Solar Crest

5

限时启动价格： 当前价格已折扣！最终价格可能上涨至$499或更多。

介绍Solar Crest – 高级风险控制EA 


Solar Crest是一款为智能风险管理者和自营交易者量身定制的强大专家顾问。它在XAUUSD上完全自动运行，以M15作为基础图表。只需将EA加载到一个图表上，让精准的逻辑处理一切。

“配备追踪止损逻辑和严格的回撤控制——Solar Crest旨在生存和增长。”


主要特性

  • 工作基础： 它基于发现图表的正确长期和短期趋势，并根据我为入场创造的最惊人的指标找到入场点。
  • 仅需一个图表： 附加到XAUUSD，EA内部处理所有逻辑。
  • 符号列表： XAUUSD一起使用——EA针对这些货币对进行了优化。
  • 手数管理模式： 选择固定手数或基于止损的风险手数，使用账户余额。
  • 战略性回撤止损： 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。
  • 追踪止损模式： 选择固定点基的追踪或基于ATR的动态追踪。


推荐设置


自营公司友好

  • 构建以遵循每日损失和风险限制
  • 当每日损失超过您的风险参数时，可以完全停止交易


购买后

立即联系我们 获取访问我们私人Telegram频道的权限，我们在那里发布更新、新闻和独家EA提示。





Comentarios 2
rickkert1991
98
rickkert1991 2025.11.07 20:40 
 

This one works very well , i'm happy i found it! Thank you for your work , i will keep checking your new ea's!

Yrii77
107
Yrii77 2025.10.20 19:20 
 

"Solar Crest" куплен мною 10.09.2025 Это отличный советник которому можно доверять! Вот почему: если, допустим, сделки совершённые сегодня "Solar Crest" на следующий день проверить с помощью тестера стратегий МТ5, то все сделки в тестере совпадают с реальными сделками у брокера. Время открытия и закрытия сделки могут точно совпадать или отличаются в пределах 10 секунд. А цена открытия и закрытия сделки отличается примерно на 1.5 пункта (150pips для двух цифр после запятой). Это естественная и небольшая погрешность для бесплатного тестера МТ5. Мало у кого "красивый" график в магазине совпадает с графиком реальной торговли. Вывод: результату проверки "Solar Crest" (проверял начиная с 01.01.2020г) в тестере стратегий можно доверять и ожидать похожие результаты в будущем. С момента покупки советник работает на реальном счёте (центовом). Кто купит "Solar Crest" останется доволен! (20.10.2025)_____Сегодня закрылась сетка Buy из 12 ордеров = -70% от баланса, это при минимальном риске в настройках. Советник выбрасываем в мусор! (14.11.2025)

