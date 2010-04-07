PullbackShit

PullbackShit – M5 Sinyalleri

PullbackShit, 5 dakikalık zaman diliminde objektif geri çekilme girişleri arayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir göstergedir.
Fiyat ve hareketli ortalama etkileşimine dayanarak, grafik üzerinde potansiyel alım ve satım noktalarını net görsel oklarla işaretler.

🔑 Temel Özellikler:

  • Doğrulanmış geri çekilmeler: Sadece fiyat ortalamaya döndüğünde ve hareketi onayladığında sinyal üretir.

  • Net görsel sinyaller: Grafik üzerinde yeşil (alım) ve kırmızı (satım) oklar.

  • Gürültü filtresi: Ardışık çoklu sinyalleri önler, güvenilirliği artırır.

  • Sadece M5 için: 5 dakikalık zaman dilimi için optimize edilmiştir.

Tavsiye: Sinyalleri varlığın trendine karşı işlem yapmak önerilmez.

ÖNEMLİ UYARILAR! PullbackShit, MetaTrader 5 platformu için son derece karmaşık, hassas ve duyarlı bir analiz koduyla geliştirilmiştir. Bu nedenle yalnızca 5 dakikalık grafiklerde çalışır. Kullanım şekli: Sadece M5 grafiğinde kullanın. Göstergeleri ekledikten sonra zaman dilimini değiştirmeyin. “Sinyal ayarlarının değiştirilmesine izin ver” kutusunu boş bırakın. Göstergeleri ekledikten sonra platformu yeniden başlatmanız önerilir. Piyasayı etkileyen haber anlarında bu gösterge fiyat yönünü tahmin edemez. Trend yönünde işlem yapmak daha etkilidir. Trend karşıtı işlemler yüksek risk taşır ve yanlış sinyallere neden olabilir. Karşı sinyal oluşursa, mevcut işleminiz mi yoksa sinyal mi trend yönünde, analiz edin. Varlıkları test etmek için demo hesap kullanın. PullbackShit sadece sinyal verir, otomatik işlem açmaz. Bağlantı kesilirse platformu tamamen yeniden başlatın. Stoploss: alışta ok üstü, satışta ok altı. İşleme girme veya çıkma kararı size aittir. Kripto para piyasasında çalışmaz. Superman’in amcasının dediği gibi: “Büyük güç, büyük sorumluluk getirir.”


Önerilen ürünler
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Göstergeler
MT5 için "HLC_bar_MT5 Wyckoff" göstergesi, işlem sırasında analizi kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. HLC Çubuğu Richard Wyckoff tarafından kullanılmıştır ve şu anda "VSA" operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Wyckoff, Yüksek, Düşük ve Yakın kullanmanın grafiği çok daha temiz ve analiz etmeyi kolaylaştırdığını buldu. "HLC_bar_MT5 Wyckoff" Göstergesi şunları sağlar: # Çubuk genişliğini değiştirin; # Çubuğu aynı renkte bırakın; # Ve aynı fiyattan açılan ve kapanan çubuğu vurgulayın. R
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
NanoVolume Agression
Ciro Battesini
Göstergeler
Indicador que calcula o volume real e a porcentagem da agressão vencedora num determinado período de tempo. Podendo o usuário escolher entre as opções : 3 vezes por segundo ; 2 vezes por segundo ; 1 vez por segundo ; 1 vez a cada 2 segundos ; Exemplo 1: Se o usuário optar pela opção 2 vezes por segundo, o indicador vai mostrar na tela 2 vezes em um segundo a quantidade de contratos negociados (volume real) e quantos por cento a agressão vencedora foi superior a perdedora nesse período. Ou seja,
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Göstergeler
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Göstergeler
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Hunter Spike
Jaime Humberto Gomez Arias
Göstergeler
Hunter Spike This indicator consists of two regression channels calibrated with the current movement of the synthetic index algorithm, for any Deriv or Weltrade broker. Each channel has a signal, a target that alerts us when the price touches them, indicating buys on booms or gains and sells on crashes or pains. -configuration for booms or gains: Channel zone 1 (30) Channel zone 2 (0) -configuration for crashes or pains: Channel zone 1 (100) Channel zone 2 (70) Zones freely configurable by
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Göstergeler
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Apex WilliamsR MT5 Description Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation
Daily Bar Number Indicator
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Tanıtım: Bu MT5 göstergesi, traderların günlük mum numaralarını kolayca takip etmesine yardımcı olur. MT5 Günlük Mum Numarası Göstergesi Günlük Mum Numarası Göstergesi, her mumun sıra numarasını doğrudan MetaTrader 5 grafiğinizde gösterir. Traderların gün içi mum sayılarını takip etmesini ve seans desenlerini kolayca analiz etmesini sağlar. Ana Özellikler: Her mumun altına gerçek zamanlı olarak numara gösterir. Renk, yazı tipi ve boyut özelleştirilebilir. Daha net bir görünüm için çift numaralar
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Göstergeler
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Göstergeler
The   ProbabilityAdvancedIndicator   is a sophisticated trend probability analysis tool designed for scalping and day trading. It combines multiple technical indicators and multi-timeframe analysis to generate clear visual signals for buy/sell probabilities. The   ProbabilityAdvancedIndicator   is a comprehensive tool for traders looking for: Probability-based decision-making Consolidated technical analysis Flexibility for different trading styles Intuitive and customizable interface Pro Tip:  
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Göstergeler
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Uzman Danışmanlar
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq5
Daniel Opoku
Göstergeler
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (3)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Price Momentum Matrix
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Price Momentum Matrix - Advanced Multi-Timeframe Trading Indicator Revolutionary Market Analysis Tool **Price Momentum Matrix** is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator that combines the power of Fibonacci retracements, moving averages, and multi-timeframe analysis to give you an unparalleled edge in the markets. Key Features  **Multi-Timeframe Trend Analysis** - **11 Timeframe Analysis**: From M3 to Weekly charts - **Real-time Trend Detection**: Instant bullish/bearish/sideways signals - **Per
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Göstergeler
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Göstergeler
Bu, hem bir kafa derisi sistemi olarak hem de çok güçlü bir ivme kazanma stratejisi olarak Forex manual tüccarlarına, İkili opsiyon tüccarlarına veya otomasyon ticaretinde Universal EA'lar tarafından kullanılacak çok amaçlı bir sis temper. Bu, hem bir kafa derisi sistemi olarak hem de çok güçlü bir ivme kazanma stratejisi olarak Forex manual tüccarlarına, İkili opsiyon tüccarlarına veya otomasyon ticaretinde Universal EA'lar tarafından kullanılacak çok amaçlı bir sis temper. Jeslyn, yıllarca
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Göstergeler
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only • Chart Overlay + Alerts (Popup/Push/JSON) • SMC+ (OB/FVG/BOS) + PA + HTF EMA • M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ... focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a multi-layer signal indicator with institutional-grade filtering. It does not open trades; instead it draws a trade plan (ENTRY/SL/TP1
Advance GannAngles MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Core Concept: Naveen Saroha's Advanced time and price angles are drawn from significant highs or lows at specific geometric ratios that represent the relationship between price movement and time. The Main Gann Angles and Percentage together Most Important: 1x1 Angle : One units of price for one unit of time  1x2 Angle : One unit of price for two units of time  1x3 Angle 1x4 Angle 1x5 Angle 1x6 Angle 1x7 Angle 1x8 Angle: (45) : Eight unit of price for one unit of time - considered the most i
Multi Timeframe BB Kinvest
Jiri Kafka
Göstergeler
Çoklu Zaman Dilimi Bollinger Bantları Göstergesi MQL5 için Çoklu Zaman Dilimi Bollinger Bantları göstergemizle işlem analizinizi geliştirin! Bu güçlü araç, aynı dönem ayarını kullanarak beş farklı zaman diliminde Bollinger Bantlarını aynı anda görselleştirmenizi sağlar. Piyasa oynaklığı ve potansiyel trend dönüşleri hakkında bir bakışta daha net bir anlayış edinin. Çoklu zaman dilimi analizinizi basitleştirin ve daha bilinçli işlem kararları verin.
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Göstergeler
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Trend Compass MT5
Paul Edunyu Carissimo
Göstergeler
Trend Compass: All-in-One Trend Tracking The Trend Compass indicator is a sophisticated yet user-friendly trading tool designed for both novice and experienced traders. By combining multiple technical analysis approaches into one comprehensive package, it eliminates the need for multiple indicators cluttering your charts. Key Features: Multiple analysis modes including VSA for effort/result evaluation Dynamic trailing stops using fractal levels Seven color visualization options for clear market
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Göstergeler
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Göstergeler
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Göstergeler
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Göstergeler
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Göstergeler
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Göstergeler
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Göstergeler
The indicator tracks the trend in 5 different chart times for the same asset, based on 6 signals for each chart time. The main objective of the indicator is to show us the majority trend of the financial asset in which it was placed. The system transmits the information of the trends in several graphical times, in this way the user is able to have a wide view of the movement of the asset, this type of tool makes the user have a higher hit rate by helping the operator to execute orders in favo
Yazarın diğer ürünleri
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Swing Trigger - Profesyonel Swing Trading Göstergesi H1 zaman dilimi swing trading için uzmanlaşmış MT5 göstergesi. Akıllı fiyat hareketi analizi ile ana dönüş noktalarını belirler. Özelleştirilebilir dikdörtgenler, referans çizgileri ve net giriş sinyalleri. Minimalist tasarım ile düzenli grafikler. Özellikler: Fiyat dikdörtgenleri, önceki gün seviyeleri, dönüş okları, renk/stil özelleştirme. Optimize edilmiş performans.
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
BullBea Display – Pro Sürüm Analizde hassasiyet ve hıza değer veren traderlar için tasarlanmış profesyonel bir araç keşfedin.   BullBea Display , alıcıların (Boğalar) ve satıcıların (Ayılar) gerçek gücünü grafik üzerinde anlık olarak gösterir - gereksiz sinyaller olmadan piyasayı kimin kontrol ettiğini net bir şekilde görmenizi sağlar. Sade tasarım, anlaşılır metrikler ve   MetaTrader   ile tam uyum - tüm bunlar grafiğinizin görünümünü değiştirmeden. Artık gücün nerede olduğunu, zayıflığın nered
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 için Gösterge Açıklama Daily First Hour Lines , her işlem seansının ilk 1 saatlik mumuna dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen MetaTrader 5 için yenilikçi bir teknik göstergedir. Finansal piyasalarda işlem yapan traderlar için geliştirilen bu gösterge, potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını belirlemek için kritik görsel referanslar sağlar. Ana Özellikler İlk H1 Mum Çizgileri : Her günün ilk 1 saatlik mumunun yüksek ve
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
PriceActionCore (MT5) – Saf Fiyat Hareketi Göstergesi - ( MİNİMUM SATIŞ FİYATI $30 USD. Bir kez ödeyin, göstergeye sonsuz sahip olun.) Yazar: Everton Sürüm: 1.50 Platform: MetaTrader 5 Platformda açıklama görünümünü etkinleştirmeyi unutmayın! Saf Fiyat Hareketi Profili Temiz grafikler, sadece mumlar (göstergesiz). Yatay çizgiler: destek, direnç, günlük kapanış, önceki günün yüksek ve düşüğü. Geri çekilmeler, kırılmalar ve dönüşler işlemleri yapan trader'lar tarafından kullanılır. Göster
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Günlük Değişim Göstergesi - Gerçek Zamanlı Piyasa Değişimi Görüntüleme Genel Bakış Günlük Değişim Göstergesi, MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir işlem aracıdır ve grafiğinizde doğrudan günlük fiyat değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu hafif ancak güçlü gösterge, mevcut günün fiyat değişimini hem mutlak puan hem de yüzde olarak gösterir ve anlık piyasa değerlendirmesi için Bid fiyat çizgisinin yanında uygun şekilde konumlandırılır. Temel Özellikler Gerçek Zamanlı Günlü
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
BlocoSwingBR Göstergesi Değer Alanı Belirleyici BlocoSwingBR , grafikteki önemli fiyat bölgelerini vurgular ve kararları kolaylaştırır. Ana Özellikler: Dinamik dikdörtgenler Günlük sabit dikdörtgenler Önceki günün yüksek/düşük çizgileri Swing okları Esnek ayarlar Trader Avantajları: Savunma ve saldırı bölgelerini belirleme Swing kalıplarını tanıma Daha objektif Price Action stratejileri Otomatik destek/direnç BlocoSwingBR - Gelişmiş Grafik Analiz Göstergesi BlocoS
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
BlockOscilationDay - Profesyonel Piyasa Analiz Aracı Açıklama BlockOscilationDay, piyasa hareketlerinin net ve şık bir görselleştirmesini sağlayan sofistike bir teknik göstergedir. Basitlik ve verimliliğe değer veren traderlar için geliştirilen bu gösterge, temiz ve sezgisel bir arayüz içinde birden fazla bilgi katmanını birleştirir. Minimalist tasarım felsefesi, grafiğinizi karmaşık hale getirmeden temel piyasa verilerinin sunulmasını sağlayarak daha hızlı ve hassas işlem kararlarına olanak t
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt