AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。

实时监控（+ 3个月）  

系统架构

EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面：

  • 实时价格走势和交易量分析

  • 新闻情绪和经济日历整合

  • 技术指标综合

  • 风险评估和波动性预测

  • 支撑位和阻力位映射

交易策略

该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。

主要特点

  • 基于账户净值的自动持仓规模计算。

  • 具有经济新闻过滤的市场分析。

  • 动态利润目标和止损调整。

  • 周末持仓保护功能。

  • 多时间框架分析。

推荐货币对

该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括：

  • 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

  • 贵金属： XAUUSD（黄金）

账户建议


  • 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000）

  • 时间框架 H1

设置和使用

  1. EA 在标准市场时间内运行。

  2. 设置文件和设置指南可在"评论"部分获取。

  3. 建议在模拟账户上进行测试，以便在实盘交易之前了解系统机制。

FREE
筛选:
richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

Saeid Soleimani
4367
来自开发人员的回复 Saeid Soleimani 2025.12.19 21:33
Thank you for this honest review - and for actually understanding how the EA works. You nailed it: accurate entries + proper risk management = steady growth. The AI does its job when traders let it do its job. Simple as that. By the way, Version 2.30 is now available with improved broker compatibility and better execution during volatile periods. You'll notice even smoother performance. Really appreciate your patience and discipline. That's what makes the difference. Cheers! 📈
Harry Kattel
32
Harry Kattel 2025.12.12 15:59 
 

The market moved strongly upward, but the EA continued to add positions in the opposite direction. Instead of adapting to the clear bullish trend, the robot kept increasing exposure by adding more sell orders. There was no effective stop mechanism or recovery adjustment, and trading continued despite the growing drawdown. As a result, the account was fully wiped out, leading to a loss of approximately 1,300 EUR. This situation raises concerns about the EA’s trend recognition, position-adding logic, and overall risk management in trending market conditions. These aspects should be carefully reviewed to ensure safer operation on live accounts.

Update after further testing:

I want to clarify my previous review after spending more time with this EA. The strategy itself can work, but it requires proper risk management and active monitoring, especially during strong market trends.

The developer is very responsive, supportive, and clearly passionate about improving the product. He communicates openly and provides guidance when needed.

This is not a “set and forget” robot, but for users who understand drawdown, position sizing, and are willing to monitor equity, it can be a useful tool.

I appreciate the developer’s effort and ongoing improvements, and I’m continuing to test the EA with a more controlled risk approach.

Saeid Soleimani
4367
来自开发人员的回复 Saeid Soleimani 2025.12.14 14:52
Thank you for the detailed feedback, and I'm truly sorry about your loss.What Happened:You experienced a classic Martingale failure during a strong one-directional trend. The EA kept adding sell positions while the market moved powerfully upward, leading to account wipeout.Good News - This Is Now Fixed:I've released Version 2.20 with exactly the protections you needed:✅ Advanced Risk Protection (NEW)
Automatically closes ALL positions when drawdown exceeds 5%
Dynamic limits: tighter as more positions open
Would have stopped your loss at -65 EUR instead of -1,300 EUR
✅ Trading Strategy Selector (NEW)
Conservative mode: Only trades very strong setups (would likely skip aggressive trends)
Balanced mode: Default, much safer
Your scenario would trigger "SKIP" in new system
✅ Order Price Validation (NEW)
Prevents wrong order placement
Auto-retry if AI makes mistakes
What You Should Have Done (Old Version):
Enable news protection
Set tighter stop loss limits
Use lower Martingale levels
But these weren't obvious enough—that's on me
Current Version (2.20):
Protection features are DEFAULT ENABLED
Clear warnings in setup guide
Better trend detection
My Commitment:I build EAs to help traders, not hurt them. Your feedback directly led to these safety improvements. All users should now:
Update to version 2.20
Keep ENABLE_ADVANCED_RISK_PROTECTION = true
Use Conservative or Balanced mode
Test on demo first
Thank you for making the EA safer for everyone.
Saeid Soleimani
AIMAP EA Developer
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.12 08:59 
 

A scary Martingale expert advisor that trades against the market. AI has no effect on it — it just follows preset rules. It opens buys on some accounts and sells on others. My 5000 account got wiped out.

Saeid Soleimani
4367
来自开发人员的回复 Saeid Soleimani 2025.12.14 14:55
I'm sorry to hear about your loss. Let me address your concerns directly."AI has no effect":I understand your frustration, but the EA does use AI for analysis. However, you're right that the Martingale system dominates the behavior—once triggered, it follows recovery logic regardless of AI input. This is by design, but I should have made this clearer."Trades against the market":Martingale works by placing orders opposite to losing positions to recover losses. If market trends strongly in one direction, this creates the exact scenario you experienced—adding positions against the trend until account wipeout."Opens buys on some accounts, sells on others":The EA analyzes each chart independently. Different accounts/timeframes can show different signals, leading to opposite directions. This isn't random—it's based on the market data AI sees at that moment.What's Changed in Version 2.20:
✅ Advanced Risk Protection - Auto-closes positions at 5% drawdown
✅ Strategy Selector - Conservative mode avoids risky setups
✅ Order Validation - Prevents wrong price placementsMy Honest Take:You're correct that Martingale is aggressive and can wipe accounts during strong trends. I've added protections, but Martingale will always carry this risk. The EA works best in:
Ranging markets
With strict risk limits enabled
On demo accounts first
I should have emphasized these limitations more clearly. I'm working on better warnings and mandatory protection features.Thank you for the honest feedback.
kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

