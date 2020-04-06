Golden Aegis EA
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versão: 4.3
- Ativações: 5
GoldenAegis: Um EA Especializado em Ouro para Desafios de Mesas Proprietárias (Prop Firms)
GoldenAegis, um Consultor Especialista (EA) de destaque da série Nirvana, é uma ferramenta de negociação sistemática projetada especificamente para o Ouro (XAUUSD) e para traders que visam passar nos desafios de mesas proprietárias.
Estratégia e Filosofia Central
Este EA é o culminar de mais de uma década de experiência prática no mercado. A filosofia central é automatizar uma estratégia de negociação testada e disciplinada, removendo a tomada de decisão emocional do processo. GoldenAegis não é apenas um robô; é uma estrutura estratégica projetada para executar operações com base numa abordagem sistemática no timeframe M30.
Principais Características
- Otimizado para Mesas Proprietárias: A lógica do EA é especificamente calibrada para atender aos requisitos típicos das avaliações de prop firms, focando no crescimento consistente e no controle rigoroso do drawdown. Também é perfeitamente adequado para contas pessoais reais.
- Timeframe Estratégico (M30): Opera exclusivamente no gráfico de 30 minutos para o Ouro, um timeframe escolhido para equilibrar a geração de sinais claros com a filtragem de ruído de mercado de curto prazo.
- Compatibilidade Universal: Funciona com qualquer corretora MT5, em tipos de conta ECN e Standard. Não existem restrições ou limitações ocultas.
- Pronto a Usar: O pacote inclui ficheiros de configuração pré-otimizados (.set) fornecidos pelo autor. Instruções detalhadas estão incluídas para garantir uma configuração rápida e fácil.
Gestão de Risco
O GoldenAegis possui um sistema de gestão de risco integrado. Os utilizadores podem definir o risco por operação como um lote fixo ou como uma percentagem do capital da conta. Esta flexibilidade é essencial para aderir aos rigorosos parâmetros de risco exigidos pelas mesas proprietárias.
Diligência e Transparência
A transparência é uma prioridade máxima. Incentivamos fortemente todos os potenciais utilizadores a realizarem a sua própria diligência antes de comprar:
- Analise os relatórios detalhados de backtest disponíveis na seção de capturas de ecrã.
- Reveja todas as capturas de ecrã e vídeos fornecidos nesta página de produto para compreender completamente o comportamento do EA.
- Execute a versão demo gratuita no Testador de Estratégia do seu MetaTrader 5 para avaliar o seu desempenho por conta própria.
Guia de Configuração Rápida
- Anexe o EA GoldenAegis a um gráfico XAUUSD, M30.
- Carregue o ficheiro .set recomendado fornecido com a sua compra.
- Ajuste as configurações de gestão de risco de acordo com o seu plano de negociação pessoal ou as regras da mesa proprietária.
Suporte
Para todas as questões e pedidos de suporte, por favor, utilize a secção de "Comentários" nesta página