Clear Breakout

5

"Breakout Buy-Sell" göstergesi, farklı piyasa seansları (Tokyo, Londra ve New York) sırasında fiyat kırılmalarına dayalı olarak potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek ve vurgulamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, traderların alım ve satım bölgelerini, ayrıca kâr alma (TP) ve zarar durdurma (SL) seviyelerini net bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur.

Kullanım Stratejisi

Gösterge şu şekilde kullanılabilir:

  1. İlk Kurulum: Piyasa seansını seçin ve GMT farkını ayarlayın.
  2. Piyasa Görselleştirmesi: Her seansın başında çizilen kırılma kutularını gözlemleyin. Bu kutular, dönemin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösterir.
  3. Alım ve Satım Sinyalleri: Kutunun en yüksek seviyesinin üzerine çıkan bir kırılma alım sinyali olarak kabul edilir. En düşük seviyenin altına inen bir kırılma ise satım sinyali olarak kabul edilir.
  4. Risk Yönetimi: Pozisyonları yönetmek için TP1, TP2, TP3 ve SL seviyelerini kullanın. TP seviyeleri farklı kâr hedefleri için tasarlanmış olup, SL olumsuz hareketlere karşı koruma sağlar.

Uygulama Stratejisi

Bu göstergenin kullanımını maksimize etmek için aşağıdaki strateji önerilir:

  1. Londra Seansı: Londra seansını seçin ve brokerınızın konumuna göre GMT farkını ayarlayın.
  2. Hedef Belirleme: Güncel piyasa volatilitesine göre TP ve SL seviyelerini belirleyin veya her çift için özel önerileri izleyin.
  3. Aktif İzleme: Kırılma kutularını gözlemleyin ve piyasa koşullarına göre alım veya satım sinyallerini bekleyin.
  4. Alarm Yönetimi: Fiyat önemli seviyelere ulaştığında bildirim almak için alarmları ayarlayın, böylece grafiği sürekli izlemek zorunda kalmazsınız.

Harici Parametrelerin Açıklaması

  • Margin: Alım ve satım bölgelerini belirlemek için kırılma seviyelerine eklenen pip aralığı.
  • TP1, TP2, TP3: Sırasıyla kâr alma seviyeleri 1, 2 ve 3.
  • SL: Standart zarar durdurma seviyesi.
  • Auto_SL: Etkinleştirildiğinde, döviz çiftine göre SL seviyesini otomatik olarak ayarlar.
  • iSession: Piyasa seansı seçimi (1=Asya, 2=Londra, 3=New York).
  • GMT_Offset: GMT zaman farkının ayarlanması.
  • UK_DST, US_DST: Birleşik Krallık ve ABD için yaz saati uygulaması ayarları.
  • NumberOfDays, iMaxNoOfDays: Hesaplama ve görselleştirme için dikkate alınacak gün sayısı.
  • SL_GU, SL_GJ, SL_EU, SL_EJ, SL_GBPCHF, SL_USDCHF: Farklı döviz çiftleri için belirli SL değerleri.
  • ChartHasBlkBgd: Metin ve nesne renklerini ayarlamak için grafiğin siyah bir arka plana sahip olup olmadığını belirtir.
  • BoxColor, TradingBoxColor: Kırılma kutuları ve ticaret kutularının renkleri.
  • Pop_Up_Box: Popup alarmları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  • Alert_Time_Out: Alarmların süresi (saniye cinsinden).
  • Alert_On_TP1, Alert_on: TP seviyeleri veya kırılmalar olduğunda alarmları etkinleştirir.

"Breakout Buy-Sell" göstergesi, farklı piyasa seansları sırasında fiyat kırılmalarına dayalı olarak ticaret fırsatlarını belirlemek için güçlü bir araçtır. Esnek yapılandırması ve özelleştirilebilir alarmları, grafiği sürekli izlemeye gerek kalmadan günlük piyasa dalgalanmalarından yararlanmak isteyen traderlar için uygundur.


İncelemeler 2
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:33 
 

Simple easy to use indicator. Great product.

lauro1956
5732
lauro1956 2024.08.21 16:30 
 

Fantastic Box Indicator It is not enough to just put a box and if it goes up you buy and if it goes down you sell.

This indicator takes into account the London, Asian, New York sessions... it is well worked...

It makes TP and SL easier for you in your own way

very good indicator

Önerilen ürünler
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Göstergeler
" A NEW TRADING METHOD FOR TRADING… AN AMAZING TRADING INDICATOR! " Additional Bonus : You get the Forex Trend Commander indicator for FREE! To lock in a profit from market movements in most cases it takes much longer than planning it. Trading is not an event, but a process. This process has no end, i.e. it should never stop completely and completely. ProTrading Arrow indicator is an advanced reversal system that can be played with or against the trend. BENEFITS OF USING PROTRADING ARROW Defin
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Sabah Yıldızı deseni". - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok. - Gösterge grafikte boğa Sabah Yıldızı desenlerini algılar: Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - Ayrıca kardeşi - ayı "Akşam Yıldızı deseni" göstergesi mevcuttur (aşağıdaki bağlantıyı takip edin). - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştir
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Propsense
Fahim Miah
4.86 (7)
Göstergeler
Welcome to Propsense, the best solution for new and veteran traders with a simple FREE strategy! This indicator is a unique and affordable trading tool built on the teachings of a former bank trader. With this tool, you will be able to see inefficient points with ease. As well as this, traders will have an interactive display panel which will show your running and closed P/L in pips AND currency units. It also allows you to set your desired daily target/loss limit!  IMPORTANT INFORMATION Maximi
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Göstergeler
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Delta Pairs
Anatolii Zainchkovskii
Göstergeler
Delta Pairs is an indicator for pair trading, it displays the divergence of two currency pairs. Does not redraw. A useful tool for the analysis of the behavior of two currency pairs relative to each other. Purpose The Delta Pairs indicator is designed for determining the divergences in the movements of two currency pairs. This indicator is displayed as two line charts and the difference (delta) between these charts in the form of a histogram. The Delta Pairs indicator will be useful for those w
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Göstergeler
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgeleriyle Güç Endeksi" MT4 için Yeniden Boyama Yok. - Güç endeksi, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir. - Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesinden Satış işlemlerini ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Satın Alma işlemlerini almak harikadır. - Bu gösterge, Momentum ticareti için trend yönünde mükemmeldir. - Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesi - sarı çizginin üstünde. - Dinamik Aşırı Satış bö
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Göstergeler
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Göstergeler
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
The coated chart
Jin Wang
Göstergeler
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Consolidations
Rofhiwa Bruce Nthulane
5 (1)
Göstergeler
What if you could see trouble from far, just imagine having some ability to foresee danger. This indicator has the ability to see consolidations before they are clear to everyone else. In the market everything is always fun until the market starts consolidating and often times by the time people realise it it's often too late. This Indicator will spot consolidations very fast and let you know at the top right of the chart so that you can either avoid losses by stopping to trade using trend follo
Trend Probability Oscillator
Michael Goh Joon Seng
Göstergeler
Simple to read and powerful, no fancy lines and drawings to clutter your chart or distract you. The trend probability oscillator estimates how likely a trend will continue in a certain period. The cummulator period controls how many bars in the past to use and is a proxy for the timescale the trend probability should hold. The use of a Max Line improves this further by indicating when a trend is likely to reverse. In most cases a trend must lose momentum before reversing. Hence, a trend probabil
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Göstergeler
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Göstergeler
This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Göstergeler
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Bias Finder Nedir Bias Finder (with Export) gelişmiş bir indikatördür. Piyasadaki istatistiksel yanlılıkları (bias) tespit eder ve analiz eder, tekrar eden eğilimleri net bir şekilde görselleştirir. Hem manuel işlem yapan hem de sistematik trader’lar için uygundur ve ticaret stratejilerine niceliksel analiz entegre etmek isteyenler için idealdir. Analiz Modları İndikatör, farklı zaman mantıklarına göre fiyat yanlılığını hesaplar ve gösterir: Hourly Bias : saatlik istatistiksel analiz Weekday Bia
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (1)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Göstergeler
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Göstergeler
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Göstergeler
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Göstergeler
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkl
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Göstergeler
Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the market to sell.
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
Göstergeler
Delta Fusion Pro - Sürüm 1.0 Feragatname Delta Fusion Pro bir analiz aracıdır ve otomatik sinyal sistemi veya işlem tavsiyesi değildir. Kullanım tamamen kullanıcı sorumluluğundadır; kâr veya gelecekteki sonuçlar için herhangi bir garanti yoktur. Bu, karar destek aracı olarak kullanılmalı ve kişisel değerlendirmeyi yerine geçmez. Gerçek kullanım öncesinde demo hesapta test edilmesi şiddetle tavsiye edilir. 1. Giriş ve Vizyon Delta Fusion Pro nedir? MT4 için gelişmiş bir göstergedir ve sipariş
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal tamamen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Belirli bir TP-SL ve hangi ÇİFTLER/TF'lerde en iyi performansı gösterdiğini önceden değerlendirmek isteyenler için idealdir. Hit Rate Top Bottom Signal stratejisi, her trader ve her tür ticaret için temel bir araçtır çünkü yalnızca yeniden çizim yapmayan kesin sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her Parite ve TF için başarı oranının ayrıntılı bir kaydını tutar ve önceden t
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
NEW YEAR SALE PRICE FOR LIMITED TIME!!! Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before pu
Yazarın diğer ürünleri
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Artık Aurum Apex'in demo sürümünü Yorumlar sekmesinden indirerek kendi brokerınızda canlı performansını değerlendirebilirsiniz! Açıklaması Aurum Apex EA, MT4 Platformu için tasarlanmış güçlü bir %100 otomatik ticaret aracıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve çeşitli ticaret fırsatlarını tespit eder. Tüm seviyelerdeki tüccarlar için uygun olan Aurum Apex EA, Risk parametresi aracılığıyla ayarlanabilen üç risk modu sunar: Risk = 0.1 (Düşük Risk): Altın hareketlerine aşina olmayan ye
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal tamamen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Belirli bir TP-SL ve hangi ÇİFTLER/TF'lerde en iyi performansı gösterdiğini önceden değerlendirmek isteyenler için idealdir. Hit Rate Top Bottom Signal stratejisi, her trader ve her tür ticaret için temel bir araçtır çünkü yalnızca yeniden çizim yapmayan kesin sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her Parite ve TF için başarı oranının ayrıntılı bir kaydını tutar ve önceden t
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Uzman Danışmanlar
EUROGEDDON EA – Eşsiz Performans ve Kontrollü Risk Yönetimi EUROGEDDON EA , adaptif zeka ile çalışan tamamen otomatik bir ticaret robotudur. Küçük hesapları büyütmek isteyenler için tasarlanmıştır ve hesabınız üzerinde tam kontrol sağlayarak istikrarlı sonuçlar elde etmeyi hedefler. Her 200$ için 0.01 lot ile son derece düşük riskle işlem yapar, bu da düşük bir drawdown ile birlikte gelir. Performansı gerçekten etkileyici ve denemeye değer. Demo sürümünü indir ve kendin test et! Sadece b
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Candle Fusion Pro — Formasyon Tanıma + Trend Filtresi + Momentum Filtresi (Repaint Yok) Güçlü mum formasyonlarını tespit edin ve trend ile momentum analizini canlı olarak yaparak güvenilirliğini doğrulayın. Candle Fusion Pro , fiyat hareketi hassasiyetine , trend yapısına ve çok katmanlı onaylara güvenen traderlar için nihai görsel araçtır. Temel Özellikler Formasyona Dayalı Giriş : 10'dan fazla gelişmiş Japon mum formasyonu algılar: Yıldız kayması (seviye 2, 3, 4) Boğa / Ayı Yutan Mumlar Saba
Scalping Signal NO Repaint NO Lag
Martin Alejandro Bamonte
3 (2)
Göstergeler
"Scalping Signal No Repaint No Lag", herhangi bir şemaya sürüklendiğinde, herhangi bir şablon veya başka bir gösterge yüklemeye gerek kalmadan tüm gerekli göstergeleri otomatik olarak yükleyen piyasadaki tek göstergedir. Şemayı, sağlanan resimdekiyle tam olarak aynı olacak şekilde otomatik olarak yapılandırır. Bu gösterge, yeniden boyama veya gecikme olmadan sinyaller garanti eder, bu nedenle tüm döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde (TF) scalping stratejileri için idealdir. Özellikler Göstergele
GbpUsd Pip Hunter EA
Martin Alejandro Bamonte
Uzman Danışmanlar
GBPUSD Pip Hunter EA Ana Özellikler: M15 Zaman Çerçevesinde GBPUSD için Optimize Edilmiştir: Özellikle GBPUSD çifti için 15 dakikalık grafik üzerinde tasarlanmış ve test edilmiştir. Minimum Tavsiye Edilen Hesap Boyutu: Düşük geri çekilmeler sağlamak için minimum $1000 hesap bakiyesi gereklidir. Spread Uyumluluğu: Karlılığı maksimize etmek için düşük spread veya ECN hesaplarla en iyi şekilde kullanılır. Risk Yönetimi: Ticaret ihtiyaçlarınıza göre Ekponansiyel Lot özelliğini 1.0 olarak ayarlayarak
Multi Timeframe Moving Averages
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
MTFMA (Çok Zaman Çerçeveli Hareketli Ortalamalar) göstergesi, ana grafikten ayrı bir pencerede farklı zaman dilimlerinde birden fazla hareketli ortalamayı (MA) kullanarak alım ve satım sinyalleri sağlar (yeniden boyamaz). Küçük zaman dilimlerinde scalping için ve daha büyük zaman dilimlerinde uzun vadeli ticaret için uygun, çok yönlü ve kolay yorumlanabilen bir göstergedir. Neden Multi-Frame? Çok zaman çerçeveli terimi, göstergenin birden fazla zaman diliminden gelen verileri kullanma ve birleşt
NextCandlePredictor No Repaint
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
NextCandlePredictor Göstergesi NextCandlePredictor, yeniden boyamayan, rengini değiştirmeyen, hareket etmeyen, kaybolmayan ve gecikme olmayan bir uyarılı sinyal göstergesidir. Herhangi bir zaman diliminde bir sonraki veya yaklaşan mumların yönünü belirlemenize yardımcı olacaktır. New York, Londra veya her ikisinin de çakıştığı yüksek volatiliteye sahip piyasalar için şiddetle tavsiye edilir. Ana Özellikler: Zaman Dilimlerinde Esneklik: M1'den H1'e ve ötesine kadar herhangi bir zaman diliminde hı
MultiSymbol and TF Chart Integrated
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
"MultiSymbol & TF Chart Integrated" göstergesi, tek bir grafikte (çoklu mod) tercih ettiğiniz zaman dilimlerinde 60'a kadar döviz çiftini izleyebilmenizi veya işlem yaptığınız çifti tüm TF'lerde görüntüleyebilmenizi (basit mod) sağlayarak piyasaya hızlı ve kapsamlı bir bakış sunmak üzere tasarlanmıştır. Ana Avantajlar: Tam İzleme: Tek bir grafikte tüm istenen çiftleri bir bakışta gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanır. Zaman Tasarrufu: Grafikler arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldı
Pairs and TF Changer
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Farklı para çiftlerini ve zaman dilimlerini izlemek için birden fazla grafik arasında geçiş yapmaktan bıktınız mı? Pairs and TF Changer göstergesi ticaret deneyiminizi devrim yapacak! Stratejiniz için tüm göstergeleri yükledikten sonra, Pairs and TF Changer 'i grafiğe ekleyin. Gerekirse, konumunu, renklerini veya görüntülenen sütun sayısını ayarlayabilirsiniz! Ana Özellikler: Kesintisiz Entegrasyon: Bu göstergeyi ticaret stratejinize zahmetsizce entegre edin. Tek bir tıklamayla tüm para çiftler
GO Trend MultiTimeFrame
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
GoTrend Çok Zaman Dilimli Gösterge "GoTrend Multi-Timeframe" göstergesi, farklı zaman dilimlerinde bir döviz çiftinin genel ve spesifik eğilimlerini hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen tüccarlar için vazgeçilmez bir araçtır. Bu gösterge, tüccarların piyasa yönünü bir bakışta net ve kapsamlı bir şekilde görmelerini sağlayarak karar alma süreçlerini optimize eder ve ticaret stratejilerinin etkinliğini artırır. Ana Özellikler: Çok Zaman Dilimli Analiz: Bu gösterge, M5, M15, M30, H1,
Gold Vertex EA
Martin Alejandro Bamonte
Uzman Danışmanlar
Gold Vertex EA is a reliable and stable option for those looking to automate their trading in the gold market. With a robust system based on one of the most effective indicators and a solid trend-following strategy, Gold Vertex EA is a powerful tool for traders who want precise, worry-free trading. Requirements Platform : MetaTrader 4 Supported Instruments : Specifically developed and configured for Gold (XAUUSD) Recommended Account Type : ECN or low spread Minimum Deposit Recommended : $100 Tim
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Uzman Danışmanlar
Inferno Signals EA , piyasanın önemli hareketlerinden yararlanmak üzere tasarlanmıştır ve sağlam M30 zaman diliminde çalışmaktadır. Bu EA, düşük bir başlangıç sermayesi ile başlamak isteyenler için idealdir ve çift başına sadece 100 $'dan başlayan, otomatik sermaye yönetimi, dinamik lot ayarlamaları ve Stop-Loss (SL) gibi güvenlik seviyelerini içermektedir. Düşük bir drawdown ve en iyi fırsatları yakalamaya odaklanan bir strateji ile Inferno Signals EA, yatırımınızın güvenliğini riske atmadan ge
MarketPrice Indicator
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
The MarketPrice Indicator is designed to provide a quick, one-glance visualization of the trend direction for a currency pair across all time frames (Time Frames), streamlining decision-making. MarketPrice Indicator is based on daily levels and trading signals derived from moving average crossovers and market strength according to various technical indicators. It comes fully configured, though you can, of course, modify any parameters as desired. Indicator Logic The indicator uses a combination
Candle Probability Scalper
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Candle Probability Scalper Kullanım Kılavuzu Bu gösterge, scalping'i kolay ve %100 sezgisel hale getirir. Candle Probability Scalper , GERÇEK ZAMANLI olarak mevcut mum üzerinde alıcıların ve satıcıların güç yüzdelerini bir bakışta gösterir. Yüzdeler her tikte güncellenir, bu sayede alıcı ve satıcıların çoğunluğunun ne yaptığını saniye saniye gecikme olmadan bilirsiniz. Bu, her bir tarafın gücünü belirlemenize veya doğrulamanıza ve dolayısıyla fiyatın olası yönünü tahmin etmenize büyük ölçüde ya
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Last 50 Pips göstergesi, son fiyat hareketlerine dayalı olarak alım ve satım fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Son mumlardaki fiyat değişimini ölçer ve fiyatın yön değiştirebileceği anları sarı renkle vurgular. Alım sinyali: Gösterge KIRMIZI dan SARI ya değiştiğinde ALIM pozisyonu açmalısınız, bu da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi önerir. Ne kadar kolay olduğunu görmek için lütfen resimlere bakın. Satış sinyali: Gösterge YEŞİL den SARI ya değiştiğinde SAT
FlashPoints Breakout
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Her gün piyasanın başında, Flashpoints Breakout pivot, destek ve direnç seviyelerini önceki günün verilerini (yüksek, düşük ve kapanış) kullanarak inceleyerek iki kırılma seviyesi (boğa ve ayı) hesaplar. Bu şekilde, sabah ilk iş olarak yeni giriş seviyelerine ek olarak Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) değerlerine sahip olursunuz, böylece ek hesaplama yapmadan Buy Stop veya Sell Stop bekleyen emirleri verebilirsiniz. Flashpoints Breakout ile her gün, beklenen kırılma seviyelerine göre 1 veya 2
Buy Sell Magic Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
BUYSELLMAGIC is a non-repainting signal-type trading indicator designed to precisely detect entry points in the market.  Features Reliable and permanent signals : BUYSELLMAGIC signals are final once the candle closes, ensuring they will not be modified or removed from the chart. This gives you the confidence of working with an indicator that keeps its signals stable and trustworthy. Comprehensive alerts : In addition to signals on the chart, you’ll receive notifications via email, pop-up alerts
Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Automatic Fibonacci Pivots automatically calculates pivot levels and support/resistance based on Fibonacci, clearly showing key reference points that indicate potential reversal or trend continuation zones, as well as buy and sell areas . Designed for traders seeking clarity on charts without having to recalculate and manually place Fibonacci levels each time. Once set up on your computer, it will send an alert to your phone when a potential buy/sell signal is issued, allowing you to trade direc
Trade Insights Display
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Trade Insights Display is the ideal companion for traders who want to operate with clarity and precision. This indicator provides real-time access to critical account data, such as: Balance Equity Margin Spread Swap Remaining time for the current candle . These data points are essential, regardless of the strategy or other indicators you use. Having this indicator always visible allows you to quickly assess your account status, the swap for each pair (helping you avoid high-cost trades), and the
ZeroLag TrendCandle Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
ZeroLag TrendCandle — Real-time Candle Coloring & Alerts System (No Repaint) ZeroLag TrendCandle is a real-time trend detection tool that applies non-repainting candle coloring based on an advanced Williams Percent Range (WPR) analysis. It highlights trend shifts, momentum changes, and potential reversals through a dynamic color-coded system— allowing traders to instantly understand current market direction with a clean, intuitive chart, as shown in the images. At a glance, you can clearly ide
ClearView Trend Finder
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
ClearView Trend Finder — Ne Kadar Net Olduğunu Görebiliyor Musun? Grafiğin çok mu karmaşık olduğunu hissettin mi? Çok fazla gösterge, çelişkili sinyaller ve sadece analizi zorlaştıran çizgiler mi var? ClearView Trend Finder , bu görsel karmaşayı tamamen ortadan kaldırır ve seni gerçekten önemli olana odaklanmaya davet eder: net trend . Bu sistem, grafiği hiçbir zaman yeniden çizmeyen veya değiştirmeyen temiz ve net bir görünüme dönüştürür. Her mum çubuğu, yalnızca piyasanın baskın yönünü göste
Filtrele:
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:33 
 

Simple easy to use indicator. Great product.

lauro1956
5732
lauro1956 2024.08.21 16:30 
 

Fantastic Box Indicator It is not enough to just put a box and if it goes up you buy and if it goes down you sell.

This indicator takes into account the London, Asian, New York sessions... it is well worked...

It makes TP and SL easier for you in your own way

very good indicator

İncelemeye yanıt