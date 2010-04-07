PullbackShit
- Göstergeler
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Sürüm: 1.34
- Etkinleştirmeler: 5
PullbackShit – M5 Sinyalleri
PullbackShit, 5 dakikalık zaman diliminde objektif geri çekilme girişleri arayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir göstergedir.
Fiyat ve hareketli ortalama etkileşimine dayanarak, grafik üzerinde potansiyel alım ve satım noktalarını net görsel oklarla işaretler.
🔑 Temel Özellikler:
-
Doğrulanmış geri çekilmeler: Sadece fiyat ortalamaya döndüğünde ve hareketi onayladığında sinyal üretir.
-
Net görsel sinyaller: Grafik üzerinde yeşil (alım) ve kırmızı (satım) oklar.
-
Gürültü filtresi: Ardışık çoklu sinyalleri önler, güvenilirliği artırır.
-
Sadece M5 için: 5 dakikalık zaman dilimi için optimize edilmiştir.
Tavsiye: Sinyalleri varlığın trendine karşı işlem yapmak önerilmez.ÖNEMLİ UYARILAR! PullbackShit, MetaTrader 5 platformu için son derece karmaşık, hassas ve duyarlı bir analiz koduyla geliştirilmiştir. Bu nedenle yalnızca 5 dakikalık grafiklerde çalışır. Kullanım şekli: Sadece M5 grafiğinde kullanın. Göstergeleri ekledikten sonra zaman dilimini değiştirmeyin. “Sinyal ayarlarının değiştirilmesine izin ver” kutusunu boş bırakın. Göstergeleri ekledikten sonra platformu yeniden başlatmanız önerilir. Piyasayı etkileyen haber anlarında bu gösterge fiyat yönünü tahmin edemez. Trend yönünde işlem yapmak daha etkilidir. Trend karşıtı işlemler yüksek risk taşır ve yanlış sinyallere neden olabilir. Karşı sinyal oluşursa, mevcut işleminiz mi yoksa sinyal mi trend yönünde, analiz edin. Varlıkları test etmek için demo hesap kullanın. PullbackShit sadece sinyal verir, otomatik işlem açmaz. Bağlantı kesilirse platformu tamamen yeniden başlatın. Stoploss: alışta ok üstü, satışta ok altı. İşleme girme veya çıkma kararı size aittir. Kripto para piyasasında çalışmaz. Superman’in amcasının dediği gibi: “Büyük güç, büyük sorumluluk getirir.”