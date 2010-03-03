AI Map
- Uzman Danışmanlar
- Saeid Soleimani
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
AI MAP è un sistema di trading automatizzato avanzato che utilizza 10 distinti nuclei di intelligenza artificiale per analizzare le condizioni di mercato ed eseguire operazioni di precisione. Il sistema opera attraverso un'analisi algoritmica sofisticata, combinando più motori AI per identificare i punti di entrata e uscita ottimali nei mercati valutari volatili.
Tecnologia di Base
L'Expert Advisor impiega un'architettura AI multi-livello dove ciascuno dei 10 nuclei si specializza in diversi aspetti dell'analisi di mercato:
- Analisi dell'azione dei prezzi in tempo reale
- Rilevamento di volume e momentum
- Elaborazione del sentiment delle notizie
- Sintesi degli indicatori tecnici
- Algoritmi di valutazione del rischio
- Previsione della volatilità del mercato
- Sistemi di identificazione dei trend
- Mappatura di supporti e resistenze
- Integrazione del calendario economico
- Ottimizzazione del dimensionamento delle posizioni
Metodologia di Trading
AI MAP opera attraverso una gestione intelligente delle posizioni, regolando automaticamente le dimensioni delle operazioni in base alle condizioni di mercato e al capitale del conto. Il sistema implementa meccanismi dinamici di stop-loss e strategie di presa di profitto mantenendo parametri di rischio rigorosi. Ogni operazione viene eseguita solo quando più nuclei AI raggiungono un consenso sulla direzione del mercato.
Requisiti del Conto
|Tipo di Conto
|Saldo Minimo
|Saldo Raccomandato
|Livello di Rischio
|Conservativo
|$500
|$1,000
|Basso
|Moderato
|$1,000
|$2,500
|Medio
|Aggressivo
|$2,500
|$5,000
|Alto
Coppie Valutarie Ottimali
AI MAP funziona eccezionalmente bene con coppie valutarie ad alta volatilità che forniscono movimenti di prezzo sufficienti per opportunità profittevoli:
|Coppia Valutaria
|Range Giornaliero Medio (Pips)
|Livello di Volatilità
|Compatibilità AI
|XAU/USD (Oro)
|800-1200
|Molto Alta
|Eccellente
|GBP/JPY
|150-250
|Alta
|Molto Buona
|EUR/JPY
|120-180
|Alta
|Molto Buona
|GBP/USD
|100-150
|Medio-Alta
|Buona
|USD/JPY
|80-120
|Media
|Buona
|EUR/USD
|70-110
|Media
|Moderata
Caratteristiche del Sistema
- Dimensionamento automatico delle posizioni basato sul capitale del conto
- Analisi del sentiment di mercato in tempo reale
- Filtraggio delle notizie economiche e sospensione delle operazioni
- Regolazione dinamica degli obiettivi di profitto e stop-loss
- Protezione delle posizioni nel weekend
- Integrazione dell'analisi multi-timeframe
- Parametri di rischio personalizzabili
- Monitoraggio delle prestazioni e reportistica
Programma Operativo
Il sistema opera durante le ore di mercato ottimali, regolando automaticamente per le diverse sessioni di trading. Include meccanismi di protezione integrati per i periodi di bassa liquidità e gli annunci economici importanti. I nuclei AI monitorano continuamente le condizioni di mercato e sospendono il trading quando la volatilità supera i parametri di sicurezza.
Nota: AI MAP è progettato per trader che cercano prestazioni consistenti attraverso l'automazione avanzata. Il sistema richiede impostazioni appropriate di gestione del rischio e dovrebbe essere utilizzato con strategie di allocazione del capitale appropriate.