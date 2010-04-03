DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 için Gösterge

Açıklama

Daily First Hour Lines, her işlem seansının ilk 1 saatlik mumuna dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen MetaTrader 5 için yenilikçi bir teknik göstergedir. Finansal piyasalarda işlem yapan traderlar için geliştirilen bu gösterge, potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını belirlemek için kritik görsel referanslar sağlar.

Ana Özellikler

  • İlk H1 Mum Çizgileri: Her günün ilk 1 saatlik mumunun yüksek ve düşük seviyelerine noktalı çizgiler çizer

  • Önceki Gün Referansları: Önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini içeren kesikli çizgiler

  • Sezgisel Renk Kodlaması:

    • Yüksekler için mavi (DodgerBlue)

    • Düşükler için macenta

  • Otomatik Temizlik: Grafiği düzenli tutmak için 48 saatten eski nesneleri otomatik olarak kaldırır

  • Günlük Güncelleme: 01:00'dan sonra günde bir kez otomatik olarak işler

Traderlar için Faydalar

  • Destek/Direnç Tanımlama: İlk H1 mum çizgileri sıklıkla önemli gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görür

  • Bağlam Analizi: Önceki günün çizgileri fiyat analizi için ek bağlam sağlar

  • Temiz Görsel: Grafiği gereksiz bilgilerle kirletmeyen ayrık tasarım

  • Tamamen Otomatik: Kurulumdan sonra manuel müdahale gerektirmez

Nasıl Kullanılır

  1. Göstergeyi MetaTrader 5'e yükleyin

  2. İstenen grafiğe ekleyin (tavsiye edilen: H1, H4 veya Günlük grafikler)

  3. Otomatik olarak çizilen çizgileri gözlemleyin:

    • Noktalı çizgiler: Mevcut günün ilk H1 mumunun yüksek ve düşüğü

    • Kesikli çizgiler: Önceki günün yüksek ve düşüğü

Trading Uygulamaları

  • Breakout Trading: Breakout giriş noktaları olarak seviyeleri kullanın

  • Ortalama Geri Dönüş: Fiyat önemli ölçüde uzaklaştığında aşırılıklara karşı işlem yapın

  • Risk Yönetimi: Stop ve hedef belirlemek için seviyeleri kullanın

  • Trend Analizi: Fiyatın seviyelere nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek trend gücünü belirleyin

Teknik Yapılandırma

  • Platform: MetaTrader 5

  • Zaman Aralıkları: Tümü (H1 ve üzeri için optimize edilmiştir)

  • Piyasalar: Forex, Hisse Senetleri, Endeksler, Emtialar

  • Özellikler: Düşük CPU tüketimi, verimli güncelleme

Kaynak Kodu

Gösterge, programlama en iyi uygulamaları izlenerek MQL5'te geliştirilmiştir, kolay anlama ve özelleştirme için temiz ve açıklamalı koda sahiptir.


Önerilen ürünler
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Göstergeler
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Göstergeler
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.8 (5)
Göstergeler
SUPER TREND; Olivier Seban tarafından oluşturulan Supertrend ATR ‘ye dayanan ve trendi takip eden bir göstergedir. Trend yönündeki değişiklikleri tespit etmek ve durakları konumlandırmak için kullanılabilir. Fiyat gösterge eğrisinin altına düştüğünde kırmızıya döner ve bir düşüş trendine işaret eder. Tersine, fiyat eğrinin üzerine çıktığında, gösterge yeşile döner ve bir yükseliş trendine işaret eder. Diğer göstergeler gibi, Supertrend ’de, MACD, parabolik SAR, Bollinger Band veya RSI gibi diğer
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Göstergeler
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Göstergeler
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Göstergeler
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Göstergeler
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Göstergeler
RSI ABCD Desen Bulucu: Teknik Strateji 1. Gösterge Nasıl Çalışır? Klasik RSI ile otomatik ABCD harmonik desen tespitini birleştirir. Temel Bileşenler Standart RSI (ayarlanabilir periyot) Tepe ve dip işaretleri (oklar) ABCD desenleri (yeşil/kırmızı çizgiler) Aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) filtreleri 2. MT5 Kurulumu period = 14 ; // RSI periyodu size = 4 ; // Maksimum desen boyutu OverBought = 70 ; // Aşırı alım seviyesi OverSold = 30 ; // Aşırı satım seviyesi Filter = USE_FILTER_ YES ; // On
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Göstergeler
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Göstergeler
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
Gösterge   Haven FVG   , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar. Diğer ürünler ->  BURADA Ana Özellikler: Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi   (Bullish FVG Color). Satış FVG rengi   (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı. FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzat
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Göstergeler
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
Yazarın diğer ürünleri
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
BullBea Display – Pro Sürüm Analizde hassasiyet ve hıza değer veren traderlar için tasarlanmış profesyonel bir araç keşfedin.   BullBea Display , alıcıların (Boğalar) ve satıcıların (Ayılar) gerçek gücünü grafik üzerinde anlık olarak gösterir - gereksiz sinyaller olmadan piyasayı kimin kontrol ettiğini net bir şekilde görmenizi sağlar. Sade tasarım, anlaşılır metrikler ve   MetaTrader   ile tam uyum - tüm bunlar grafiğinizin görünümünü değiştirmeden. Artık gücün nerede olduğunu, zayıflığın nered
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
PullbackShit – M5 Sinyalleri PullbackShit, 5 dakikalık zaman diliminde objektif geri çekilme girişleri arayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir göstergedir. Fiyat ve hareketli ortalama etkileşimine dayanarak, grafik üzerinde potansiyel alım ve satım noktalarını net görsel oklarla işaretler.   Temel Özellikler: Doğrulanmış geri çekilmeler:   Sadece fiyat ortalamaya döndüğünde ve hareketi onayladığında sinyal üretir. Net görsel sinyaller:   Grafik üzerinde yeşil (alım) ve kırmızı (satım) okla
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
PriceActionCore (MT5) – Saf Fiyat Hareketi Göstergesi - ( MİNİMUM SATIŞ FİYATI $30 USD. Bir kez ödeyin, göstergeye sonsuz sahip olun.) Yazar: Everton Sürüm: 1.50 Platform: MetaTrader 5 Platformda açıklama görünümünü etkinleştirmeyi unutmayın! Saf Fiyat Hareketi Profili Temiz grafikler, sadece mumlar (göstergesiz). Yatay çizgiler: destek, direnç, günlük kapanış, önceki günün yüksek ve düşüğü. Geri çekilmeler, kırılmalar ve dönüşler işlemleri yapan trader'lar tarafından kullanılır. Göster
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Günlük Değişim Göstergesi - Gerçek Zamanlı Piyasa Değişimi Görüntüleme Genel Bakış Günlük Değişim Göstergesi, MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir işlem aracıdır ve grafiğinizde doğrudan günlük fiyat değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu hafif ancak güçlü gösterge, mevcut günün fiyat değişimini hem mutlak puan hem de yüzde olarak gösterir ve anlık piyasa değerlendirmesi için Bid fiyat çizgisinin yanında uygun şekilde konumlandırılır. Temel Özellikler Gerçek Zamanlı Günlü
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt