Golden Aegis EA

Libérez votre potentiel de trading avec GoldenAegis, l'Expert Advisor de référence pour l'or (XAUUSD) de la gamme Nirvana. Conçu par un trader fort de plus de dix ans d'expérience sur le marché, GoldenAegis est un outil conçu pour une approche systématique du trading.

Philosophie fondamentale :

Notre philosophie de développement allie stratégies éprouvées et exécution rigoureuse. GoldenAegis, fort de 11 ans d'expérience pratique en trading, s'automatise pour une exécution sereine. Plus qu'un simple robot, c'est l'aboutissement d'une expertise conçue pour vous offrir un cadre stratégique.

Caractéristiques principales :

Optimisé pour les sociétés de prop : Spécialement calibré pour répondre aux exigences courantes des sociétés de prop, il met l'accent sur une performance stable et des drawdowns contrôlés. Également parfaitement adapté aux comptes personnels réels.
Période stratégique (M30) : Fonctionne sur le graphique de 30 minutes pour l'or, une période stratégiquement choisie pour sa capacité à fournir des signaux clairs tout en filtrant les perturbations du marché à court terme.
Flexibilité illimitée : Compatible avec tous les courtiers MT5, ECN ou comptes standard. Aucune limitation ni règle cachée.
Prêt à l'emploi : Livré avec des paramètres pré-optimisés fournis par l'auteur. Des instructions détaillées sont incluses pour une prise en main rapide.
Performance et transparence :
La transparence est notre priorité. Nous vous encourageons vivement à :

Analyser les rapports de backtest détaillés disponibles dans la section « Captures d'écran ».
Consulter toutes les captures d'écran et vidéos disponibles sur cette page produit pour comprendre le comportement de l'EA.
Effectuer vos propres backtests dans le testeur de stratégie avant d'acheter la version complète.
Passez à l'étape suivante.
Achetez GoldenAegis dès aujourd'hui et équipez-vous d'un outil de trading professionnel. Pour toute question, veuillez utiliser la section « Commentaires » ci-dessous.
Produits recommandés
Viop Auto Trader
Ilker Mustafa Abut
Experts
Viop piyasasında otomatik alım satım yapan bir robot.  Emir türünde SL-TP girilemediği için program bunu kendi yapabiliyor. Takip eden SL özelliği  mevcut programda. Günlük kar marjı yakaladığında işlemleri durdurabiliyor ve sonrasında işlem açmıyor. Tüm periyodlarda çalışabiliyor. Tavsiye olarak 5m - 1h aralığı iyi performanslar sergiliyor. Spread-RSİ-EMA-MACD filtreleri ve doji-hummer-bullishengulfing mum formasyonlarına göre alım satım sinyallari oluşturuyor. İşlem başına yüzdelik risk a
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
MoneyMachine MT5 EA
Genetic Graphics, Inc.
Experts
MoneyMachine MT5 Expert Advisor is a fully automated forex trading robot designed using our ten unique trading strategies that we have developed over the years. In addition, you get a Metatrader 5 Expert Advisor builder featuring many technical indicators. We assign each of these strategies weights to determine how much they contribute to each trade. The combination of these successful strategies ensures maximum efficiency. Each strategy loops through different settings for signal confirmation.
Trend Recognizer
Harun Cagiran
Experts
Trend recogniser is a Pattern Recognation   technique  based  Expert Advisor . With thanks to statistics and signal processing approaches it estimates short term trends, and gives long/short position signals   automatically . While you are in a position, if the trens broken recogniser sign you to close your position, with a reasonable income. It is mostly suitable for huge volume curencies (EUR/USD, GPB/USD, BTC/USDT, ETH/USDT). Additionally, to get best performance from EA please use in 30 mins
WinTrader Pro
Christian Fascendini
Experts
Expert Advisor Multi-Indicateur "WinTrader Pro" – Votre Pont Vers un Trading Automatisé et Sécurisé Vous recherchez un Expert Advisor (EA) fiable, robuste et intégrant une large gamme d'indicateurs techniques ? Vous souhaitez une solution capable de gérer correctement le risque tout en exploitant dynamiquement et de manière avancée les opportunités du marché ? Bienvenue : cet EA est le résultat d'une intégration précise des Bandes de Bollinger, Stochastique, Moyenne Mobile, Momentum, Alligator,
Double SuperTrend Fit for low Stagnation MT5
Smarterbot Software
3 (1)
Experts
Introducing an expert advisor that uses two Supertrend indicator lines, ST Fast as entry trigger and ST Slow to trade in direction of the trend. This expert advisor is designed to help you find the best systems with low stagnation and high net profit, using a powerful custom optimization metric. The Supertrend indicator is a popular trend-following indicator that helps traders identify the direction of the trend and make trades accordingly. With this expert advisor, you'll be able to use the ST
AlwaysWin MT5
Ismail Hakki Delibas
Experts
EA Description : The EA is designed based on specific trend detection algorithms and strong filters.Most of the algorithms are smart and automatic. You need to adjust some limited parameters to optimize the signal engine of the EA. Thus optimizing and using EA is very simple and easy. Supported Symbols and Timeframes : All timeframes and pairs are supported by EA. The best operation of EA is on all 28 Major and Cross Pairs of Forex. The best timeframes are M15,M30,H1 EA Inputs General Options
BeST Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA MT5
Eleni Koulocheri
Experts
BeST_Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA - MT5   is an Expert Advisor that is based on the corresponding MT5 BeST_Indicator which can simulate S.Vervoort's work about Reliable and of Zero Lag  MAs Crossovers as described in his  article  in TASC_05/2008 titled  “The Quest For Reliable Crossovers”. According to the article this method is clearly a Breakthrough Answer for Trading Moving Averages and Finding Fast and Remarkable Reliable Crossovers. Based on this logic this EA can make BUY and SEL
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
USD Killer Gemini EA est la solution pour les traders cherchant à maximiser leurs opérations avec la sécurité d'une stratégie robuste et hautement automatisée. Développé par Felipe FX, cet EA de nouvelle génération combine une technologie de pointe et des indicateurs avancés pour offrir un trading efficace et rentable. Indicateur avancé pour confirmer les entrées, USD Killer a été développé avec toute la puissance de l'IA Gemini et nous trouvons des modèles qui se produisent quotidiennement su
ZhuQue S8
Jing Bo Wu
5 (1)
Experts
This EA is designed around classic swing trading principles , focusing on identifying overbought and oversold conditions using custom oscillators and price action filters. The goal is to capture short-term retracements within larger market trends. It does not chase momentum blindly but instead waits for the market to pull back to favorable levels before entering a trade. The EA also includes time and volatility filters to increase entry precision and reduce exposure during unfavorable condition
VIOP Breakout Robotu
Hakan Sari
Experts
This robot is designed for work on BORSA ISTANBUL Option Stock Market. You can earn good profit on F_XU030 and F_USDTRY pairs The Robot gets good performance on F_XU030 and F_USDTRY pairs and M15 period. Trading strategy is based price action trading model. Optimization results are profitable on test. So the risk of loss is very low. Robot earns good and stable money with swing trading model. This is the strategy of Market Maker. Robot opens an order, closes. Then opens a new order. Does not col
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Experts
Hedging was known as "100% Winning Strategy" in many decade before. But it doesn't seem right in the side-way market. If you put Hedging distant too close, it will entry as more as the side-way stay. If you put Hedging distant too far, it would never hit the BEP before the account blown. So, now "EA by CAPO" brought to you the new generation of Hedging that help user avoid the Risk from side-way market. We let the EA observe first 3trades with the same distant and it increase the distant at 4th
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Présentation de SchermanActionPro : le nouveau robot de trading automatisé d'Automatictrading Automatictrading est fier de présenter SchermanActionPro ! Fonctionnalités en vedette :  • Indicateurs configurables : Ajustez les moyennes et le nombre de bougies selon les recommandations d'Ivan.  • Flexibilité opérationnelle : Choisissez entre les achats et les ventes.  • Prise de bénéfices : Options fixes, basées sur ATR ou signal contraire.  • Loss Stop : Fixe configurable, selon ATR ou par signal
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
1.8 (5)
Experts
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experts
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Good Wheel Pro MT5
Zhi Quan Xiao
Experts
Good Wheel Pro uses the idea of combining trend and shock to intervene in the market when the trend starts , and it can close the order if it detects that the trend is most likely to reverse. Which is applicable to multiple currency pairs. When using, only one currency pair needs to be loaded. It's running on M1 chart, EA will automatically detect three currency pairs, including EURUSD, GBPUSD and USDCAD. Recommended timeframe: M1 Features: > One Chart Setup: you need only one chart to trade al
Daily Range Breakout Scalper MT5
Akapop Srisang
5 (3)
Experts
Daily Range Breakout Scalper EA The Daily Range Breakout Scalper EA is designed for traders who prefer a pure breakout strategy—No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies daily price ranges and places Buy Stop and Sell Stop orders at strategic levels. The EA executes trades once per day, ensuring a disciplined and structured approach. See signal for Default Set File (Short Trailing Stop): https://www.mql5.com/en/signals/2295678 Pricing Rules Next Price ( September   1, 2025 – S
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader : Un réseau neuronal qui ouvre de nouveaux horizons dans le trading Imaginez un conseiller qui ne se contente pas d’analyser le marché, mais devient votre assistant intelligent, apprenant chaque jour et s’adaptant aux conditions changeantes du marché. Synapse Trader est un outil unique basé sur des technologies avancées de réseaux neuronaux, capable de capter les signaux les plus subtils du marché. Ce n’est pas seulement un Expert Advisor, c’est un réseau neuronal vivant qui réfl
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experts
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ pour l'introduction, il augmentera de 100 par mois jusqu'à atteindre 1298 $ Bot de trading automatisé pour XAUUSD (GOLD). Connectez ce bot à vos graphiques XAUUSD (GOLD) H1 et laissez-le trader automatiquement avec une stratégie éprouvée ! Conçu pour les traders à la recherche d'une automatisation simple mais efficace, ce bot exécute des transactions basées sur une combinaison d'indicateurs techniques et d'action des prix, optimisés pour
SafeGold Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Eagle Hunt
Sarfraz
Experts
Eagle Hunt is a sophisticated algorithmic trading system. Developed with robust risk management protocols and advanced order execution logic, this expert advisor provides traders with a professional automated trading solution suitable for various market conditions. Live Signal Coming Soon>>>>>>>>>>>>>>> IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Exclusive VIP Offer Only 10 copies available at the special pri
TheThing
Dragan Drenjanin
Experts
"TheThing" Expert Advisor maintains a consistent minimalist design. This robot is not specifically tailored for any single purpose, allowing you to trade all available symbols. By testing the robot on all available currency pairs within the strategy tester, you can find which pairs are suitable for trading and on which time frame. Despite its minimalist design, the simplicity of this robot should not be misconstrued. Its key feature lies in the logic system and other settings that set it apart f
Stochastic OverBought OverSold EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Stochastic Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé avancé conçu pour MetaTrader 5, exploitant l’indicateur Stochastique pour automatiser les entrées et sorties de trades basées sur des conditions de surachat et de survente. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans ces zones, offrant une approche polyvalente pour la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une consommation minimale de ressou
Investment Trading Expert
Ahmad Arief Bin Mohd Nor
Experts
EA that survive Covid Year. Not a get rich quick schemes. Treat this EA as investment robot.  Result on screenshot are based on settings that works on 2015 all through 2025. It can still be improved by tuning the limited parameters to get a more profitable result. Setting will be updated on this post periodically. Check out this post later to get updated settings.   Current Parameters : TP :10000 SL: 5000 OnProfitPip: 4000 Minimum Balance should be 500 USD for each 0.01 lot. Thanks
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Experts
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Experts
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
Maximas e Minimas
Lucas Ricardo Almeida Muniz
Experts
Users can choose from different strategies, including the classic "Highs and Lows" and a strategy developed for daily operations using the Keltner indicator. Additionally, various indicators have been added, such as RSI, Bollinger Bands, Moving Averages with custom time intervals, and Stochastic. Each indicator allows for the establishment of specific rules for opening and closing positions. The robot offers flexibility in position-closing strategies, allowing customization with options such
Sytem Equivalent
Sabil Yudifera
Experts
The Sytem Equivalent is a breakout trading system in data distribution based on deep machine learning, parameterized neural network technology. Data distribution has different types of breakout - different systems study and analyze in terms of neural network parameters, something progress up to date. The system analyzes every profit from the distribution of breakout types so that it is tested on the backtest and it is very successful.The accuracy of profit in the learning system for neural netwo
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (286)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.67 (12)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (11)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 390 $, 20 exemplaires suivants : 550 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Plus de l'auteur
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Session Start Breakout - Le Chasseur d'Ouverture de Session Description Complète L'art d'un trader est de trouver le   « point de départ » . Bon nombre des mouvements de marché principaux et puissants prennent forme juste après que l'excitation initiale du début des sessions de trading clés (Asie, Londres et New York) se soit calmée. L'indicateur   Session Start Breakout   est un outil d'analyse avancé conçu précisément pour vous aider à identifier ces moments critiques et ces opportunités pot
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicateurs
Nirvana Trend — Indicateur de tendance et cadre de gestion du risque basé sur l’ATR Remarque : Cet outil fournit uniquement des informations analytiques et ne garantit, ne promet ni ne suggère aucun profit, revenu ou résultat spécifique (y compris la réussite d’évaluations/challenges). Les décisions d’utilisation et la responsabilité incombent à l’utilisateur. Présentation Nirvana Trend est un indicateur d’analyse technique destiné à standardiser le processus de décision et à renforcer la disci
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Cet indicateur est conçu pour les traders soumis aux règles strictes des comptes de proprietary trading et ayant besoin d’un suivi transparent des risques et des limites. L’outil est purement informatif, n’intervient pas dans vos positions et vous aide à rester concentré sur l’analyse et l’exécution de votre plan. Fonctionnalités clés Suivi du drawdown quotidien et total : calcule et affiche précisément les limites et les valeurs actuelles dans un panneau clair sur le graphique ; vous savez tou
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicateurs
Nirvana Trend — Indicateur de tendance avec confirmation multi‑unités de temps et outils d’aide à la gestion du risque Introduction Nirvana Trend est un indicateur analytique qui contribue à structurer la prise de décision en trading en fournissant des signaux filtrés, des confirmations multi‑UT et des niveaux automatiques d’arrêt/sortie basés sur la volatilité (ATR). Si vous évoluez dans des environnements comportant des contraintes telles que des limites de drawdown quotidien/global, cet outi
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitaires
Nom du produit : Close all position by ARAN (Utilitaire MT5) Présentation Close all position by ARAN est un outil léger et configurable pour gérer la fermeture simultanée des positions sur MetaTrader 5. Il vous permet de clôturer toutes les positions selon des seuils de P/L définis par l’utilisateur (positifs ou négatifs). Ce produit ne fournit ni signaux ni prévisions de marché et ne garantit aucun résultat. Fonctionnalités Clôturer tout au seuil de P/L positif : lorsque le profit/perte total
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Indicateur de gestion du risque et de suivi des limites pour traders professionnels et comptes d’évaluation (Prop) Cet outil affiche uniquement sur le graphique des informations précises de gestion du risque et de limites afin de vous aider à décider avec plus de concentration. L’indicateur n’ouvre/ferme/modifie aucune position et n’interfère pas avec les Expert Advisors. Fonctionnalités Suivi du drawdown quotidien et total Calcule et affiche le drawdown quotidien et total sur la base du solde
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitaires
Vitesse de scalping ; discipline systématique   Décidez avec Nirvana ; calculs et frein de sécurité par nous. Ne soyez pas surpris ; vous faites face à l’outil de gestion de capital le plus avancé et intelligent, offrant une flexibilité maximale sur les marchés financiers. Un trade gagnant n’est pas seulement une “bonne analyse” ; “exécution fluide” et “discipline” sont la clé. Nirvana est votre assistant d’exécution : calcul instantané risque/volume, réglage R:R en un clic, aperçu en direct du
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitaires
Vitesse de scalping ; discipline systématique Décidez avec Nirvana ; calculs et frein de sécurité par nous. Ne soyez pas surpris ; vous faites face à l’outil de gestion de capital le plus avancé et intelligent, offrant une flexibilité maximale sur les marchés financiers. Un trade gagnant n’est pas seulement une “bonne analyse” ; “exécution fluide” et “discipline” sont la clé. Nirvana est votre assistant d’exécution : calcul instantané risque/volume, réglage R:R en un clic, aperçu en direct du ri
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENTE POUR 30 PREMIERS TÉLÉCHARGEMENTS JUSTE À VIE JUSQU'À 80% ET UN MOIS JUSQU'À 50%   Robot de Trading pour la Session de New York – Le Chasseur de Bougies d'Or Si vous cherchez un outil qui surveille le marché comme un chasseur professionnel, ce robot est conçu exactement pour vous ! Cet Expert Advisor commence intelligemment son travail dès le début de la session de New York. Son algorithme interne est conçu pour : Compter les bougies dès les premières secondes du mar
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis