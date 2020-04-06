Golden Aegis EA

GoldenAegis: Un EA Especializado en Oro para Desafíos de Prop Firms

GoldenAegis, un Asesor Experto (EA) de primer nivel de la serie Nirvana, es una herramienta de trading sistemático diseñada específicamente para el Oro (XAUUSD) y para traders que buscan superar los desafíos de las empresas de fondeo (Prop Firms).

Estrategia y Filosofía Central

Este EA es la culminación de más de una década de experiencia práctica en el mercado. La filosofía central es automatizar una estrategia de trading probada y disciplinada, eliminando la toma de decisiones emocionales del proceso. GoldenAegis no es solo un robot; es un marco estratégico diseñado для ejecutar operaciones basadas en un enfoque sistemático en el marco de tiempo M30.

Características Clave

  • Optimizado para Prop Firms: La lógica del EA está calibrada específicamente para cumplir con los requisitos típicos de las evaluaciones de las prop firms, enfocándose en un crecimiento constante y un control estricto del drawdown. También es perfectamente adecuado para cuentas personales reales.
  • Marco de Tiempo Estratégico (M30): Opera exclusivamente en el gráfico de 30 minutos para el Oro, un marco de tiempo elegido para equilibrar la generación de señales claras con el filtrado del ruido del mercado a corto plazo.
  • Compatibilidad Universal: Funciona con cualquier bróker de MT5, en tipos de cuenta ECN y Standard. No hay restricciones ni limitaciones ocultas.
  • Listo para Usar: El paquete incluye archivos de configuración pre-optimizados (.set) proporcionados por el autor. Se incluyen instrucciones detalladas para garantizar una configuración rápida y sencilla.

Gestión de Riesgos

GoldenAegis cuenta con un sistema de gestión de riesgos integrado. Los usuarios pueden definir el riesgo por operación como un tamaño de lote fijo o como un porcentaje del capital de la cuenta. Esta flexibilidad es esencial para cumplir con los estrictos parámetros de riesgo exigidos por las prop firms.

Diligencia Debida y Transparencia

La transparencia es una prioridad absoluta. Recomendamos encarecidamente a todos los usuarios potenciales que realicen su propia diligencia debida antes de comprar:

  1. Analice los informes detallados de backtesting disponibles en la sección de capturas de pantalla.
  2. Revise todas las capturas de pantalla y videos proporcionados en esta página de producto para comprender completamente el comportamiento del EA.
  3. Ejecute la versión de demostración gratuita en el Probador de Estrategias de su MetaTrader 5 para evaluar su rendimiento por su cuenta.

Guía de Configuración Rápida

  1. Adjunte el EA GoldenAegis a un gráfico de XAUUSD, M30.
  2. Cargue el archivo  .set  recomendado que se proporciona con su compra.
  3. Ajuste la configuración de gestión de riesgos de acuerdo con su plan de trading personal o las reglas de la prop firm.

Soporte

Para todas las preguntas y solicitudes de soporte, por favor utilice la sección de "Comentarios" en esta página.

