DailyFirstHourLines
- Göstergeler
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Sürüm: 1.8
- Etkinleştirmeler: 5
Açıklama
Daily First Hour Lines, her işlem seansının ilk 1 saatlik mumuna dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen MetaTrader 5 için yenilikçi bir teknik göstergedir. Finansal piyasalarda işlem yapan traderlar için geliştirilen bu gösterge, potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını belirlemek için kritik görsel referanslar sağlar.
Ana Özellikler
-
İlk H1 Mum Çizgileri: Her günün ilk 1 saatlik mumunun yüksek ve düşük seviyelerine noktalı çizgiler çizer
-
Önceki Gün Referansları: Önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini içeren kesikli çizgiler
-
Sezgisel Renk Kodlaması:
-
Yüksekler için mavi (DodgerBlue)
-
Düşükler için macenta
-
-
Otomatik Temizlik: Grafiği düzenli tutmak için 48 saatten eski nesneleri otomatik olarak kaldırır
-
Günlük Güncelleme: 01:00'dan sonra günde bir kez otomatik olarak işler
Traderlar için Faydalar
-
Destek/Direnç Tanımlama: İlk H1 mum çizgileri sıklıkla önemli gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görür
-
Bağlam Analizi: Önceki günün çizgileri fiyat analizi için ek bağlam sağlar
-
Temiz Görsel: Grafiği gereksiz bilgilerle kirletmeyen ayrık tasarım
-
Tamamen Otomatik: Kurulumdan sonra manuel müdahale gerektirmez
Nasıl Kullanılır
-
Göstergeyi MetaTrader 5'e yükleyin
-
İstenen grafiğe ekleyin (tavsiye edilen: H1, H4 veya Günlük grafikler)
-
Otomatik olarak çizilen çizgileri gözlemleyin:
-
Noktalı çizgiler: Mevcut günün ilk H1 mumunun yüksek ve düşüğü
-
Kesikli çizgiler: Önceki günün yüksek ve düşüğü
-
Trading Uygulamaları
-
Breakout Trading: Breakout giriş noktaları olarak seviyeleri kullanın
-
Ortalama Geri Dönüş: Fiyat önemli ölçüde uzaklaştığında aşırılıklara karşı işlem yapın
-
Risk Yönetimi: Stop ve hedef belirlemek için seviyeleri kullanın
-
Trend Analizi: Fiyatın seviyelere nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek trend gücünü belirleyin
Teknik Yapılandırma
-
Platform: MetaTrader 5
-
Zaman Aralıkları: Tümü (H1 ve üzeri için optimize edilmiştir)
-
Piyasalar: Forex, Hisse Senetleri, Endeksler, Emtialar
-
Özellikler: Düşük CPU tüketimi, verimli güncelleme
Kaynak Kodu
Gösterge, programlama en iyi uygulamaları izlenerek MQL5'te geliştirilmiştir, kolay anlama ve özelleştirme için temiz ve açıklamalı koda sahiptir.