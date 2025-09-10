Non-Farm Payrolls Sell

Cet Expert Advisor (EA) est développé pour trader la paire de devises EURUSD au moment de la publication de nouvelles économiques importantes, telles que les Non-Farm Payrolls (NFP). Il fait partie d'un système unifié qui utilise deux conseillers pour extraire des bénéfices de la haute volatilité du marché.

Ouverture de la transaction : Le conseiller ouvre une transaction de vente (SELL) à un moment strictement défini, se synchronisant avec le moment de la publication de la nouvelle.

Gestion du lot : La taille du lot est calculée automatiquement, ce qui permet une utilisation maximale du capital disponible.

Protection contre le solde négatif : Grâce à la politique du courtier, la perte sur ce compte ne dépassera pas 100 % du dépôt. Cette fonction assure une protection contre les pertes excessives, même en cas de gap de prix.

Gestion de la position : Le stop-loss et le take-profit sont établis immédiatement après l'ouverture de la transaction. Take-profit dynamique : À ce stade, le trailing-stop fonctionne comme un take-profit glissant, qui n'a pas de cible fixe. Il se déplace de manière dynamique avec le prix, vous permettant de prendre le maximum de l'impulsion, sans être limité par un point de sortie préétabli.



Ce conseiller est destiné à travailler en tandem avec un autre, qui ouvre une transaction d'achat. https://www.mql5.com/ru/market/product/148800?source=Site+Market+My+Products+Page Ainsi, avec un mouvement brusque du prix dans l'une des directions, l'un des comptes peut obtenir un revenu significatif.

Notes importantes sur les risques

Le trading avec ce conseiller est associé à des risques accrus. Commencez uniquement avec le montant dont la perte ne serait pas critique pour vous. Malgré de bons résultats, comme tout outil de trading, ce conseiller ne garantit pas les profits futurs. Les résultats passés ne sont pas une garantie des résultats futurs.

Surveillance en direct et support

Surveillance en direct : Vous pouvez suivre le travail réel du conseiller et ses résultats actuels en vous abonnant à notre signal de trading.

Support utilisateur et mises à jour : Nous fournissons un support utilisateur complet et travaillons régulièrement sur des améliorations et des mises à jour du conseiller, afin qu'il corresponde aux conditions de marché actuelles et aux besoins des traders.

Pour le trading sur des mouvements impulsifs et pendant les nouvelles, vous pouvez considérer notre autre conseiller, qui utilise des ordres en attente : https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .



