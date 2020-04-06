80% off for 2026 new year gift











GoldenAegis：プロップファームチャレンジに特化したゴールドEA

Nirvanaシリーズの最高峰EAであるGoldenAegisは、ゴールド（XAUUSD）取引およびプロップファームのチャレンジ合格を目指すトレーダーのために特別に設計された、システマティックなトレーディングツールです。

基本戦略と哲学

このEAは、10年以上にわたる市場での実践経験の集大成です。その基本哲学は、テスト済みの規律ある取引戦略を自動化し、プロセスから感情的な意思決定を排除することです。GoldenAegisは単なるロボットではありません。M30タイムフレームにおいて体系的なアプローチに基づき取引を実行するために設計された、戦略的フレームワークです。

主な特徴

プロップファーム向けに最適化： EAのロジックは、プロップファームの評価における一般的な要件を満たすように特別に調整されており、安定した成長と厳格なドローダウン管理に重点を置いています。個人のライブ口座にも最適です。

あらゆるMT5ブローカー、ECN口座、スタンダード口座で機能します。隠れた制約や制限はありません。 すぐに使用可能： 作者が提供する最適化済みの設定ファイル（.set）が同梱されています。迅速かつ簡単なセットアップのための詳細な説明書も含まれています。

リスク管理

GoldenAegisは、内蔵のリスク管理システムを特徴としています。ユーザーは、取引ごとのリスクを固定ロットサイズまたは口座残高のパーセンテージとして定義できます。この柔軟性は、プロップファームが要求する厳格なリスクパラメータを遵守するために不可欠です。

デューデリジェンスと透明性

透明性は最優先事項です。ご購入前に、すべての潜在的なユーザーがご自身でデューデリジェンスを行うことを強くお勧めします：

スクリーンショットセクションで利用可能な詳細なバックテストレポートを分析してください。 この製品ページで提供されているすべてのスクリーンショットとビデオを確認し、EAの動作を完全に理解してください。 ご自身のMetaTrader 5のストラテジーテスターで無料のデモ版を実行し、そのパフォーマンスを評価してください。

クイックセットアップガイド

GoldenAegis EAを XAUUSD, M30 のチャートに適用します。 購入時に提供される推奨の .set ファイルを読み込みます。 ご自身の取引計画またはプロップファームのルールに従って、リスク管理設定を調整します。

サポート

すべての質問およびサポートのご要望については、このページの 「コメント」 セクションをご利用ください。