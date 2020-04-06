Golden Aegis EA

GoldenAegis：专为黄金交易与自营公司挑战设计的EA

GoldenAegis是Nirvana系列的顶级智能交易系统（EA），是一款专为黄金（XAUUSD）交易和旨在通过自营交易公司（Prop Firm）挑战的交易者设计的系统化交易工具。

核心策略与理念

该EA凝聚了超过十年的实盘市场经验。其核心理念是自动化一个经过验证且纪律严明的交易策略，从而将情绪化决策从交易过程中剔除。GoldenAegis不仅仅是一个机器人，它是一个战略框架，旨在基于M30时间周期执行系统化的交易。

主要特点

  • 为自营公司优化： EA的逻辑经过专门校准，以满足自营公司评估的典型要求，侧重于稳定增长和严格的资金回撤控制。它也完全适用于个人真实账户。
  • 战略性时间周期（M30）： 专门在黄金的30分钟图表上运行，该时间周期的选择旨在平衡清晰的信号生成与过滤短期市场噪音。
  • 通用兼容性： 适用于任何MT5经纪商，支持ECN和标准账户类型。没有任何隐藏的限制。
  • 即装即用： 软件包中包含由作者提供的预优化设置文件（.set）。附有详细的说明，确保快速简便的安装。

风险管理

GoldenAegis内置风险管理系统。用户可以将每笔交易的风险定义为固定手数或账户净值的百分比。这种灵活性对于遵守自营公司要求的严格风险参数至关重要。

尽职调查与透明度

透明度是我们的首要任务。我们强烈建议所有潜在用户在购买前进行自己的尽职调查：

  1. 分析截图部分提供的详细回测报告。
  2. 查看此产品页面上提供的所有截图和视频，以充分了解EA的行为。
  3. 在您的MetaTrader 5策略测试器中运行免费的模拟版本，以自行评估其性能。

快速设置指南

  1. 将GoldenAegis EA附加到 XAUUSD, M30 图表上。
  2. 加载您购买时附带的推荐  .set  文件。
  3. 根据您的个人交易计划或自营公司的规则调整风险管理设置。

技术支持

如有任何问题和支持请求，请使用本页的 “评论” 部分。

