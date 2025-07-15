한정 시간 출시 가격: 현재 가격이 할인되었습니다! 최종 가격은 $499 이상으로 상승할 수 있습니다.

Solar Crest 소개 – 고급 위험 관리 EA





Solar Crest는 스마트 위험 관리자를 위해 설계된 강력한 전문가 어드바이저입니다. XAUUSD에서 완전 자동으로 실행되며, M15를 기본 차트로 사용합니다. 하나의 차트에만 EA를 로드하고 정밀한 논리를 통해 모든 것을 처리하도록 하세요.

“추적 정지 논리 및 엄격한 손실 관리 기능을 갖춘 Solar Crest는 생존과 성장을 위해 설계되었습니다.”





주요 기능

기반 작업: 차트의 올바른 장기 및 단기 트렌드를 찾고, 제가 만든 가장 놀라운 지표를 기반으로 진입점을 찾습니다.

차트의 올바른 장기 및 단기 트렌드를 찾고, 제가 만든 가장 놀라운 지표를 기반으로 진입점을 찾습니다. 하나의 차트만 필요: XAUUSD에 연결하면 EA가 모든 논리를 내부적으로 처리합니다.

XAUUSD에 연결하면 EA가 모든 논리를 내부적으로 처리합니다. 종목 목록: XAUUSD 와 함께 사용하세요 — EA는 이 쌍에 대해 최적화되어 있습니다.

와 함께 사용하세요 — EA는 이 쌍에 대해 최적화되어 있습니다. 로트 관리 모드: 계좌 잔액을 사용하여 고정 로트 또는 위험 기반 로트를 선택하세요.

계좌 잔액을 사용하여 고정 로트 또는 위험 기반 로트를 선택하세요. 전략적 손실 정지: 손실이 설정된 한도를 초과하면(예: 70%) 자동으로 거래를 종료하고 거래를 중단합니다.

손실이 설정된 한도를 초과하면(예: 70%) 자동으로 거래를 종료하고 거래를 중단합니다. 추적 손절 모드: 고정 피프스 기반 추적 또는 ATR 기반 동적 추적 중에서 선택하세요.





추천 설정 연결할 차트: XAUUSD

XAUUSD 시간 프레임: M15

M15 계좌 잔액: 최소 $250

최소 $250 레버리지: 1:100 이상

1:100 이상 브로커: 저런도 ECN 브로커

저런도 ECN 브로커 Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





프롭 펌 친화적

일일 손실 및 위험 제한을 따르도록 설계됨

일일 손실이 위험 매개변수를 초과할 경우 거래를 완전히 중단할 수 있습니다





구매 후

즉시 연락 주십시오 업데이트, 뉴스 및 독점 EA 팁을 게시하는 저희의 비공식 텔레그램 채널에 접근할 수 있도록 합니다.













```



