AI MAP 트레이딩 시스템 AI MAP 트레이딩 시스템

AI MAP은 시장 상황을 분석하고 알고리즘 로직을 기반으로 거래를 실행하도록 설계된 자동화된 전문 자문가입니다. 이 시스템은 수동 개입 없이 가격 행동, 거래량 및 시장 심리를 평가하기 위해 다층 분석 프레임워크를 활용합니다. 실시간 모니터링 (+ 3개월) || 채팅 그룹

시스템 아키텍처

EA는 다양한 시장 측면을 처리하기 위한 전문 처리 모듈을 통합합니다:

실시간 가격 행동 및 거래량 분석

뉴스 심리 및 경제 캘린더 통합

기술 지표 합성

위험 평가 및 변동성 예측

지지선 및 저항선 매핑

트레이딩 전략

시스템은 계좌 자산과 현재 시장 상황을 기반으로 거래 크기를 자동으로 조정하여 포지션을 관리합니다. 위험 매개변수를 유지하기 위해 동적 손절매 메커니즘과 이익 실현 전략을 사용합니다. 여러 분석 모듈이 시장 방향에 대해 일치할 때만 거래가 실행됩니다.

주요 기능

계좌 자산을 기반으로 한 자동 포지션 크기 조정.

경제 뉴스 필터링을 통한 시장 분석.

동적 이익 목표 및 손절매 조정.

주말 포지션 보호 기능.

다중 시간 프레임 분석.

권장 통화 쌍

시스템은 충분한 변동성을 가진 쌍에 최적화되어 있으며 다음을 포함합니다:

주요 통화 및 크로스: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

금속: XAUUSD (금)

계좌 권장 사항





보수적: 최소 잔액 $500 (권장 $1,000)

시간 프레임 H1

설정 및 사용