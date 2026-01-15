MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel çift stratejili bir Expert Advisor’dır. Tutarlı performans elde etmek amacıyla reversal (dönüş) tespiti ile trend momentum trading yaklaşımlarını akıllı şekilde birleştirir.

EA, birbirini tamamlayan iki güçlü modu içerir:

• Akıllı Reversal Modu (Intelligent Reversal Mode)

Çoklu zaman dilimi onayıyla piyasanın aşırı yorulma bölgelerini tespit eder ve en uygun dönüş noktalarında yüksek olasılıklı karşı-trend girişleri sağlar.

• Akıllı Trend Momentum Modu (Intelligent Trend Momentum Mode)

Gelişmiş çok katmanlı filtreleme ve hizalama kontrolleri sayesinde trendin erken hareketlerini yakalar, yanlış sinyalleri en aza indirir ve güçlü yönlü hareketlerden faydalanır.

Temel Akıllı Özellikler:

• Tam otomatik çoklu zaman dilimi uyarlaması – manuel timeframe ayarı gerekmez

• Piyasanın doğal denge ve uzama seviyelerini hedefleyen akıllı Take Profit sistemi

• Daha temiz sinyaller için gelişmiş gürültü azaltma filtreleri

• Spread kontrolü ve maksimum açık pozisyon limiti içeren profesyonel risk yönetim sistemi

Önerilen Kullanım:

• Semboller: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (düşük spreadli pariteler tercih edilir)

• Zaman Dilimleri: M1 – M30

• Minimum Para Yatırma: 500 USD (0.01 lot ile)

Tüm parametreler, farklı işlem stilleri ve risk tercihlerine uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir.

Bu EA, uzun vadeli ve istikrarlı çalışma, sıkı risk kontrolü ve akıllı karar verme prensipleriyle tasarlanmıştır.

Değişiklik Günlüğü (Changelog):

v3.53 (En Son Sürüm) –

Risk–ödül dengesini iyileştirmek için SL/TP modları geliştirildi, derleyici uyarıları düzeltildi ve çoklu zaman dilimi işlemleri optimize edildi.

v2.5 –

Çift akıllı giriş modlarının tam entegrasyonu, otomatik zaman dilimi uyarlaması ve gelişmiş koruma özellikleri eklendi.

v2.0 –

Temel reversal ve trend stratejileriyle ilk sürüm yayınlandı.

Risk Uyarısı:

Forex ve CFD işlemleri yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gerçek fonlarla işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta kapsamlı test yapılması önerilir.

Geliştirici, oluşabilecek ticari kayıplardan sorumlu değildir.

moneyrockettrend blogspot – Zekânın Kârla Buluştuğu Yer