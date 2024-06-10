Clear Breakout

"Breakout Buy-Sell" göstergesi, farklı piyasa seansları (Tokyo, Londra ve New York) sırasında fiyat kırılmalarına dayalı olarak potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek ve vurgulamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, traderların alım ve satım bölgelerini, ayrıca kâr alma (TP) ve zarar durdurma (SL) seviyelerini net bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur.

Kullanım Stratejisi

Gösterge şu şekilde kullanılabilir:

İlk Kurulum: Piyasa seansını seçin ve GMT farkını ayarlayın. Piyasa Görselleştirmesi: Her seansın başında çizilen kırılma kutularını gözlemleyin. Bu kutular, dönemin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösterir. Alım ve Satım Sinyalleri: Kutunun en yüksek seviyesinin üzerine çıkan bir kırılma alım sinyali olarak kabul edilir. En düşük seviyenin altına inen bir kırılma ise satım sinyali olarak kabul edilir. Risk Yönetimi: Pozisyonları yönetmek için TP1, TP2, TP3 ve SL seviyelerini kullanın. TP seviyeleri farklı kâr hedefleri için tasarlanmış olup, SL olumsuz hareketlere karşı koruma sağlar.

Uygulama Stratejisi

Bu göstergenin kullanımını maksimize etmek için aşağıdaki strateji önerilir:

Londra Seansı: Londra seansını seçin ve brokerınızın konumuna göre GMT farkını ayarlayın. Hedef Belirleme: Güncel piyasa volatilitesine göre TP ve SL seviyelerini belirleyin veya her çift için özel önerileri izleyin. Aktif İzleme: Kırılma kutularını gözlemleyin ve piyasa koşullarına göre alım veya satım sinyallerini bekleyin. Alarm Yönetimi: Fiyat önemli seviyelere ulaştığında bildirim almak için alarmları ayarlayın, böylece grafiği sürekli izlemek zorunda kalmazsınız.

Harici Parametrelerin Açıklaması

Margin : Alım ve satım bölgelerini belirlemek için kırılma seviyelerine eklenen pip aralığı.

: Alım ve satım bölgelerini belirlemek için kırılma seviyelerine eklenen pip aralığı. TP1, TP2, TP3 : Sırasıyla kâr alma seviyeleri 1, 2 ve 3.

: Sırasıyla kâr alma seviyeleri 1, 2 ve 3. SL : Standart zarar durdurma seviyesi.

: Standart zarar durdurma seviyesi. Auto_SL : Etkinleştirildiğinde, döviz çiftine göre SL seviyesini otomatik olarak ayarlar.

: Etkinleştirildiğinde, döviz çiftine göre SL seviyesini otomatik olarak ayarlar. iSession : Piyasa seansı seçimi (1=Asya, 2=Londra, 3=New York).

: Piyasa seansı seçimi (1=Asya, 2=Londra, 3=New York). GMT_Offset : GMT zaman farkının ayarlanması.

: GMT zaman farkının ayarlanması. UK_DST, US_DST : Birleşik Krallık ve ABD için yaz saati uygulaması ayarları.

: Birleşik Krallık ve ABD için yaz saati uygulaması ayarları. NumberOfDays, iMaxNoOfDays : Hesaplama ve görselleştirme için dikkate alınacak gün sayısı.

: Hesaplama ve görselleştirme için dikkate alınacak gün sayısı. SL_GU, SL_GJ, SL_EU, SL_EJ, SL_GBPCHF, SL_USDCHF : Farklı döviz çiftleri için belirli SL değerleri.

: Farklı döviz çiftleri için belirli SL değerleri. ChartHasBlkBgd : Metin ve nesne renklerini ayarlamak için grafiğin siyah bir arka plana sahip olup olmadığını belirtir.

: Metin ve nesne renklerini ayarlamak için grafiğin siyah bir arka plana sahip olup olmadığını belirtir. BoxColor, TradingBoxColor : Kırılma kutuları ve ticaret kutularının renkleri.

: Kırılma kutuları ve ticaret kutularının renkleri. Pop_Up_Box : Popup alarmları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

: Popup alarmları etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Alert_Time_Out : Alarmların süresi (saniye cinsinden).

: Alarmların süresi (saniye cinsinden). Alert_On_TP1, Alert_on: TP seviyeleri veya kırılmalar olduğunda alarmları etkinleştirir.

"Breakout Buy-Sell" göstergesi, farklı piyasa seansları sırasında fiyat kırılmalarına dayalı olarak ticaret fırsatlarını belirlemek için güçlü bir araçtır. Esnek yapılandırması ve özelleştirilebilir alarmları, grafiği sürekli izlemeye gerek kalmadan günlük piyasa dalgalanmalarından yararlanmak isteyen traderlar için uygundur.



