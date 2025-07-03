AI Map
- 专家
- Saeid Soleimani
- 版本: 2.40
- 更新: 22 十二月 2025
- 激活: 11
AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。
实时监控（+ 3个月） || 聊天群组
系统架构
EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面：
-
实时价格走势和交易量分析
-
新闻情绪和经济日历整合
-
技术指标综合
-
风险评估和波动性预测
-
支撑位和阻力位映射
交易策略
该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。
主要特点
-
基于账户净值的自动持仓规模计算。
-
具有经济新闻过滤的市场分析。
-
动态利润目标和止损调整。
-
周末持仓保护功能。
-
多时间框架分析。
推荐货币对
该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括：
-
主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY
-
贵金属： XAUUSD（黄金）
账户建议
-
保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000）
-
时间框架 H1
设置和使用
-
EA 在标准市场时间内运行。
-
设置文件和设置指南可在"评论"部分获取。
-
建议在模拟账户上进行测试，以便在实盘交易之前了解系统机制。
Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.