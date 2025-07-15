Solar Crest
- 专家
- Dian Mayang Sari
- 版本: 4.48
- 更新: 20 十二月 2025
- 激活: 15
限时启动价格： 当前价格已折扣！最终价格可能上涨至$499或更多。
介绍Solar Crest – 高级风险控制EA
Solar Crest是一款为智能风险管理者和自营交易者量身定制的强大专家顾问。它在XAUUSD上完全自动运行，以M15作为基础图表。只需将EA加载到一个图表上，让精准的逻辑处理一切。
“配备追踪止损逻辑和严格的回撤控制——Solar Crest旨在生存和增长。”
主要特性
- 工作基础： 它基于发现图表的正确长期和短期趋势，并根据我为入场创造的最惊人的指标找到入场点。
- 仅需一个图表： 附加到XAUUSD，EA内部处理所有逻辑。
- 符号列表： 与XAUUSD一起使用——EA针对这些货币对进行了优化。
- 手数管理模式： 选择固定手数或基于止损的风险手数，使用账户余额。
- 战略性回撤止损： 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。
- 追踪止损模式： 选择固定点基的追踪或基于ATR的动态追踪。
- 附加到： XAUUSD
- 时间框架： M15
- 账户余额： 最低$250
- 杠杆： 1:100或以上
- 经纪商： 任何低点差的ECN经纪商
- Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
-
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
自营公司友好
- 构建以遵循每日损失和风险限制
- 当每日损失超过您的风险参数时，可以完全停止交易
购买后
This one works very well , i'm happy i found it! Thank you for your work , i will keep checking your new ea's!