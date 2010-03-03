Non farm payrolls SELL

Non-Farm Payrolls Sell

Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due consulenti per estrarre benefici dall'elevata volatilità del mercato.

  • Apertura della transazione: Il consulente apre una transazione di vendita (SELL) a un orario strettamente definito, sincronizzandosi con il momento della pubblicazione della notizia.

  • Gestione del lotto: La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente, il che fornisce il massimo utilizzo del capitale disponibile.

  • Protezione dal saldo negativo: Grazie alla politica del broker, la perdita su questo conto non supererà il 100% del deposito. Questa funzione fornisce protezione contro perdite eccessive, anche nel caso di un gap di prezzo.

  • Gestione della posizione:

    • Lo stop-loss e il take-profit sono impostati immediatamente dopo l'apertura della transazione.

    • Take-profit dinamico: In questa fase, il trailing-stop funziona come un take-profit scorrevole, che non ha un obiettivo fisso. Si muove dinamicamente insieme al prezzo, consentendoti di prendere il massimo dall'impulso, senza essere limitato da un punto di uscita predeterminato.

Questo consulente è destinato a lavorare in coppia con un altro, che apre una transazione di acquisto. https://www.mql5.com/ru/market/product/148800?source=Site+Market+My+Products+Page Pertanto, con un movimento brusco del prezzo in una delle direzioni, uno dei conti può ottenere un reddito significativo.

Osservazioni importanti sui rischi

Fare trading con questo consulente è associato a rischi maggiori. Inizia solo con l'importo la cui perdita non sarà critica per te. Nonostante i buoni risultati, come qualsiasi strumento di trading, questo consulente non garantisce profitti futuri. I risultati passati non sono una garanzia di quelli futuri.

Monitoraggio dal vivo e supporto

  • Monitoraggio dal vivo: Puoi tracciare il lavoro reale del consulente e i suoi risultati attuali, abbonandoti al nostro segnale di trading.

  • Supporto utente e aggiornamenti: Forniamo un supporto utente completo e lavoriamo regolarmente su miglioramenti e aggiornamenti del consulente, in modo che corrisponda alle attuali condizioni di mercato e alle esigenze dei trader.

Per fare trading su movimenti impulsivi e durante le notizie, puoi considerare il nostro altro consulente, che utilizza ordini in sospeso: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .



Video Non farm payrolls SELL
Prodotti consigliati
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls BUY Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due EA per sfruttare l'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: L'EA apre una transazione di acquisto (BUY) a un orario strettamente definito, sincronizzato con il momento della pubblicazione della notizia. Gestione del l
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Morning and Evening Star Pro
Dzmitry Kurylenka
Experts
A Reversal Strategy Based on Candlestick Patterns with Intelligent Money Management Strategy Description The   "Morning & Evening Star Pro"   Expert Advisor automatically detects strong reversal signals on the chart using the classic candlestick patterns   "Morning Star"   (bullish reversal) and   "Evening Star"   (bearish reversal). Key Advantages:   High Accuracy   – Filtering via RSI and trend (SMA 200)   Risk Management   – Automatic lot sizing based on risk percentage   Market Adapt
ClimCE
Mykola Kucherenko
Experts
This advisor is designed to automate the process of determining when to open and close orders based on given technical criteria. It analyzes the instrument’s price in comparison to a Simple Moving Average (SMA) to identify when the price is positioned above or below its value. This approach helps determine the possible trade direction—buy if the price is above the average, or sell if it is below. Additionally, the advisor uses the Average True Range (ATR) to assess current market volatility. Bas
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
5 (1)
Experts
Liquid Pours Xtreme EA è un Expert Advisor che automatizza il trading basandosi su schemi di liquidità, offrendo una gestione del rischio configurabile e un'elevata flessibilità nelle impostazioni. Caratteristiche Principali 1. Schemi di Liquidità e Orari di Trading Personalizzabili Rilevamento Programmato: Cattura l'azione dei prezzi in due intervalli di tempo definiti dall'utente ( LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2 ). Segnali di Trading: Genera segnali di acquisto
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Konoha is a simple breakout EA for XAUUSD. When you specify a period (number of H1 candles), the EA places stop orders at the high and low of that period, including the current candle. By default, the parameter is set to 180, which means the EA looks back 180 hours from the current candle to determine the highest and lowest prices and places stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer narrow spreads on XAUUSD and preferably low negative swaps. Also, MT5 bro
FREE
Kilimandjaro
Joan Serfati
Experts
This EA is based on the Bollinger Bands indicator. It enters a trade when the candle is closing outside of the external band. The EA closes the trade either when: reaching the middle of the band or when reaching the amout of pips target. (see picture bellow) but the results are better when closing with the #2 above. You should optimise the settings and test with demo account before to go live. Features: Bollinger bands  indicator Strategy for closing the trades: When reaching back the middle ban
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Experts
HSH REVERSAL EA: Uno Strumento per il Trading di Inversione L’ HSH REVERSAL EA   è un Expert Advisor progettato per identificare e operare modelli di inversione nel mercato forex. Si concentra sul rilevamento di pattern di candele come il   Martello , il   Martello Invertito   e la   Stella Cadente , comunemente utilizzati nell’analisi tecnica per identificare potenziali inversioni di tendenza. Perché Usare l’HSH REVERSAL EA? Rilevamento dei Pattern:   L’EA identifica i pattern di Martello, Mar
Tensline
Vladimir Karputov
Experts
Simple, Efficient, Profitable — an Expert Advisor that works for you This EA is designed for traders who value simplicity and control . With minimal settings, it’s incredibly easy to configure and launch — no complex optimization required. Holds only one market position at a time — no clutter, no overlap. Flexible strategy selection — choose the one that best fits your trading style. Backtesting results reveal : Certain currency pairs perform exceptionally well on rebate services , g
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Experts
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Experts
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
FREE
Caeloria
Viktoriia Liubchak
Experts
Caeloria — Breakout Expert Advisor | XAUUSD Caeloria is a smart, fully automated Expert Advisor built to trade breakouts of key support and resistance levels on gold (XAUUSD). It combines a clear technical concept with flexible settings, allowing traders to tailor the EA to various styles and market conditions. Key Features Automatic level detection – no manual chart marking required. False‑breakout filtering – candle analysis, volatility and impulse filters reduce random entries. Time‑based co
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Experts
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Timeframe : H1 Recommended Pair : EURUSD (Primary) Secondary Pairs (Less Preferable) : USDCAD, GBPUSD Strategy : Mean Reversion (Pullback Trading) Overview of the Strategy BB-RSI Mean Reversion EA trades cleverly on pullbacks by detecting short-term market fatigue using a combination of: Bollinger Bands (BB) to identify statistical price extremes RSI Oscillator to con
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
IPaudusd5
ANO IDS
1 (1)
Experts
The EA is recommended for trading AUDUSD timeframe M5 or M15. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also hav
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Risk Management Best EA
Hugues Page
Experts
The Ultimate Drag-and-Drop Trading Tool for Precision and Simplicity Say goodbye to overcomplicated trading setups and calculations. With this Expert Advisor, you can calibrate your risk just once, then effortlessly manage your trades directly on the chart. How It Works: Set It Up Once: Define your desired risk percentage. Choose to include additional options Decide if you want to use the current market price or a custom price line. Trade Effortlessly: Simply drag the Entry, Stop Loss, and Take
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker US30 V2 MT5 is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 V2 MT5 is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no mart
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
MilojicaAI
Dragan Drenjanin
Experts
MilojicaAI is a versatile Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5), offering automated trading through three independent signal modules: DEMA , TRIX , and Bollinger Bands . This guide provides clear instructions on how to effectively use the EA, ensuring optimal performance while maintaining simplicity. Key Features Three Signal Modules : Choose or combine DEMA, TRIX, and Bollinger Bands for entry and exit signals, each with customizable parameters like period, weight, and price seri
Ultimate Machine
Dragan Drenjanin
Experts
Ultimate Machine EA: Advanced Forex and Metals Trading Robot for MT5 The Ultimate Machine EA is a powerful and adaptable Expert Advisor (EA) designed for trading metals (e.g., Gold) and forex pairs on the MetaTrader 5 (MT5) platform. With default settings optimized for XAUUSD,   EURUSD, and BTCUSD on the H1 timeframe, as well as GBPJPY on the M30 timeframe, the EA is also highly customizable for other instruments through optimization. Combining a robust trading engine, advanced money management
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experts
Arbitrage Triad Pro – Intelligenza Avanzata per l’Arbitraggio Triplo nel Mercato Forex Arbitrage Triad Pro è un Expert Advisor all’avanguardia che utilizza un sistema intelligente di arbitraggio triplo per identificare e sfruttare rapidamente le opportunità di profitto tra diverse coppie di valute, in modo completamente automatizzato. Progettato per trader che cercano precisione, costanza ed efficienza , l’EA combina analisi statistica avanzata, monitoraggio dei prezzi in tempo reale ed esecuzio
Stargogs Price Action EA
Lorenzo Edward Beukes
Experts
STARGOGS PRICE ACTION EA ABOUT: This Robot is based on Price Action mostly Trendlines and Support & Restistance. The Robot Also uses 2 Strategies which you can choose from by choosing which one to use (True/False) Strategy 1: One Entry at a time with Fixed TP and SL. Strategy 2: Grid and Matingale. You can also use this EA as a Indicator by Turning Trading off also by using (True/False). You can aslo use Lot multiply on loss if you want or use fixed lotsize. MINIMUM BALANCE: The Minimum Balanc
Diamond X
Vitalii Buriagin
Experts
A powerful and professional expert who allows you to bring stable profits with minimal risk. IMPORTANT! The instructions (in the screenshot) show the settings for EURUSD. Settings for other currency pairs will be optimized and added in the future! IMPORTANT! The frequency of opening deals can be from 1 in a few days to 5 in 1 day. It directly depends on the state of the market and the algorithm for searching for entry signals! IMPORTANT! We recommend using the expert settings that are given by u
RockFort MT5
Aliaksandr Chupryna
3.91 (11)
Experts
"Rockford MT5" - un consulente con un numero minimo di impostazioni e senza l'uso di martingala. Funziona sulla ripartizione dei livelli di picco. Caratteristiche: Coppia di valute: XAUUSD (ORO). Broker con spread bassi (   Exness, IC Markets ). Deposito minimo: $150. Si consiglia di utilizzare VPS con ping basso (latenza (ms)) per operazioni 24/7. RockFort_XAUUSD.set   (impostazioni predefinite) Parametri: "PERIOD": periodo (si consiglia M15). "Trading_BUY": abilita (disabilita) gli ordini di
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Experts
Impuls VPS: Robot di Trading Automatico Impuls VPS è un Expert Advisor (EA) di trading completamente automatizzato, sviluppato e ottimizzato per la piattaforma MetaTrader 4 (MT4). È stato creato per coloro che cercano uno strumento affidabile per il trading algoritmico, basato su una strategia d'impulso, anche per operare durante eventi di notizie come il Non-Farm Payrolls. La sua logica ultra-veloce richiede una latenza di connessione minima, il che è cruciale per operare su conti reali. Il v
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
Experts
Impulse for VPS MT5: Robot di trading automatico per MetaTrader 5 Impulse for VPS MT5 è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, sviluppato da creatori professionisti di sistemi di trading ad alta velocità. Monitora costantemente i movimenti impulsivi e utilizza una strategia ideale per i movimenti rapidi del mercato, anche durante la pubblicazione di notizie economiche importanti come i Non-Farm Payrolls. Il trading algoritmico permette ai nostri robot di reagire istantaneamente agl
Ping MT4
Vagif Shabanov
Utilità
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Utilità
Ping: il tuo strumento indispensabile per un trading affidabile Il tuo provider internet e il tuo VPS promettono una connessione stabile, ma puoi davvero fidarti? In un mondo in cui ogni millisecondo conta, una connessione lenta o instabile può tradursi in profitti mancati o perdite. Lo script Ping ti permette di: Prendere decisioni informate: confronta visivamente la velocità di diversi server VPS e broker per scegliere la connessione più veloce e affidabile per la tua strategia di trading. Eli
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls BUY Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due EA per sfruttare l'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: L'EA apre una transazione di acquisto (BUY) a un orario strettamente definito, sincronizzato con il momento della pubblicazione della notizia. Gestione del l
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione