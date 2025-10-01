BlocoSwingBR

BlocoSwingBR - Gelişmiş Grafik Analiz Göstergesi

BlocoSwingBR'i tanıtıyoruz. MetaTrader 5 için profesyonel bir teknik gösterge olan bu araç, entegre edilmiş birden fazla grafik aracı aracılığıyla piyasa yapısına dair kapsamlı bir görünüm sunar.

Temel İşlevler:

 Dinamik Dikdörtgenler: Seçilen zaman diliminde her mumun aralığını temsil eden dikdörtgenleri otomatik olarak çizer, işlem bölgelerinin hızlı bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.

 Sabit Günlük Dikdörtgenler: Her günün en yüksek ve en düşük seviyelerine dayalı sabit dikdörtgenler oluşturarak, günlük sınırlar için net görsel referanslar sağlar.

 Referans Çizgileri: Bir önceki günün en yüksek ve en düşük seviye çizgilerini otomatik olarak çizer; destek ve direnç seviyelerini belirlemek için esastır.

 Salınım Noktası Tespiti: Sezgisel oklarla salınım yüksek ve düşük noktalarını otomatik olarak tanımlar ve işaretler, trend dönüşlerinin ve devamlılığının analizini kolaylaştırır.

Teknik Özellikler:

  • Tamamen özelleştirilebilir (renkler, kalınlıklar, çizgi stilleri)

  • Tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu

  • Yapılandırma gruplarıyla düzenlenmiş arayüz

  • Performans için optimize edilmiş

  • Kolay nesne yönetimi için benzersiz önek


ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
BullBea Display – Pro Sürüm Analizde hassasiyet ve hıza değer veren traderlar için tasarlanmış profesyonel bir araç keşfedin.   BullBea Display , alıcıların (Boğalar) ve satıcıların (Ayılar) gerçek gücünü grafik üzerinde anlık olarak gösterir - gereksiz sinyaller olmadan piyasayı kimin kontrol ettiğini net bir şekilde görmenizi sağlar. Sade tasarım, anlaşılır metrikler ve   MetaTrader   ile tam uyum - tüm bunlar grafiğinizin görünümünü değiştirmeden. Artık gücün nerede olduğunu, zayıflığın nered
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
PullbackShit – M5 Sinyalleri PullbackShit, 5 dakikalık zaman diliminde objektif geri çekilme girişleri arayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir göstergedir. Fiyat ve hareketli ortalama etkileşimine dayanarak, grafik üzerinde potansiyel alım ve satım noktalarını net görsel oklarla işaretler.   Temel Özellikler: Doğrulanmış geri çekilmeler:   Sadece fiyat ortalamaya döndüğünde ve hareketi onayladığında sinyal üretir. Net görsel sinyaller:   Grafik üzerinde yeşil (alım) ve kırmızı (satım) okla
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 için Gösterge Açıklama Daily First Hour Lines , her işlem seansının ilk 1 saatlik mumuna dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen MetaTrader 5 için yenilikçi bir teknik göstergedir. Finansal piyasalarda işlem yapan traderlar için geliştirilen bu gösterge, potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını belirlemek için kritik görsel referanslar sağlar. Ana Özellikler İlk H1 Mum Çizgileri : Her günün ilk 1 saatlik mumunun yüksek ve
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
PriceActionCore (MT5) – Saf Fiyat Hareketi Göstergesi - ( MİNİMUM SATIŞ FİYATI $30 USD. Bir kez ödeyin, göstergeye sonsuz sahip olun.) Yazar: Everton Sürüm: 1.50 Platform: MetaTrader 5 Platformda açıklama görünümünü etkinleştirmeyi unutmayın! Saf Fiyat Hareketi Profili Temiz grafikler, sadece mumlar (göstergesiz). Yatay çizgiler: destek, direnç, günlük kapanış, önceki günün yüksek ve düşüğü. Geri çekilmeler, kırılmalar ve dönüşler işlemleri yapan trader'lar tarafından kullanılır. Göster
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Günlük Değişim Göstergesi - Gerçek Zamanlı Piyasa Değişimi Görüntüleme Genel Bakış Günlük Değişim Göstergesi, MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir işlem aracıdır ve grafiğinizde doğrudan günlük fiyat değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu hafif ancak güçlü gösterge, mevcut günün fiyat değişimini hem mutlak puan hem de yüzde olarak gösterir ve anlık piyasa değerlendirmesi için Bid fiyat çizgisinin yanında uygun şekilde konumlandırılır. Temel Özellikler Gerçek Zamanlı Günlü
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
