Solar Crest
- Эксперты
- Dian Mayang Sari
- Версия: 4.48
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 15
Представляем Solar Crest – Продвинутый Советник по Управлению Рисками
Solar Crest – это надежный Экспертный Советник, предназначенный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на XAUUSD и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте логике точного управления взять все на себя.
“Оснащенный логикой трейлинг-стопа и строгим контролем просадки — Solar Crest создан для выживания и роста.”
Ключевые Особенности
- Работает на основе: он работает на основе поиска правильной долгосрочной и краткосрочной тенденции графика и находит вход на основе самого удивительного индикатора, который я создал для входа.
- Только один график нужен: Присоедините к XAUUSD, и EA самостоятельно обрабатывает всю логику.
- Список Символов: Используйте с XAUUSD — EA оптимизирован для этих пар.
- Режимы Управления Лотом: Выберите между фиксированным лотом или объемом, основанным на риске, на один SL с использованием баланса счета.
- Стратегическая Просадка: Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда просадка превышает ваш установленный предел (например, 70%).
- Режимы Трейлинг-Стопа: Выберите между фиксированным трейлингом на основе пипсов или динамическим трейлингом на основе ATR.
- Присоединить к: XAUUSD
- Временной Интервал: M15
- Баланс Счета: Минимум $250
- Кредитное Плечо: 1:100 или выше
- Брокер: Любой брокер с низким спредом ECN
- Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
-
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Дружелюбие к Проп-Фирмам
- Создан для соблюдения ограничений по ежедневным убыткам и рискам
- Может полностью прекратить торговлю, когда ежедневные убытки превышают ваши параметры риска
После Покупки
