметры управления рисками в соответствии с вашим личным торговым планом или правилами проп-фирмы.

Поддержка

По всем вопросам и для получения поддержки, пожалуйста, используйте раздел "Комментарии" на этой странице.