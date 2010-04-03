DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 için Gösterge

Açıklama

Daily First Hour Lines, her işlem seansının ilk 1 saatlik mumuna dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen MetaTrader 5 için yenilikçi bir teknik göstergedir. Finansal piyasalarda işlem yapan traderlar için geliştirilen bu gösterge, potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını belirlemek için kritik görsel referanslar sağlar.

Ana Özellikler

İlk H1 Mum Çizgileri : Her günün ilk 1 saatlik mumunun yüksek ve düşük seviyelerine noktalı çizgiler çizer

Önceki Gün Referansları : Önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini içeren kesikli çizgiler

Sezgisel Renk Kodlaması : Yüksekler için mavi (DodgerBlue) Düşükler için macenta

Otomatik Temizlik : Grafiği düzenli tutmak için 48 saatten eski nesneleri otomatik olarak kaldırır

Günlük Güncelleme: 01:00'dan sonra günde bir kez otomatik olarak işler

Traderlar için Faydalar

Destek/Direnç Tanımlama : İlk H1 mum çizgileri sıklıkla önemli gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görür

Bağlam Analizi : Önceki günün çizgileri fiyat analizi için ek bağlam sağlar

Temiz Görsel : Grafiği gereksiz bilgilerle kirletmeyen ayrık tasarım

Tamamen Otomatik: Kurulumdan sonra manuel müdahale gerektirmez

Nasıl Kullanılır

Göstergeyi MetaTrader 5'e yükleyin İstenen grafiğe ekleyin (tavsiye edilen: H1, H4 veya Günlük grafikler) Otomatik olarak çizilen çizgileri gözlemleyin: Noktalı çizgiler: Mevcut günün ilk H1 mumunun yüksek ve düşüğü

Kesikli çizgiler: Önceki günün yüksek ve düşüğü

Trading Uygulamaları

Breakout Trading : Breakout giriş noktaları olarak seviyeleri kullanın

Ortalama Geri Dönüş : Fiyat önemli ölçüde uzaklaştığında aşırılıklara karşı işlem yapın

Risk Yönetimi : Stop ve hedef belirlemek için seviyeleri kullanın

Trend Analizi: Fiyatın seviyelere nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek trend gücünü belirleyin

Teknik Yapılandırma

Platform : MetaTrader 5

Zaman Aralıkları : Tümü (H1 ve üzeri için optimize edilmiştir)

Piyasalar : Forex, Hisse Senetleri, Endeksler, Emtialar

Özellikler: Düşük CPU tüketimi, verimli güncelleme

Kaynak Kodu

Gösterge, programlama en iyi uygulamaları izlenerek MQL5'te geliştirilmiştir, kolay anlama ve özelleştirme için temiz ve açıklamalı koda sahiptir.



