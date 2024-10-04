The Moving Average EA

5

Hareketli Ortalama EA'nın Tanıtımı

NOT - The Moving Average EA'yı satın aldıktan sonra, ücretsiz olarak TradeWatch EA'mı almak için bana özel bir mesaj gönderin!

Hareketli Ortalama EA, sentetik endeksler için özel olarak tasarlanmış, aynı zamanda döviz ve diğer varlık sınıflarıyla da etkili bir şekilde çalışan esnek bir ticaret aracıdır. Sabit hareketli ortalama ayarlarına dayanan birçok EA'nın aksine, bu EA kullanıcıların kodlama becerisine ihtiyaç duymadan hareketli ortalama parametrelerini tamamen özelleştirmesine olanak tanır. Bu esneklik sayesinde, kullanıcılar her bir enstrüman için iyi çalışan optimal ayarları belirlemek amacıyla farklı zaman dilimlerinde detaylı geri testler yapabilirler.

EA, piyasa koşullarına dayalı olarak stop-loss'u nerede koyacağını akıllıca belirlerken, kullanıcıların take-profit seviyesi için Risk-Ödül Oranı (RRR) belirtmelerine de olanak tanır. Ayrıca, kullanıcıların her işlemde ticaret yapmak istedikleri hesap bakiyelerinin yüzdesini ayarlamalarına izin vererek risk yönetimi üzerinde daha hassas bir kontrol sağlar.

Ek olarak, kullanıcılar MT5'teki dönem ayırıcı özelliği kullanarak belirli bir süre içindeki işlem sayısını kontrol edebilirler. Dönem ayırıcı, seçilen zaman dilimi tarafından belirlenir. M1'den H2'ye kadar olan zaman dilimleri arasındaki çubuklar, iki dönem ayırıcı arasındaki bir günü temsil eder. H3'ten H12'ye kadar olan zaman dilimleri bir haftayı temsil eder. D1 zaman diliminde çubuklar bir ayı temsil eder ve D1'den daha büyük herhangi bir zaman diliminde, bir yılı temsil eder. Bu özellik, traderların belirli zaman dilimlerinde işlem sayısını sınırlamasına olanak tanıyarak işlem sıklığı üzerinde daha hassas kontrol sağlar. Bu konuda daha fazla açıklama videoya eklenecektir.

Hareketli Ortalama EA'nın Avantajları

  1. Dalgalı Piyasalardan Kaçınır
    EA, belirli bir süre içinde işlem sayısını sınırlamanıza yardımcı olur ve böylece hareketli ortalama stratejileri için olumsuz olan dalgalı piyasa koşullarında işlem yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

  2. Kesin Stop Loss Yerleştirme
    Stop loss'u nerede ayarlayacağınızı kesin bir şekilde belirler, işlemlerin güvenliğini ve risk yönetimini artırır.

  3. Tutarlı Yüzde Riski
    Kullanıcılar, her işlemde riske atacakları hesap bakiyelerinin yüzdesini belirleyebilir, bu sayede pip sayısındaki dalgalanmalara rağmen risk yönetiminde tutarlılık sağlar.

  4. Özelleştirilebilir Risk-Ödül Oranı
    EA, kullanıcıların istedikleri risk-ödül oranını seçmelerine olanak tanır ve böylece bireysel risk tercihlerini karşılayan özelleştirilmiş ticaret stratejileri geliştirmelerine imkan tanır.

Parametreler:

  • MA Modu: Üstel Hareketli Ortalama (EMA), Basit Hareketli Ortalama (SMA), Düzleştirilmiş veya Lineer Ağırlıklı gibi farklı yöntemler arasında seçim yapabilirsiniz.
  • MA Fiyatı: MA hesaplamasında kullanılacak fiyat noktasını belirtir; örneğin kapanış fiyatı, açılış fiyatı, yüksek, düşük vb.
  • MA Dönemi: Hareketli Ortalama hesaplamasında kullanılan dönem sayısıdır. Daha yüksek bir sayı, kısa vadeli dalgalanmaları düzleştirirken, daha düşük bir sayı MA'yı fiyat değişikliklerine daha reaktif hale getirir.
  • MA Zaman Dilimi: Kullanıcılara hareketli ortalamanın uygulanacağı zaman dilimini seçme imkanı verir; örneğin, M1 (1 dakika), H1 (1 saat) veya D1 (1 gün).
  • Toplam İşlemler: Seçilen zaman diliminde iki dönem ayırıcı arasında meydana gelebilecek maksimum işlem sayısını belirler.
  • Hesap Bakiyesi: EA'nın her işlem için lot boyutunu hesaplamak ve risk yönetimini sağlamak için kullanacağı hesap bakiyesi değerini ayarlar.
  • Riske Edilecek Yüzde: Kullanıcılara her işlemde riske atacakları hesap bakiyesinin yüzdesini belirtme imkanı verir, bu da sistematik bir şekilde risk yönetimini sağlar.
  • Risk Modifikasyonuna İzin Veriyor Musunuz?: EA'nın canlı ticaret sırasında risk parametrelerini değiştirme seçeneğini etkinleştirir ve işlem yönetiminde esneklik sağlar.
  • Yeni Bir Dönem Ayırıcı İçin İşlemlerin Kapanmasına İzin Veriyor Musunuz?
  • Benzersiz Numara: Bu EA tarafından yapılan işlemler için benzersiz bir tanımlayıcıdır, farklı EA'lardan veya manuel işlemlerden gelen işlemleri ayırt etmeyi kolaylaştırır. Aynı sembol/varlık için ancak farklı zaman dilimlerinde kullanıyorsanız benzersiz numaranın farklı olduğundan emin olun. Ayrıca, EA'yı güncellemek için benzersiz numarayı değiştirebilirsiniz.
  • Risk-Ödül Oranı (RRR): Kullanıcı tanımlı risk tercihlerine göre EA'nın stop-loss'a göre take-profit seviyelerini nasıl ayarlayacağını etkileyen her işlem için risk-ödül oranını tanımlar.
  • Maksimum Kar: Maksimum Kar parametresi, Periyot Ayırıcı ile birlikte çalışarak kapalı işlemlerden elde edilen karı temel alarak işlemlere girişleri kontrol eder. EA etkinleştirildiğinde, o dönem içinde kapalı işlemlerin toplam karını izler. Eğer kapalı işlemlerin toplam karı, belirlenen Maksimum Kar hedefine (örneğin, $10) ulaşır veya aşarsa, EA o dönemde yeni işlem başlatmaz. Dönemin bitip bitmediği fark etmez. Önemli olan, EA'nın bu kararı alırken açık işlemlerden elde edilen karı dikkate almamasıdır.

Tavsiyeler:

  • EA'nın sürekli 24/7 çalışmasını sağlamak ve kazanan işlemleri kaçırmamak için bir MT5-VPS kullanmanız şiddetle önerilir.
  • Her işlem için maksimum %2 risk etmeniz şiddetle önerilir.
  • Farklı EA ayarları için farklı Benzersiz Numaralar kullanmanız şiddetle önerilir.
  • EA'yı başlattıktan sonra, MT5'te EA için kullanılan aynı ayarlarla hareketli ortalama göstergesini manuel olarak eklemeniz önerilir; böylece EA'yı etkili bir şekilde izleyebilirsiniz.
  • MT5 strateji testörü ile geri test yaparken, strateji testörünün zaman diliminin "MA Zaman Dilimi" parametresi ile aynı olduğundan emin olun.


İncelemeler 1
Wolfren
19
Wolfren 2025.02.22 22:22 
 

User friendly, great for beginners

Önerilen ürünler
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Mir Station MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.    The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions      Mir Station MT5   Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation   Mir Station MT5         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT5   is a plug and play system Mir Sta
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
ISS Station MT5      it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions ISS Station MT5       Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation ISS Station MT5           It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT5       is a plug and play system   ISS Stat
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Uzman Danışmanlar
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
Pro Trader EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Volatility Matrix EA VIX75
Timothy Chuma Ifiora
Uzman Danışmanlar
Volatility Pattern EA – VIX75 for Deriv Synthetics Trade Volatility 75 Index (VIX75) on Deriv MT5 with confidence using this advanced forex robot . Recommended timeframe: 30 minutes (M30) for optimal synthetic indices trading . This Expert Advisor is built on pattern recognition combined with machine learning models specifically designed for Deriv synthetics . It has been tested extensively on VIX75 volatility trading over the past 3 years and has shown consistent performance in automated tradi
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Uzman Danışmanlar
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
Comet Multi Symbol Multi Input
Ahmed Mohamed Ahmed Elaroussi
Uzman Danışmanlar
This EA DOESN'T  trade!  Used in conjunction with  Comet EA Support Resistance Entries Exits , it's a very useful tool to give an overall view on account performance when trading multiple pairs simultaneously. Each pair with its individual input parameters obtained from its back & forward optimization using Comet EA Support Resistance Entries Exits .  Screenshots:  Sample input (obtained from back/forward optimization of  Comet EA Support Resistance Entries Exits ) for 4 pairs. Result chart base
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Uzman Danışmanlar
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
The Beta Trader
Dmitriy Nechaev
2.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Otomatik alım satımın geleceğini etkilemeye hazır mısınız? Size büyük karlar vaat eden ancak işe yaramayan "kara kutulardan" bıktınız mı? Biz de! İşte bu yüzden, sadece satmakla kalmayıp sizinle birlikte geliştirdiğimiz bir forex botu olan "The Beta Trader" 'ı yarattık. Bunun mükemmel bir ürün olduğunu iddia etmiyoruz. Bunun, mükemmel bir ürün yaratmanın en iyi yolu olduğunu söylüyoruz. "Beta" adı tesadüfi değil; sizi ekibimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Test edin, deneyimlerinizi payl
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Uzman Danışmanlar
Trend Hedge Master MT5: Kanıtlanmış Stratejinin Evrimi Advanced MT5 Trend Hedge Master EA, 10 yılı aşkın ticaret deneyimi ile geliştirilen profesyonel bir grid ve hedge sistemidir. Trendleri doğru tespit eder, drawdown’ları yönetir, sermayenizi korur ve Forex major’ları ile altın piyasasında istikrarlı kazanç hedefler. MT5 Sürümünün Avantajları: Gelişmiş Trend Mantığı : Daha doğru sinyaller Akıllı Kurtarma : Piyasa koşullarına göre uyum sağlar, rastgele pozisyon eklemez Aktif Yönetim : Hedging v
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (318)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiğin tarzda. Şimdi detaylara bakalım. Test için EURCAD döviz çifti
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.8 (20)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ve Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmı
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama kapsamlı bir
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.39 (66)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ]  ,  [ Trial ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıll
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (23)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Bir Uzman Danışman Sadece işlem yapmakla kalmaz, oyunun kurallarını da değiştirir. EA New Player, MT5 için yedi kanıtlanmış teknik analiz stratejisi üzerine kurulu, yenilikçi bir portföy uzman danışmanıdır. Yapay zeka kullanmaz, ancak gelişmiş mimarisi, şeffaf mantığı ve esnek sinyal filtreleme sistemi sayesinde birçok sinir ağı çözümünden daha iyi performans gösterir. 1+1 PROMOSYON: Bir uzman danışman alana, ikincisi ücretsiz! Stoklarla sınırlıdır! Canlı İşlem MT5 -
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
SGear
Olesia Kusmenko
4.4 (5)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için) KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın LIVE SIGNAL Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan   Goldbot One'ı   tanıtıyoruz .   Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirle
GoldStream
Marek Stanislaw Zygala
5 (2)
Uzman Danışmanlar
GoldStream'in fiyatı her satış çiftiyle birlikte kademeli olarak artacaktır. Şu an gördüğünüz fiyattan satın almak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. XAUUSD'de Kanıtlanmış Performans 83.25% Kazanma Oranı | 3.32 Kar Faktörü | 4.35% Maksimum Düşüş GoldStream  sistematik giriş tespiti ve disiplinli risk yönetimi yoluyla altın ticaretinde tutarlı sonuçlar sunar. 209 işlem üzerinden geriye dönük test edilmiş bu algoritma, sadece 4.35% maksimum düşüşle olağanüstü sermaye koruma sağlarken 144.9% net kar
Yazarın diğer ürünleri
Deriv Volatility Bot
Israel Pelumi Abioye
Uzman Danışmanlar
Deriv Volatility Bot , Deriv'in Volatilite Endeksi varlıkları için özel olarak tasarlanmış, güçlü ve kullanımı kolay bir ticaret algoritmasıdır. Geniş çaplı geriye dönük testler ve gerçek piyasa kullanımı sonucunda, bu EA sentetik endekslerin benzersiz özelliklerine uyum sağlayacak şekilde dikkatlice optimize edilmiştir. Bu EA, Deriv’in Volatilite Endeksleri için optimize edilmiştir , ancak döviz çiftleri ve altın gibi diğer enstrümanlarda da kullanılabilir. Ancak özel tasarımı sayesinde, Deriv’
AI ChartPattern Pro
Israel Pelumi Abioye
Göstergeler
AI ChartPattern Pro AI ChartPattern Pro, traderların gelişmiş grafik formasyonlarını önyargı veya manipülasyon olmadan objektif bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir göstergedir. Sürüm 1.0, iki güçlü formasyon içeriyor: Wolfe Dalgası ve Omuz Baş Omuz (OBO) yapısı. Bu gösterge sadece formasyonları göstermekle kalmaz, aynı zamanda işlem sinyalleri de sağlar: Giriş fiyatı Zararı Durdur (SL) Kâr Al 1 (TP1) Kâr Al 2 (TP2) Tüm bunlar minimum kullanıcı aya
FREE
Boom and Crash Ultimate Spikes
Israel Pelumi Abioye
Uzman Danışmanlar
Boom and Crash Ultimate Spikes'e Giriş Boom and Crash Ultimate Spikes EA, Boom 1000 Endeksi, Boom 900 Endeksi, Boom 600 Endeksi, Boom 500 Endeksi, Boom 300 Endeksi, Crash 1000 Endeksi, Crash 900 Endeksi, Crash 600 Endeksi, Crash 500 Endeksi ve Crash 300 Endeksi dahil olmak üzere Boom ve Crash piyasalarında işlem yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu EA, yalnızca bir giriş parametresi gerektirdiği için son derece kullanıcı dostudur ve karmaşık ve can sıkıcı ayarlarla uğraştırmaz. Gerekli tüm
TradeWatch EA
Israel Pelumi Abioye
Yardımcı programlar
TradeWatch EA ile Ticaret Stratejinizi Geliştirin TradeWatch EA, işlemleriniz üzerinde gerçek zamanlı bilgiler ve kontrol sağlayan güçlü bir araçtır. Ticaret sürecinizi basitleştirir ve risk yönetimini geliştirir. Ana Özellikler: Görsel İşlemler: Stop-loss ve take-profit seviyelerini grafikte doğrudan gösterir, böylece izleme kolaylaşır. Görsel temsil, hızlı kararlar almanıza ve risk yönetimini geliştirmenize yardımcı olur. Pozisyon İndeksi: Pozisyon indeks numarasını belirleyerek belirli pozisy
FREE
Filtrele:
Wolfren
19
Wolfren 2025.02.22 22:22 
 

User friendly, great for beginners

Israel Pelumi Abioye
7141
Geliştiriciden yanıt Israel Pelumi Abioye 2025.02.22 22:24
Hello Wolfren.
Thank you for your kind words.
İncelemeye yanıt