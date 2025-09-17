Quantum Emperor Pro

👑 Quantum Emperor Pro'yu Tanıtıyoruz: Otomatikleştirilmiş Altın Ticareti Uzmanınız 🤖

Quantum Emperor Pro, altın piyasasına hassasiyetle hakim olmak için tasarlanmış gelişmiş bir grid ticaret Uzman Danışmanıdır (EA). 8 yılı aşkın ticaret uzmanlığı ve 18 yıllık yazılım mühendisliğini birleştirerek, piyasa zekası ve son teknoloji otomasyonun kusursuz bir karışımını doğrudan ticaret hesabınıza sunar.

XAUUSD (Altın) üzerinde 5 dakikalık (M5) zaman dilimi için optimize edilmiştir, karmaşık bir kurulum gerektirmez. Sadece grafiğinize ekleyin, risk profilinizi seçin ve ticaret yapmasına izin verin. Quantum Emperor Pro, işlem yapmadan önce en yüksek olasılıklı kurulumları sabırla bekleyerek nicelikten çok kaliteye öncelik verir.

💰 Güncel Teklif: $699.99 — sadece sonraki 5 alıcı için geçerlidir.

📈 Son Fiyat: $1,699.99 (fiyat her 5 satıştan sonra $50 artar).

📘 Quantum Emperor Pro Kılavuzunu İndir

🌟 Neden Quantum Emperor Pro'yu Seçmelisiniz?

  • ✔ %100 Otomatik ticaret – manuel müdahaleye gerek yok
  • XAUUSD M5 için optimize edilmiştir – Altın için özel olarak üretilmiş ve test edilmiştir
  • ✔ Sinerji içinde çalışan bir dizi akıllı strateji ile güçlendirilmiştir
  • ✔ Kâr potansiyeli ve risk yönetimini dengelemek için tasarlanmıştır
  • ✔ Kolay kurulum – sadece yükleyin, ekleyin ve ticaret yapın

📋 Minimum Gereksinimler ve Tavsiyeler

  • 📌 Broker: Düşük spreadlere sahip herhangi bir saygın broker (IC Markets önerilir)
  • 💱 Altın Fiyatlandırması: 2 ondalık basamaklı fiyat kotasyonu gerektirir (3 ondalık basamaklı kotasyonlarla uyumlu değildir)
  • 💵 Başlangıç Depozitosu:
    • Minimum: $500 (1:500 kaldıraç ile)
    • Önerilen: $1,000 (1:500 kaldıraç ile)
  • Kaldıraç: Minimum 1:100 (1:500 tavsiye edilir)
  • 🔄 Hesap Tipi: Hedging hesabı gereklidir
  • 🖥️ VPS: ❗️ Kesintisiz 7/24 operasyon için zorunludur

Bugün Quantum Emperor Pro'yu kurun ve ticaretin kazanan tarafına geçin.

Önerilen ürünler
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Yazarın diğer ürünleri
Gold Emperor Pro Basic
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
Gold Emperor Pro Basic – Karlı Altın Ticaretine İlk Adımınız Gold Emperor Pro Basic , tam sürüm Gold Emperor Pro ile aynı gelişmiş motorla desteklenmektedir. Basic sürümü, sabit bir lot boyutu olan 0.01 ile sınırlıdır, bu da sistemi daha düşük riskle test etmek isteyen yatırımcılar için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bu EA, M5 zaman diliminde ALTIN (XAUUSD) için özel olarak üretilmiştir ve bu piyasada hassasiyet ve tutarlı kârlılık sağlamak için tamamen optimize edilmiştir. Başlamak
FREE
Quantum Emperor Pro DM
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
Tam sistemi edinmek için buradan yükseltin: Quantum Emperor Pro (Tam Sürüm) En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Quantum Emperor Pro — Deneme Sürümü Quantum Emperor Pro'nun Deneme Sürümüne hoş geldiniz. Bu sürüm, bir satın alma yapmadan önce EA'nın canlı koşullarda nasıl çalıştığını değerlendirme fırsatı vermek için tasarlanmıştır. Sadece XAUUSD M5 grafiğine en az $500 önerilen bakiye ile ekleyin ve varsayılan stratejiyi kulla
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
AI Destekli SMC Order Block EA Pro: MT5'te Kurumsal Altın Ticaretinin Geleceği XAUUSD'de Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Hassasiyetle Akıllı Para Konseptlerini Açığa Çıkarın SMC Order Block EA Pro şimdi güçlü bir AI Assist (Yapay Zeka Desteği) ile birlikte geliyor ve MetaTrader 5'teki otomatik ticaret deneyiminizi yeniden tanımlıyor. Özellikle Altın ( XAUUSD ) için tasarlanan bu Expert Advisor, zaten kanıtlanmış olan Akıllı Para Konseptleri (SMC) stratejilerini geliştirmek için Yapay Zekayı ente
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
Gold Emperor Pro 'yu inceleyin – 6 güçlü strateji, 1 hassas motor En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı bulduysanız, lütfen onu ücretsiz paylaştığımız için bir teşvik olarak olumlu bir yorum bırakmayı düşünün. Teşekkürler! ScalpMasterProEA: EURUSD M15 için Hassas Scalping ve Gelişmiş Risk Kontrolü ScalpMasterProEA , EURUSD M15 zaman diliminde tutarlı performans, akıllı risk yönetimi ve yüksek kaliteli ticaret
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı buluyorsanız, ücretsiz olarak paylaşmamıza teşvik olması için lütfen olumlu bir yorum bırakmayı düşünün. Teşekkür ederiz!     MQL5'te Daha Fazla EA Keşfet DollarEdge Reversal EA Pro: Günlük Grafikte Hassas USD Geri Dönüş Ticareti Akıllı otomasyon ve sağlam risk yönetimi ile USD majör paritelerindeki yüksek olasılıklı geri dönüşleri yakalayın. DollarEdge Reversal EA Pro, be
FREE
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Breakout Emperor — Hassas Koparma Ticareti, Yeniden Tanımlandı Breakout Emperor , volatil piyasalarda tutarlılık, akıllı risk kontrolü ve yüksek karlılık arayan ciddi yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir koparma Uzman Danışmanı (EA)'dır. Özellikle M15 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için optimize edilen Breakout Emperor, Ekim 2023'ten Temmuz 2025'e kadar süren sağlam geriye dönü
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
Gold Emperor Pro – En Üstün XAUUSD Ticaret Çözümü Gold Emperor Pro , yalnızca M5 zaman dilimindeki XAUUSD için tasarlanmış, tamamen otomatik bir ticaret algoritmasıdır. Yüksek olasılıklı fırsatları yakalamak ve işlemleri hassasiyetle gerçekleştirmek için birlikte çalışan altı bağımsız, akıllı ve sağlam stratejiyi birleştirir. EA'yı XAUUSD (M5) 'e ekleyin, Fixed Lot 'u devre dışı bırakın ve gerisini Gold Emperor Pro'ya bırakın. Güncel Teklif: $599.99 — sadece sonraki 5 alıcı için geçerli
