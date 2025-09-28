Golden Aegis EA

Libérez votre potentiel de trading avec GoldenAegis, l'Expert Advisor de référence pour l'or (XAUUSD) de la gamme Nirvana. Conçu par un trader fort de plus de dix ans d'expérience sur le marché, GoldenAegis est un outil conçu pour une approche systématique du trading.





Philosophie fondamentale :





Notre philosophie de développement allie stratégies éprouvées et exécution rigoureuse. GoldenAegis, fort de 11 ans d'expérience pratique en trading, s'automatise pour une exécution sereine. Plus qu'un simple robot, c'est l'aboutissement d'une expertise conçue pour vous offrir un cadre stratégique.





Caractéristiques principales :





Optimisé pour les sociétés de prop : Spécialement calibré pour répondre aux exigences courantes des sociétés de prop, il met l'accent sur une performance stable et des drawdowns contrôlés. Également parfaitement adapté aux comptes personnels réels.

Période stratégique (M30) : Fonctionne sur le graphique de 30 minutes pour l'or, une période stratégiquement choisie pour sa capacité à fournir des signaux clairs tout en filtrant les perturbations du marché à court terme.

Flexibilité illimitée : Compatible avec tous les courtiers MT5, ECN ou comptes standard. Aucune limitation ni règle cachée.

Prêt à l'emploi : Livré avec des paramètres pré-optimisés fournis par l'auteur. Des instructions détaillées sont incluses pour une prise en main rapide.

Performance et transparence :

La transparence est notre priorité. Nous vous encourageons vivement à :





Analyser les rapports de backtest détaillés disponibles dans la section « Captures d'écran ».

Consulter toutes les captures d'écran et vidéos disponibles sur cette page produit pour comprendre le comportement de l'EA.

Effectuer vos propres backtests dans le testeur de stratégie avant d'acheter la version complète.

Passez à l'étape suivante.

Achetez GoldenAegis dès aujourd'hui et équipez-vous d'un outil de trading professionnel. Pour toute question, veuillez utiliser la section « Commentaires » ci-dessous.