Solar Crest
- エキスパート
- Dian Mayang Sari
- バージョン: 4.48
- アップデート済み: 20 12月 2025
- アクティベーション: 15
期間限定ローンチ価格： 現在の価格は割引中です！最終価格は$499以上に上昇する可能性があります。
Solar Crestのご紹介 – 高度なリスク管理EA
Solar Crestは、スマートリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特化した堅牢なエキスパートアドバイザーです。これはXAUUSDで完全自動で実行され、基準チャートとしてM15を使用します。EAを1つのチャートのみにロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。
「トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン制御を備えたSolar Crestは、生存と成長のために構築されています。」
主な機能
- ベースに基づく：チャートの正しい長期および短期トレンドを見つけ、私が作成した最も素晴らしいインジケーターに基づいてエントリーを見つけます。
- 必要なチャートは1つだけ： XAUUSDに取り付ければ、EAがすべてのロジックを内部で処理します。
- シンボルリスト： XAUUSDと一緒に使用します — EAはこれらのペアに最適化されています。
- ロット管理モード：固定ロットまたはアカウント残高に基づくリスクロットのいずれかを選択します。
- 戦略的ドローダウンストップ：ドローダウンが設定した制限（例：70％）を超えた場合、自動的に取引を閉じ、取引を停止します。
- トレーリングストップモード：固定のピップベースのトレーリングまたはATRベースの動的トレーリングのいずれかを選択します。
- 取り付け先： XAUUSD
- タイムフレーム： M15
- アカウント残高： 最低$250
- レバレッジ： 1:100またはそれ以上
- ブローカー： スプレッドの狭い任意のECNブローカー
- Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
プロップファームフレンドリー
- 日々の損失とリスク制限に従って構築されています
- 日々の損失がリスクパラメーターを超えた場合、取引を完全に停止できます
購入後
すぐにご連絡ください 我々のプライベートTelegramチャンネルにアクセスするために、更新、ニュース、独占的なEAのヒントを投稿しています。
This one works very well , i'm happy i found it! Thank you for your work , i will keep checking your new ea's!