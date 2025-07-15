True Spark MT5 Dian Mayang Sari 1 (1) エキスパート

限定キャンペーン価格： 現在の55価格は割引中です！最終価格は 81 まで上昇します。 高度なリスク管理EA True Spark は、賢いリスク管理者とプロップファームのトレーダーのために調整された堅牢なエキスパートアドバイザーです。これは NZDCAD で完全自動で動作し、基準チャートとして M15 を使用します。EAを 1つのチャートにのみ ロードし、精密論理がすべてを処理します。 ボーナスが含まれています： 購入後にメッセージを送信すると、 無料の エキスパートアドバイザーを獲得できます。 有効な バックテスト 結果については、ガイダンスと セットアップファイル を共有するために私に連絡してください。 お気軽にお問い合わせいただければ、 デモ専用の試用版コピー をお送りします。 「厳格なドローダウン管理とニュースフィルターを備えた - True Sparkは、生存と成長のために構築されています。」 主要な機能 ベースで動作： 価格アクションのブレイクアウトゾーンと適応型レンジ圧縮論理を組み合わせています。このシステムは、市場が爆発する準備が整うまで忍耐強く待機し、