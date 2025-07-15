PREÇO DE LANÇAMENTO POR TEMPO LIMITADO: O preço atual está com desconto! O preço final pode subir para $499 ou mais.

Apresentando Solar Crest – EA Avançado com Controle de Risco





Solar Crest é um Consultor Especializado robusto, voltado para gestores de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em XAUUSD e utiliza M15 como gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo.

“Equipado com lógica de trailing stop e controle rigoroso de drawdown — Solar Crest é construído para sobrevivência e crescimento.”





Principais Recursos

Funciona com base em: ele funciona com base na identificação da tendência correta de curto e longo prazo do gráfico e encontra a entrada com base no indicador mais incrível que criei para entrada.

Apenas um gráfico necessário: Anexe a XAUUSD e o EA gerencia toda a lógica internamente.

Lista de Símbolos: Utilize com XAUUSD — o EA é otimizado para esses pares.

Modos de Gestão de Lotes: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.

Parada Estratégica de Drawdown: Fecha automaticamente as operações e para de operar quando o drawdown excede o limite configurado (por exemplo, 70%).

Modos de Trailing Stop: Escolha entre trailing fixo baseado em pips ou trailing dinâmico baseado em ATR.





Configuração Recomendada Anexar a: XAUUSD

XAUUSD Timeframe: M15

M15 Saldo da Conta: Mínimo $250

Mínimo $250 Alavancagem: 1:100 ou acima

1:100 ou acima Corretora: Qualquer corretora ECN com spread baixo

Qualquer corretora ECN com spread baixo Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Amigável para Empresas Prop

Construído para seguir restrições de perda e risco diárias

Pode parar completamente de operar quando a perda diária excede seus parâmetros de risco





Após a Compra

Entre em contato conosco imediatamente para obter acesso ao nosso canal privado do Telegram onde postamos atualizações, notícias e dicas exclusivas sobre o EA.















