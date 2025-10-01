BlocoSwingBR - Gelişmiş Grafik Analiz Göstergesi

BlocoSwingBR'i tanıtıyoruz. MetaTrader 5 için profesyonel bir teknik gösterge olan bu araç, entegre edilmiş birden fazla grafik aracı aracılığıyla piyasa yapısına dair kapsamlı bir görünüm sunar.

Temel İşlevler:

• Dinamik Dikdörtgenler: Seçilen zaman diliminde her mumun aralığını temsil eden dikdörtgenleri otomatik olarak çizer, işlem bölgelerinin hızlı bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.

• Sabit Günlük Dikdörtgenler: Her günün en yüksek ve en düşük seviyelerine dayalı sabit dikdörtgenler oluşturarak, günlük sınırlar için net görsel referanslar sağlar.

• Referans Çizgileri: Bir önceki günün en yüksek ve en düşük seviye çizgilerini otomatik olarak çizer; destek ve direnç seviyelerini belirlemek için esastır.

• Salınım Noktası Tespiti: Sezgisel oklarla salınım yüksek ve düşük noktalarını otomatik olarak tanımlar ve işaretler, trend dönüşlerinin ve devamlılığının analizini kolaylaştırır.

Teknik Özellikler: