Non farm payrolls SELL
- Experts
- Vagif Shabanov
- Versione: 1.30
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Non-Farm Payrolls Sell
Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due consulenti per estrarre benefici dall'elevata volatilità del mercato.
-
Apertura della transazione: Il consulente apre una transazione di vendita (SELL) a un orario strettamente definito, sincronizzandosi con il momento della pubblicazione della notizia.
-
Gestione del lotto: La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente, il che fornisce il massimo utilizzo del capitale disponibile.
-
Protezione dal saldo negativo: Grazie alla politica del broker, la perdita su questo conto non supererà il 100% del deposito. Questa funzione fornisce protezione contro perdite eccessive, anche nel caso di un gap di prezzo.
-
Gestione della posizione:
-
Lo stop-loss e il take-profit sono impostati immediatamente dopo l'apertura della transazione.
-
Take-profit dinamico: In questa fase, il trailing-stop funziona come un take-profit scorrevole, che non ha un obiettivo fisso. Si muove dinamicamente insieme al prezzo, consentendoti di prendere il massimo dall'impulso, senza essere limitato da un punto di uscita predeterminato.
-
Questo consulente è destinato a lavorare in coppia con un altro, che apre una transazione di acquisto. https://www.mql5.com/ru/market/product/148800?source=Site+Market+My+Products+Page Pertanto, con un movimento brusco del prezzo in una delle direzioni, uno dei conti può ottenere un reddito significativo.
Osservazioni importanti sui rischi
Fare trading con questo consulente è associato a rischi maggiori. Inizia solo con l'importo la cui perdita non sarà critica per te. Nonostante i buoni risultati, come qualsiasi strumento di trading, questo consulente non garantisce profitti futuri. I risultati passati non sono una garanzia di quelli futuri.
Monitoraggio dal vivo e supporto
-
Monitoraggio dal vivo: Puoi tracciare il lavoro reale del consulente e i suoi risultati attuali, abbonandoti al nostro segnale di trading.
-
Supporto utente e aggiornamenti: Forniamo un supporto utente completo e lavoriamo regolarmente su miglioramenti e aggiornamenti del consulente, in modo che corrisponda alle attuali condizioni di mercato e alle esigenze dei trader.
Per fare trading su movimenti impulsivi e durante le notizie, puoi considerare il nostro altro consulente, che utilizza ordini in sospeso: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .