The Moving Average EA

Hareketli Ortalama EA'nın Tanıtımı

Hareketli Ortalama EA, sentetik endeksler için özel olarak tasarlanmış, aynı zamanda döviz ve diğer varlık sınıflarıyla da etkili bir şekilde çalışan esnek bir ticaret aracıdır. Sabit hareketli ortalama ayarlarına dayanan birçok EA'nın aksine, bu EA kullanıcıların kodlama becerisine ihtiyaç duymadan hareketli ortalama parametrelerini tamamen özelleştirmesine olanak tanır. Bu esneklik sayesinde, kullanıcılar her bir enstrüman için iyi çalışan optimal ayarları belirlemek amacıyla farklı zaman dilimlerinde detaylı geri testler yapabilirler.

EA, piyasa koşullarına dayalı olarak stop-loss'u nerede koyacağını akıllıca belirlerken, kullanıcıların take-profit seviyesi için Risk-Ödül Oranı (RRR) belirtmelerine de olanak tanır. Ayrıca, kullanıcıların her işlemde ticaret yapmak istedikleri hesap bakiyelerinin yüzdesini ayarlamalarına izin vererek risk yönetimi üzerinde daha hassas bir kontrol sağlar.

Ek olarak, kullanıcılar MT5'teki dönem ayırıcı özelliği kullanarak belirli bir süre içindeki işlem sayısını kontrol edebilirler. Dönem ayırıcı, seçilen zaman dilimi tarafından belirlenir. M1'den H2'ye kadar olan zaman dilimleri arasındaki çubuklar, iki dönem ayırıcı arasındaki bir günü temsil eder. H3'ten H12'ye kadar olan zaman dilimleri bir haftayı temsil eder. D1 zaman diliminde çubuklar bir ayı temsil eder ve D1'den daha büyük herhangi bir zaman diliminde, bir yılı temsil eder. Bu özellik, traderların belirli zaman dilimlerinde işlem sayısını sınırlamasına olanak tanıyarak işlem sıklığı üzerinde daha hassas kontrol sağlar. Bu konuda daha fazla açıklama videoya eklenecektir.

Hareketli Ortalama EA'nın Avantajları

Dalgalı Piyasalardan Kaçınır

EA, belirli bir süre içinde işlem sayısını sınırlamanıza yardımcı olur ve böylece hareketli ortalama stratejileri için olumsuz olan dalgalı piyasa koşullarında işlem yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Kesin Stop Loss Yerleştirme

Stop loss'u nerede ayarlayacağınızı kesin bir şekilde belirler, işlemlerin güvenliğini ve risk yönetimini artırır. Tutarlı Yüzde Riski

Kullanıcılar, her işlemde riske atacakları hesap bakiyelerinin yüzdesini belirleyebilir, bu sayede pip sayısındaki dalgalanmalara rağmen risk yönetiminde tutarlılık sağlar. Özelleştirilebilir Risk-Ödül Oranı

EA, kullanıcıların istedikleri risk-ödül oranını seçmelerine olanak tanır ve böylece bireysel risk tercihlerini karşılayan özelleştirilmiş ticaret stratejileri geliştirmelerine imkan tanır.

Parametreler:

MA Modu: Üstel Hareketli Ortalama (EMA), Basit Hareketli Ortalama (SMA), Düzleştirilmiş veya Lineer Ağırlıklı gibi farklı yöntemler arasında seçim yapabilirsiniz.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA), Basit Hareketli Ortalama (SMA), Düzleştirilmiş veya Lineer Ağırlıklı gibi farklı yöntemler arasında seçim yapabilirsiniz. MA Fiyatı: MA hesaplamasında kullanılacak fiyat noktasını belirtir; örneğin kapanış fiyatı, açılış fiyatı, yüksek, düşük vb.

MA hesaplamasında kullanılacak fiyat noktasını belirtir; örneğin kapanış fiyatı, açılış fiyatı, yüksek, düşük vb. MA Dönemi: Hareketli Ortalama hesaplamasında kullanılan dönem sayısıdır. Daha yüksek bir sayı, kısa vadeli dalgalanmaları düzleştirirken, daha düşük bir sayı MA'yı fiyat değişikliklerine daha reaktif hale getirir.

Hareketli Ortalama hesaplamasında kullanılan dönem sayısıdır. Daha yüksek bir sayı, kısa vadeli dalgalanmaları düzleştirirken, daha düşük bir sayı MA'yı fiyat değişikliklerine daha reaktif hale getirir. MA Zaman Dilimi: Kullanıcılara hareketli ortalamanın uygulanacağı zaman dilimini seçme imkanı verir; örneğin, M1 (1 dakika), H1 (1 saat) veya D1 (1 gün).

Kullanıcılara hareketli ortalamanın uygulanacağı zaman dilimini seçme imkanı verir; örneğin, M1 (1 dakika), H1 (1 saat) veya D1 (1 gün). Toplam İşlemler: Seçilen zaman diliminde iki dönem ayırıcı arasında meydana gelebilecek maksimum işlem sayısını belirler.

Seçilen zaman diliminde iki dönem ayırıcı arasında meydana gelebilecek maksimum işlem sayısını belirler. Hesap Bakiyesi: EA'nın her işlem için lot boyutunu hesaplamak ve risk yönetimini sağlamak için kullanacağı hesap bakiyesi değerini ayarlar.

EA'nın her işlem için lot boyutunu hesaplamak ve risk yönetimini sağlamak için kullanacağı hesap bakiyesi değerini ayarlar. Riske Edilecek Yüzde: Kullanıcılara her işlemde riske atacakları hesap bakiyesinin yüzdesini belirtme imkanı verir, bu da sistematik bir şekilde risk yönetimini sağlar.

Kullanıcılara her işlemde riske atacakları hesap bakiyesinin yüzdesini belirtme imkanı verir, bu da sistematik bir şekilde risk yönetimini sağlar. Risk Modifikasyonuna İzin Veriyor Musunuz?: EA'nın canlı ticaret sırasında risk parametrelerini değiştirme seçeneğini etkinleştirir ve işlem yönetiminde esneklik sağlar.

EA'nın canlı ticaret sırasında risk parametrelerini değiştirme seçeneğini etkinleştirir ve işlem yönetiminde esneklik sağlar. Yeni Bir Dönem Ayırıcı İçin İşlemlerin Kapanmasına İzin Veriyor Musunuz?

Benzersiz Numara: Bu EA tarafından yapılan işlemler için benzersiz bir tanımlayıcıdır, farklı EA'lardan veya manuel işlemlerden gelen işlemleri ayırt etmeyi kolaylaştırır. Aynı sembol/varlık için ancak farklı zaman dilimlerinde kullanıyorsanız benzersiz numaranın farklı olduğundan emin olun. Ayrıca, EA'yı güncellemek için benzersiz numarayı değiştirebilirsiniz.

Bu EA tarafından yapılan işlemler için benzersiz bir tanımlayıcıdır, farklı EA'lardan veya manuel işlemlerden gelen işlemleri ayırt etmeyi kolaylaştırır. Aynı sembol/varlık için ancak farklı zaman dilimlerinde kullanıyorsanız benzersiz numaranın farklı olduğundan emin olun. Ayrıca, EA'yı güncellemek için benzersiz numarayı değiştirebilirsiniz. Risk-Ödül Oranı (RRR): Kullanıcı tanımlı risk tercihlerine göre EA'nın stop-loss'a göre take-profit seviyelerini nasıl ayarlayacağını etkileyen her işlem için risk-ödül oranını tanımlar.

Kullanıcı tanımlı risk tercihlerine göre EA'nın stop-loss'a göre take-profit seviyelerini nasıl ayarlayacağını etkileyen her işlem için risk-ödül oranını tanımlar. Maksimum Kar: Maksimum Kar parametresi, Periyot Ayırıcı ile birlikte çalışarak kapalı işlemlerden elde edilen karı temel alarak işlemlere girişleri kontrol eder. EA etkinleştirildiğinde, o dönem içinde kapalı işlemlerin toplam karını izler. Eğer kapalı işlemlerin toplam karı, belirlenen Maksimum Kar hedefine (örneğin, $10) ulaşır veya aşarsa, EA o dönemde yeni işlem başlatmaz. Dönemin bitip bitmediği fark etmez. Önemli olan, EA'nın bu kararı alırken açık işlemlerden elde edilen karı dikkate almamasıdır.

Tavsiyeler:

EA'nın sürekli 24/7 çalışmasını sağlamak ve kazanan işlemleri kaçırmamak için bir MT5-VPS kullanmanız şiddetle önerilir.

Her işlem için maksimum %2 risk etmeniz şiddetle önerilir.

Farklı EA ayarları için farklı Benzersiz Numaralar kullanmanız şiddetle önerilir.

EA'yı başlattıktan sonra, MT5'te EA için kullanılan aynı ayarlarla hareketli ortalama göstergesini manuel olarak eklemeniz önerilir; böylece EA'yı etkili bir şekilde izleyebilirsiniz.

MT5 strateji testörü ile geri test yaparken, strateji testörünün zaman diliminin "MA Zaman Dilimi" parametresi ile aynı olduğundan emin olun.



