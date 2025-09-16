PRIX DE LANCEMENT LIMITÉ DANS LE TEMPS : Le prix actuel est réduit ! Le prix final peut atteindre 499 $ ou plus.

Présentation de Solar Crest – EA Avancé Contrôlé par le Risque





Solar Crest est un Expert Advisor robuste destiné aux gestionnaires de risque intelligents et aux traders de sociétés de prop. Il fonctionne entièrement de manière automatisée sur XAUUSD et utilise M15 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision gérer le reste.

“Équipé d'une logique de stop suiveur et d'un contrôle strict des pertes — Solar Crest est conçu pour la survie et la croissance.”





Caractéristiques Principales

Fonctionne basé sur : il fonctionne basé sur la recherche de la tendance à court et à long terme correcte du graphique et trouve l'entrée basée sur l'indicateur le plus incroyable que j'ai créé pour l'entrée.

Un Seul Graphique Nécessaire : Attachez-vous à XAUUSD et l'EA gère toute la logique en interne.

Liste de Symboles : Utilisez avec XAUUSD — l'EA est optimisé pour ces paires.

Modes de Gestion de Lot : Choisissez entre un lot fixe ou un lot basé sur le risque par SL en utilisant le solde du compte.

Stop de Drawdown Stratégique : Ferme automatiquement les transactions et cesse de trader lorsque le drawdown dépasse votre limite configurée (par exemple 70%).

Modes de Stop Suiveur : Choisissez entre un stop suiveur fixe basé sur des pips ou un stop suiveur dynamique basé sur l'ATR.





Configuration Recommandée Attacher à : XAUUSD

XAUUSD Intervalle de Temps : M15

M15 Solde du Compte : Minimum 250 $

Minimum 250 $ Levier : 1:100 ou plus

1:100 ou plus Broker : Tout broker ECN à faible spread

Tout broker ECN à faible spread Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Compatible avec les Sociétés de Prop

Conçu pour suivre les restrictions de perte quotidienne et de risque

Peut arrêter complètement le trading lorsque la perte quotidienne dépasse vos paramètres de risque





Après Achat

Contactez-nous immédiatement pour accéder à notre canal Telegram privé où nous publions des mises à jour, des nouvelles et des conseils exclusifs sur l'EA.















