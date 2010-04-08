Golden Aegis EA

80% off for 2026 new year gift











GoldenAegis: 프랍 트레이딩 챌린지를 위한 전문 골드 EA

Nirvana 시리즈의 최고급 전문가 어드바이저(EA)인 GoldenAegis는 골드(XAUUSD) 거래와 프랍 트레이딩 회사(Prop Firm) 챌린지 통과를 목표로 하는 트레이더를 위해 특별히 설계된 체계적인 트레이딩 도구입니다.

핵심 전략 및 철학

이 EA는 10년 이상의 실전 시장 경험이 집약된 결과물입니다. 핵심 철학은 검증되고 절제된 트레이딩 전략을 자동화하여 과정에서 감정적인 의사결정을 배제하는 것입니다. GoldenAegis는 단순한 로봇이 아닙니다. M30 타임프레임에서 체계적인 접근 방식을 기반으로 거래를 실행하도록 설계된 전략적 프레임워크입니다.

주요 특징

프랍펌에 최적화: EA의 로직은 프랍펌 평가의 일반적인 요구 사항을 충족하도록 특별히 조정되었으며, 일관된 성장과 엄격한 드로우다운 관리에 중점을 둡니다. 개인 실계좌에도 완벽하게 적합합니다.

전략적 타임프레임(M30): 골드의 30분 차트에서만 작동합니다. 이 타임프레임은 명확한 신호 생성과 단기 시장 노이즈 필터링의 균형을 맞추기 위해 전략적으로 선택되었습니다.

범용 호환성: 모든 MT5 브로커, ECN 및 스탠다드 계정 유형에서 작동합니다. 숨겨진 제한 사항이 없습니다.

모든 MT5 브로커, ECN 및 스탠다드 계정 유형에서 작동합니다. 숨겨진 제한 사항이 없습니다. 즉시 사용 가능: 패키지에는 제작자가 제공하는 사전 최적화된 설정 파일(.set)이 포함되어 있습니다. 빠르고 쉬운 설정을 위해 상세한 설명서가 포함되어 있습니다.

리스크 관리

GoldenAegis는 내장된 리스크 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 사용자는 거래당 리스크를 고정 랏 크기 또는 계정 자산의 백분율로 정의할 수 있습니다. 이러한 유연성은 프랍펌에서 요구하는 엄격한 리스크 매개변수를 준수하는 데 필수적입니다.

실사 및 투명성

투명성은 최우선 과제입니다. 모든 잠재적 사용자가 구매 전에 직접 실사를 수행할 것을 강력히 권장합니다:

스크린샷 섹션에서 제공되는 상세한 백테스트 보고서를 분석하십시오. 이 제품 페이지에 제공된 모든 스크린샷과 비디오를 검토하여 EA의 동작을 완전히 이해하십시오. MetaTrader 5 전략 테스터에서 무료 데모 버전을 실행하여 성능을 직접 평가하십시오.

빠른 설정 가이드

GoldenAegis EA를 XAUUSD, M30 차트에 첨부하십시오. 구매 시 제공된 권장 .set 파일을 로드하십시오. 개인 트레이딩 계획 또는 프랍펌 규칙에 따라 리스크 관리 설정을 조정하십시오.

지원

모든 질문 및 지원 문의는 이 페이지의 "코멘트" 섹션을 이용해 주십시오.