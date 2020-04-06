Golden Aegis EA

GoldenAegis: Ein spezialisierter Gold-EA für Prop-Firm-Challenges

GoldenAegis, ein erstklassiger Expert Advisor (EA) aus der Nirvana-Serie, ist ein systematisches Handelsinstrument, das speziell für Gold (XAUUSD) und für Trader entwickelt wurde, die die Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen meistern wollen.

Kernstrategie und Philosophie

Dieser EA ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt praktischer Markterfahrung. Die Kernphilosophie besteht darin, eine erprobte und disziplinierte Handelsstrategie zu automatisieren und emotionale Entscheidungen aus dem Prozess zu entfernen. GoldenAegis ist nicht nur ein Roboter; es ist ein strategisches Rahmenwerk, das entwickelt wurde, um Trades basierend auf einem systematischen Ansatz im M30-Zeitrahmen auszuführen.

Hauptmerkmale

  • Optimiert für Prop-Firmen: Die Logik des EAs ist speziell auf die typischen Anforderungen von Prop-Firm-Bewertungen abgestimmt, mit einem Fokus auf konsistentem Wachstum und strenger Drawdown-Kontrolle. Er eignet sich auch perfekt für persönliche Live-Konten.
  • Strategischer Zeitrahmen (M30): Arbeitet ausschließlich auf dem 30-Minuten-Chart für Gold, einem Zeitrahmen, der gewählt wurde, um eine klare Signalerzeugung mit der Filterung von kurzfristigem Marktrauschen in Einklang zu bringen.
  • Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit jedem MT5-Broker, sowohl auf ECN- als auch auf Standard-Kontotypen. Es gibt keine versteckten Einschränkungen.
  • Sofort einsatzbereit: Das Paket enthält voroptimierte Einstellungsdateien (.set), die vom Autor zur Verfügung gestellt werden. Detaillierte Anweisungen sind für eine schnelle und einfache Einrichtung enthalten.

Risikomanagement

GoldenAegis verfügt über ein integriertes Risikomanagementsystem. Benutzer können das Risiko pro Trade entweder als feste Lotgröße oder als Prozentsatz des Eigenkapitals definieren. Diese Flexibilität ist unerlässlich, um die strengen Risikoparameter der Prop-Firmen einzuhalten.

Sorgfaltspflicht und Transparenz

Transparenz hat oberste Priorität. Wir ermutigen alle potenziellen Benutzer dringend, vor dem Kauf ihre eigene Sorgfaltsprüfung durchzuführen:

  1. Analysieren Sie die detaillierten Backtest-Berichte, die im Screenshot-Bereich verfügbar sind.
  2. Überprüfen Sie alle auf dieser Produktseite bereitgestellten Screenshots und Videos, um das Verhalten des EAs vollständig zu verstehen.
  3. Führen Sie die kostenlose Demoversion in Ihrem MetaTrader 5 Strategietester aus, um die Leistung selbst zu bewerten.

Schnellstart-Anleitung

  1. Fügen Sie den GoldenAegis EA einem XAUUSD, M30 Chart hinzu.
  2. Laden Sie die empfohlene  .set -Datei, die mit Ihrem Kauf geliefert wird.
  3. Passen Sie die Risikomanagement-Einstellungen entsprechend Ihrem persönlichen Handelsplan oder den Regeln der Prop-Firma an.

Support

Für alle Fragen und Support-Anfragen verwenden Sie bitte den "Kommentare"-Bereich auf dieser Seite.

