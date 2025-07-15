EINGESCHRÄNKTER ZEITRAUM EINFÜHRUNGSPREIS: Der aktuelle Preis ist rabattiert! Der endgültige Preis kann auf bis zu 499 $ oder mehr steigen.

Präsentation von Solar Crest – Fortschrittlicher risikokontrollierter EA





Solar Crest ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf XAUUSD und verwendet M15 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Chart nur und lassen Sie die präzise Logik alles regeln.

“Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und strenger Drawdown-Kontrolle — Solar Crest ist für Überleben und Wachstum konzipiert.”





Hauptmerkmale

Arbeitet basierend auf: Es funktioniert basierend auf der Erkennung des richtigen langen und kurzfristigen Trends des Charts und findet den Einstieg basierend auf dem erstaunlichsten Indikator, den ich für den Einstieg erstellt habe.

Es funktioniert basierend auf der Erkennung des richtigen langen und kurzfristigen Trends des Charts und findet den Einstieg basierend auf dem erstaunlichsten Indikator, den ich für den Einstieg erstellt habe. Nur Ein Chart benötigt: An XAUUSD anhängen und der EA verarbeitet alle Logik intern.

An XAUUSD anhängen und der EA verarbeitet alle Logik intern. Symbol Liste: Verwendung mit XAUUSD — der EA ist für diese Paare optimiert.

Verwendung mit — der EA ist für diese Paare optimiert. Losgrößenmanagement-Modi: Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder risikobasierter Losgröße pro SL unter Verwendung des Kontostands.

Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder risikobasierter Losgröße pro SL unter Verwendung des Kontostands. Strategischer Drawdown-Stop: Schließt automatisch Trades und stoppt das Trading, wenn der Drawdown Ihr konfiguriertes Limit überschreitet (z. B. 70%).

Schließt automatisch Trades und stoppt das Trading, wenn der Drawdown Ihr konfiguriertes Limit überschreitet (z. B. 70%). Trailing-Stop-Modi: Wählen Sie zwischen fixem pip-basierten Trailing oder ATR-basiertem dynamischem Trailing.





Empfohlene Einrichtung Anschließen an: XAUUSD

XAUUSD Zeitrahmen: M15

M15 Kontostand: Mindestens 250 $

Mindestens 250 $ Hebel: 1:100 oder höher

1:100 oder höher Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads im ECN

Jeder Broker mit niedrigen Spreads im ECN Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Prop-Firma freundlich

Entwickelt, um tägliche Verluste und Risikobeschränkungen einzuhalten

Kann das Trading komplett einstellen, wenn der tägliche Verlust Ihre Risikoparameter überschreitet





Nach dem Kauf

Kontaktieren Sie uns sofort, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten, in dem wir Updates, Nachrichten und exklusive EA-Tipps veröffentlichen.















