Golden Aegis EA

80% off for 2026 new year gift



GoldenAegis：プロップファームチャレンジに特化したゴールドEA

Nirvanaシリーズの最高峰EAであるGoldenAegisは、ゴールド（XAUUSD）取引およびプロップファームのチャレンジ合格を目指すトレーダーのために特別に設計された、システマティックなトレーディングツールです。

基本戦略と哲学

このEAは、10年以上にわたる市場での実践経験の集大成です。その基本哲学は、テスト済みの規律ある取引戦略を自動化し、プロセスから感情的な意思決定を排除することです。GoldenAegisは単なるロボットではありません。M30タイムフレームにおいて体系的なアプローチに基づき取引を実行するために設計された、戦略的フレームワークです。

主な特徴

  • プロップファーム向けに最適化： EAのロジックは、プロップファームの評価における一般的な要件を満たすように特別に調整されており、安定した成長と厳格なドローダウン管理に重点を置いています。個人のライブ口座にも最適です。
  • 戦略的なタイムフレーム（M30）： ゴールドの30分足チャートでのみ動作します。このタイムフレームは、明確なシグナル生成と短期的な市場ノイズのフィルタリングを両立させるために戦略的に選ばれました。
  • 普遍的な互換性： あらゆるMT5ブローカー、ECN口座、スタンダード口座で機能します。隠れた制約や制限はありません。
  • すぐに使用可能： 作者が提供する最適化済みの設定ファイル（.set）が同梱されています。迅速かつ簡単なセットアップのための詳細な説明書も含まれています。

リスク管理

GoldenAegisは、内蔵のリスク管理システムを特徴としています。ユーザーは、取引ごとのリスクを固定ロットサイズまたは口座残高のパーセンテージとして定義できます。この柔軟性は、プロップファームが要求する厳格なリスクパラメータを遵守するために不可欠です。

デューデリジェンスと透明性

透明性は最優先事項です。ご購入前に、すべての潜在的なユーザーがご自身でデューデリジェンスを行うことを強くお勧めします：

  1. スクリーンショットセクションで利用可能な詳細なバックテストレポートを分析してください。
  2. この製品ページで提供されているすべてのスクリーンショットとビデオを確認し、EAの動作を完全に理解してください。
  3. ご自身のMetaTrader 5のストラテジーテスターで無料のデモ版を実行し、そのパフォーマンスを評価してください。

クイックセットアップガイド

  1. GoldenAegis EAを XAUUSD, M30 のチャートに適用します。
  2. 購入時に提供される推奨の  .set  ファイルを読み込みます。
  3. ご自身の取引計画またはプロップファームのルールに従って、リスク管理設定を調整します。

サポート

すべての質問およびサポートのご要望については、このページの 「コメント」 セクションをご利用ください。

おすすめのプロダクト
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
エキスパート
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
AurumCore EA MT5
Krzysztof Sitko
エキスパート
AurumCore EA - Professional Gold Trading Solution PERFECT FOR PROP FIRMS & RISK-CONSCIOUS TRADERS AurumCore EA is a sophisticated, low-risk trading system specifically designed for Gold (XAUUSD) on the 15-minute timeframe . This Expert Advisor combines proven technical indicators with advanced risk management to deliver consistent, profitable results while maintaining minimal drawdown - making it the ideal choice for prop firm challenges and live accounts . KEY ADVANTAGES LOW DRAWDOWN DE
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
エキスパート
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
エキスパート
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
エキスパート
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
エキスパート
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Sun Bin SCF
Peat Winch
エキスパート
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
BTC Trade Master Pro
Yanlin Wu
エキスパート
BTC Trade Master Pro is a powerful EA designed to operate on the MetaTrader 5 (MT5) platform, offering a range of features tailored for traders seeking risk control and flexibility in various market conditions. Key Features: No Risk-Amplifying Strategies: BTC Trade Master Pro does not use risky methods like Martingale or Grid strategies. Each trade is a single transaction with predefined stop-loss and take-profit levels. Built-in Stop-Loss and Take-Profit: Every trade is equipped with both stop-
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Cypher invest
Arnold Byarufu
エキスパート
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Triangular EA vMT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
1 (1)
エキスパート
Important : This is Arbitrage EA and may not work on all accounts. It is recommended to follow the testing process described on product screenshots. If you are not familiar with arbitrage trading, It is recommended to use our other trading robots . Strategy : EA will place trades based on Triangular Arbitrage strategy. Triangular arbitrage (also referred to as cross currency arbitrage or three-point arbitrage) is the act of exploiting an arbitrage opportunity resulting from a pricing discr
Webniam S2
Sabir Shah
エキスパート
Webniam S2 v3.0  XAUUSD (Gold)  – 高性能エキスパートアドバイザー (XAUUSD・ゴールド専用) Webniam S2 v3.0 は、Forex トレーディング専用に設計された高性能エキスパートアドバイザーで、特に XAUUSD (ゴールド) に最適化されています。資金管理の自動化、高度な利益保護、そして再買付/再売却ロジックにより、リスクを抑えつつ最大限の収益を目指します。 主な機能 高度なエクイティロックシステム – 利益しきい値を調整可能 スマート Rebuy/Resell ロジック – ドローダウン時に最適化動作 グループ利益ベース決済 – Buy/Sell/Global 管理 自動ポジションバランス – 取引の均衡を維持 ️ リスク閾値保護 – 内蔵セーフガード 8種類以上の設定パラメータ – 戦略を柔軟にカスタマイズ ️ 設定について 全ての EA パラメータはカスタマイズ可能です。ただし、複雑なトレードロジックのため、誤った設定は損失につながる可能性があります。 システムを十分に理解していな
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
エキスパート
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
FxCruiser Robot
Innocent Gicheru Wambui
エキスパート
The FxCruiser trading robot is a highly advanced trading tool that utilizes artificial intelligence to accurately predict market movements. Designed specifically to trade in the EURUSD and GBPUSD markets, it boasts an exceptional rate of return that is unmatched by any other trading robot. With its unique features and unparalleled performance, FxCruiser has established itself as the top trading robot in the industry.
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
エキスパート
Gold SWmax EA は、Meta Trader 5 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   推奨： ブローカー：RoboForex , Weltrade またはその他
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
エキスパート
Gold SDmax EA は、Meta Trader 5 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   推奨： ブローカー：RoboForex , Weltrade またはその
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
エキスパート
Grid Master is a highly customizable fully automated grid trading algorithm. It is designed to capture market volatility and convert it to profit. Wherever there is movement in the market, there is potentially money to be made Grid Master has a powerful trading potential and is easy to set up and use. It has a built-in information Trading Panel to show performance and statistics, News Filter and Trading Time Filter to protect your capital. How the advisor trades: First, you choose the direc
Angelwing
Shinichi Ikeda
エキスパート
概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
エキスパート
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — スマート双方向グリッドシステム 高確率トレードゾーン（PP、R1、S1）を自動で検出し、動的な買い/売りグリッドを構築する高度なEA。トレーリング、エクイティロック、利益ロック凍結、ポジションの「X取引日後に自動決済」機能を搭載。チャート上の BUY、SELL、CLOSE ALL ボタンで即時手動操作が可能。 --- 概要 Grid Masters Grid Matrix Pro MT5は、プロ仕様の双方向グリッドEAです。市場の主要な均衡ゾーン周辺に自動で買い/売りグリッドを生成し、エクイティロック、利益ロック凍結、スマートトレーリング、時間ベースのポジションクローズでリスクを動的に管理します。 手動監視でも完全自動でも、構造に基づく注文、リスク管理、柔軟なグリッド運用を提供します。 --- 主な機能 ゾーン自動検出（PP、R1、S1） — 均衡ゾーン到達時に即反応 双方向グリッドロジック — 設定可能な間隔、TP、SL、ロットサイズでBUY/SELLグリッドを対称配置 エクイティ & 利益
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
エキスパート
Aura Bitcoin Hash EA は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura BTC は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは、通貨ペア BTCUSD (ビットコイン) を取引するように設計されています。2017 年から 2025 年にかけて、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの危険な資金管理手法を回避します。Aura Bitcoin Hash は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、市場のトレンドと動きを予測するために利用しています。MLP は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は、「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
エキスパート
シグナルアカウント （バランスリスク0.75%） お知らせ：多くのリクエストにより、レンタルおよび購入価格を25%割引するセールを実施することにしました。この期間中に購入またはレンタルすることで、割引を利用できます。セール期間は1〜2週間続き、その後価格は2400ドルに戻ります。この期間中にマーケットサイクルを購入すると、 Nexus Bitcoin Scalper および Nexus Indices も25%割引で購入でき、自分自身で非常に良い分散ポートフォリオを作成できます。 すべてのEAの購入に対して10%の特別割引を受けるには、PMを通じて私に連絡してください。 MT4バージョンが必要な場合やレンタル/購入が難しい場合は、代替ソリューションについて私に連絡してください。 Nexus コミュニティの公開チャットに参加しましょう mql5市場で最も優れた非マーチンゲール、グリッドまたは平均化EA。 このアルゴリズムは、2020年から3.5年以上にわたりプライベートアカウントでライブ運用され、26,000ピップス以上のリターンを達成し、リスクの安定性に優れています。現在、MT5プラッ
QuantumScalp
Vadim Podoprigora
エキスパート
QuantumScalp is a next-generation automated trading advisor designed to enhance your trading efficiency and profitability                                                                                                        in the dynamic world of financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, QuantumScalp automates the scalping strategy, enabling traders to exploit small price movements with unparalleled precision and speed. Basically, the advisor does not use
The brilliant
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
エキスパート
The Expert Advisor's Comprehensive Capital Management Guide ️ Basic Capital Management Principles The 2% Golden Rule Do not risk more than 2% of your capital on a single trade. Example: Capital: $10,000 Maximum Risk: $200 (2%) If the stop loss is 100 pips, the size is calculated accordingly. Major Currency Pairs EURUSD - Euro against the Dollar Conservative Settings: Capital: $5,000 Risk Ratio: 1.5% Absolute Risk: $75 Settings: - Lot Size: 0.15 - Stop Loss: 50 pips - Profit Target: 100
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
作者のその他のプロダクト
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
インディケータ
Nirvana Trend — マルチタイムフレーム確認とリスク管理支援機能を備えたトレンド・インジケーター 概要 Nirvana Trend は、フィルタリングされたシグナル、マルチタイムフレームでの確認、ボラティリティ（ATR）に基づく自動ストップ/エグジット水準を提供し、取引の意思決定プロセスをより体系的にする分析用インジケーターです。日次/累計ドローダウンの制限などがある環境で運用する場合、本ツールは個人のルールおよびリスク管理フレームワークの遵守をサポートします。 利用シーン フィルタ済みシグナルに基づくエントリー/エグジットの構築 複数時間足間でのシグナル整合 市場ボラティリティに応じたストップロス（SL）距離の標準化により、事前定義リスクに合わせたポジションサイズ調整 設定可能なターゲットによる段階的なエグジット計画 主な機能 マーケットノイズをフィルタした方向性トレンドシグナル 上位時間足との整合を確認できるカスタマイズ可能なマルチタイムフレーム・ダッシュボード ATR に基づく自動ストップロス（SL）計算と、ポジションサイズ算出に役立つ SL/ターゲット距離（pip
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
プロトレーダーおよび評価型アカウント（Prop）向けリスク管理・制限監視インジケーター 本ツールは、リスク管理と各種リミットに関する情報をチャート上に表示するのみで、より集中した意思決定をサポートします。インジケーターはポジションの新規/決済/変更を行わず、エキスパートアドバイザー（EA）と干渉しません. 機能 日次および累計ドローダウンの監視 残高（Balance）または有効証拠金（Equity）を基準に日次/累計DDを計算・表示（設定可能）。 設定したリミットまでの残り割合を表示。 チャート上のクリーンでプロフェッショナルなパネル サマリー表：Balance、Equity、現在のP/L、日次/累計DD、アラート閾値。 判断に集中できる読みやすいUI。 リスクに基づくポジションサイズ パーセンテージ/固定金額のリスクと設定したストップロスに基づき概算ロットを算出。 R:R（リスクリワード）比とエントリー、SL、TPをチャートに表示。 アラートと通知 日次/累計DDの閾値に近づいた際にアラート（閾値は設定可能）。 価格がSL/TPに到達、またはその他の定義済みイベント発生時に通知。
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
ユーティリティ
スキャルピングの速度；体系的規律   ニルヴァーナで決断；計算と安全ブレーキは我々が。 驚かないでください；金融市場で最大の柔軟性を提供する最先端かつ知的な資本管理ツールです。 勝つトレードは「良い分析」だけではありません；「スムーズな実行」と「規律」が鍵です。ニルヴァーナは実行アシスタント：リアルタイムリスク/ボリューム計算、ワンクリックでR:R設定、リスクと利益のライブプレビュー、「日次リスクロック」は安全キーのようなもの。結果？繰り返しの計算から解放され、決断の質に集中できます。 ツールの心理学 メンタルノイズの低減：リスク％に基づく自動ロット計算、クリック前の躊躇なし。 結果ではなくプロセスに焦点：エントリー前にR:Rを確認し、計画に従って修正、感情ではない。 悪い日の自動ブレーキ：日次リスクロックは損失限界に近づくと全てを閉じ、指定時間まで取引をブロック。 小さくても高コストなミス防止：800msの注文クリックデバウンスで意図しないダブルクリックを防止。 意思決定のスピードをどう上げるか？ リスク％に基づくポジションサイズ：エントリーとSLから安全にロットを計算、リアルタイム
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
ユーティリティ
製品名：Close all position by ARAN（MT5ユーティリティ） 概要 Close all position by ARANは、MetaTrader 5で複数ポジションの同時クローズを管理するための軽量でカスタマイズ可能なツールです。ユーザーが設定したP/Lしきい値（正または負）に基づいて、すべてのポジションをクローズできます。本製品はシグナルや相場予測を提供せず、いかなる結果も保証しません。 機能 正のP/Lしきい値で一括クローズ：総損益が設定した正の値に達した場合、すべてのポジションをクローズします。 負のP/Lしきい値で一括クローズ：総損益が設定した負の値に達した場合、すべてのポジションをクローズします。 モードごとの独立制御：正/負の一括クローズモードを個別にオン/オフ可能。 AutoTradingをオフにせずEAを一時停止：ポジション管理の柔軟性を向上。 起動時にチャートのグリッドを自動で非表示（任意）：チャートを見やすく。 最適化された実行とシンプルなUI：様々な経験レベルのユーザーに適合。 使い方 MT5でEAをチャートに適用します。 必要に応じて正
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
インディケータ
Nirvana Trend — ATRベースのリスク管理フレームを備えたトレンド・インジケーター 注意：本ツールは分析情報のみを提供し、利益・収入や特定の結果（評価／チャレンジ合格を含む）を一切保証・約束・示唆しません。利用に関する判断と責任はユーザーにあります。 概要 Nirvana Trendは、意思決定プロセスの標準化とトレード規律の強化を目的としたテクニカル分析インジケーターです。フィルタ済みシグナル、マルチタイムフレーム確認、ATRに基づく推奨ストップロス（SL）距離、段階的な利確レベル（TP1/TP2/TP3）を提供し、より構造的なトレード計画を支援します。本製品は結果を保証せず、ユーザーの専門的判断の代替ではありません。 対象 日次／総ドローダウン制限などの厳格なリスク管理ルールで運用するトレーダー エントリー／エグジットの明確な枠組みと計画の文書化を求めるユーザー 主な機能 感度調整可能なトレンド／モメンタムフィルター マルチタイムフレーム確認：上位足（例：H1、H4）の方向整合の表示 ATRベースの推奨SL：現在のボラティリティに応じたSL距離の自動推定 段階的利確
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
本インジケーターは、厳格なプロップ取引ルールの下で活動するトレーダー向けに設計され、リスクと各種制限を透明にモニタリングできます。本ツールは情報提供のみを目的としており、取引に介入せず、分析とトレード計画の実行に集中できるよう支援します。 主な機能 日次および合計ドローダウンの監視：チャート上の分かりやすいパネルで上限と現在値を正確に計算・表示。定義された上限までの余裕を常に把握できます。 プロップルールに準拠した設計：純粋なインジケーター／アラートであり、ポジションの新規・決済・管理は行いません。手動取引やExpert Advisor（EA）と干渉せず、EAが許可されていない環境でも使用できます。 エントリー・損切り（SL）・利確（TP）レベル：ユーザー設定（1トレード当たりのリスク、R:R比など）に基づき計算されたレベルをチャートに明瞭に表示。過去チャートでこれらのレベルやアラートの確認も可能です。 クリーンでプロフェッショナルなチャート：重要情報をチャート横の折りたたみ可能なパネルに整理し、意思決定に集中できます。 ひと目で分かるリスク管理：トレード当たりのリスク、リスクリワー
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
Session Start Breakout - セッション開始のハンター 詳細説明 トレーダーの芸術とは、**「始点」**を見つけることです。主要で強力な市場の動きの多くは、重要な取引セッション（アジア、ロンドン、ニューヨーク）の開始時の初期の興奮が収まった直後に形作られます。 Session Start Breakout   インジケーターは、まさにこれらの重要な瞬間と潜在的な機会を特定するのに役立つように設計された高度な分析ツールです。 このツールは強力な分析アシスタントであり、自動売買システムや魔法のロボットではありません。その目的は、日々の転換点における市場構造をより良く理解する力をトレーダーに与えることです。 インジケーターのロジックと機能性 インジケーターの機能は、シンプルでありながら非常に効果的な3ステップのロジックに基づいています： 初期セッション範囲の特定：   有効にした各取引セッションの開始時に、インジケーターは指定した番号に基づいてローソク足の範囲を特定します（デフォルトでは5分足）。 決定ゾーンの描画：   これらの初期のローソク足の最高値と最安値は、
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
ユーティリティ
スキャルピングの速度；体系的規律 ニルヴァーナで決断；計算と安全ブレーキは我々が。 驚かないでください；金融市場で最大の柔軟性を提供する最先端かつ知的な資本管理ツールです。 勝つトレードは「良い分析」だけではありません；「スムーズな実行」と「規律」が鍵です。ニルヴァーナは実行アシスタント：リアルタイムリスク/ボリューム計算、ワンクリックでR:R設定、リスクと利益のライブプレビュー、「日次リスクロック」は安全キーのようなもの。結果？繰り返しの計算から解放され、決断の質に集中できます。 ツールの心理学 メンタルノイズの低減：リスク％に基づく自動ロット計算、クリック前の躊躇なし。 結果ではなくプロセスに焦点：エントリー前にR:Rを確認し、計画に従って修正、感情ではない。 悪い日の自動ブレーキ：日次リスクロックは損失限界に近づくと全てを閉じ、指定時間まで取引をブロック。 小さくても高コストなミス防止：800msの注文クリックデバウンスで意図しないダブルクリックを防止。 意思決定のスピードをどう上げるか？ リスク％に基づくポジションサイズ：エントリーとSLから安全にロットを計算、リアルタイムでR
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
エキスパート
初回ダウンロード限定30%オフの大セール！永久最大80%オフ、1ヶ月間最大50%オフ！   ニューヨークセッション取引ボット – 黄金のローソク足ハンター プロのハンターのように市場を監視するツールをお探しなら、このボットはまさにあなたのために設計されています！ このエキスパートアドバイザーは、ニューヨークセッションの開始と同時にインテリジェントに作業を開始します。その内部アルゴリズムは以下のように設計されています： 市場の開始直後からローソク足をカウントします。 最良のローソク足を特定し、選別します。 市場の出来高と構造を分析します。 ローソク足のフォーメーションと流動性の流れの方向に基づいて、どちら側から取引に入るか（買いまたは売り）を決定します。   主な特徴： ニューヨークセッション専用戦略   – 市場で最もパワフルな時間帯に集中します。 ローソク足選択における分析知能   – 重要で影響力のあるローソク足のみを考慮します。 制御されたドローダウン、高い利益ポテンシャル   – アルゴリズムはリスクを管理し、口座の成長を可能
Farman Feractal Trend M T F
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
こんにちは。トレーダーにとって最大の悩みの一つを解決するために、ここに来ました。 価格チャートを開いて分析を始めると、大きな問題が発生します。 MetaTrader 5で様々なウィンドウや時間枠を切り替え、トレンドライン、注文ブロック、そして様々な静的・動的ラインを描画して市場を理解しようとします。 これは非常に面倒で、時には誤解を招くこともありました。そこで、これらの問題をすべて解決し、特定の時間枠で必要な情報をすべて表示するシステムを設計しようと考えました。 このシステムを使えば、価格チャートをクリックするだけで、お好みの時間枠で様々な時間枠のトレンドや注文ブロック（OB）を簡単に確認できます。 価格チャートには2つの表が表示されます。1つは必要な一般情報を提供し、もう1つはチャートをクリックするだけでツールの機能に簡単にアクセスできる表です。 FARMAN TREND LINE - ダイナミックモードでは、ATR、ポジション流動性、注文ブロックといった複数のパラメータに基づいて非常に複雑な計算を行い、高・低時間枠との比較を行い、価格チャートに表示します。 - このツールの
Farman trendline
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
FARMAN TREND V12 – 超高速マルチタイムフレーム・トレンドエンジン (クリスマスセール) FARMAN TREND V12は、フラクタル市場構造と出来高（ボリューム）に敏感な計算に基づいた、プロフェッショナルな適応型トレンドインジケーターです。 真のマルチタイムフレームエンジンにより、すべての時間足で高速、スムーズ、かつ信頼性の高いトレンド検出を実現します。 適応型ダイナミックモード リアル・マルチタイムフレーム分析 リペイントなし (No Repaint) – ラグなし 超高速＆バックテスト最適化済み スキャルピング＆プロップトレーディングに最適   FARMAN TREND V12 – 超高速マルチタイムフレーム・トレンドエンジン FARMAN TREND V12は、精度、スピード、適応性を求めるトレーダーのために設計された次世代のトレンド分析インジケーターです。 従来の移動平均線や静的なインジケーターとは異なり、FARMAN V12は「適応型フラクタルアルゴリズム」を使用し、市場のボラティリティと出来高の挙動に動的に反応することで、より
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信