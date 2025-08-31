EA Scalper BigBoss Ultra Z

BigBoss Ultra Z Scalper EA, EURUSD paritesi için M5 (5 dakikalık) zaman diliminde hassas bir scalping EA'sıdır.

BigBoss Scalper Ultra Z, EURUSD paritesinde hassas scalping stratejileri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA), MetaTrader 5 platformunda M5 (5 dakikalık) zaman diliminde çalışır. Bu EA, 12 pip'lik Kar Al ve 11 pip'lik Zarar Durdur emirleri kullandığı için hızlı işlem ve kontrollü risk yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Geriye Dönük Test Sonuçları (Metatrader 5 Strateji Test Cihazı): Ocak - Ağustos 2025 arasında 8 ayda 1.205.540 ABD Doları (1,20 Milyon ABD Doları) kâr
✅ Dönem: Ocak 2025 - Ağustos 2025
✅ Sonuçlar: 8 ayda 1.205.540 ABD Doları'na varan tutarlı kârlar (bu sayfanın altındaki grafiğe ve geriye dönük test sonuçlarına bakın)
✅ Test Modu: 5 dakikalık zaman dilimi, IC Markets aracı kurumundan alınan anlık veriler, Ham hesap, kaldıraç 1:1000 (herhangi bir kaldıraç kullanılabilir, ancak maksimum sonuçlar için 1:1000 veya 1:500'ü öneririm)

⚠️ Not: Geriye dönük test sonuçları oldukça yüksek bir performans göstermektedir. Minimum 300 ABD Doları tutarında bir hesapla kullanılabilir, ancak önerilen sermaye 500 veya 1.000 ABD Dolarıdır.

⚙️ Temel Özellikler ve Nitelikler:
Uygun Olduğu Pariteler: EURUSD

⏱️ Önerilen Zaman Aralığı: M5 (5 dakika).

🖥️ Platform: MetaTrader 5 (MT5).

🔢 Önerilen Aracı Kurum:

IC Markets Global, Ham Hesap, herhangi bir kaldıraçla kullanılabilir, ancak maksimum sonuçlar için 1:1000 veya 1:500 kaldıraç önerilir.

🎯 Kâr Al (TP): 12 pip

🛡️ Zarar Durdur (SL): 11 pip

📉 Maksimum Spread: Giriş ve işlem verimliliğini korumak için 2 pip.

📊 Pozisyon ve Risk Yönetimi:
📈 Dinamik Lotlar (Bileşik Faiz):

Örneğin, öz sermayeye dayalı otomatik lot büyüklükleri: 500 USD bakiye, pozisyon başına 0,05 lot, maksimum 7 açık pozisyon.

📌 İşlem Kontrolü:

Maksimum açık pozisyon sayısı: 7 pozisyon.

Sinyal başına maksimum giriş sayısı: Göstergenin sinyal gücüne bağlı olarak 7 pozisyona kadar.

Maksimum Spread: 2 pip

📈 Strateji ve Göstergeler:
Bu EA, iki ana teknik göstergenin birleşimini kullanır:

Momentum

Stokastik Osilatör

Her ikisi de hızlı tempolu scalping için özel olarak optimize edilmiştir ve değişken veya normal piyasa koşullarında keskin giriş noktaları sağlar.

🏦 Önerilen Aracı Kurumlar:
En iyi sonuçlar için, hızlı işlem koşullarına ve düşük spread'lere sahip bir aracı kurum kullanın, örneğin:

IC Markets Global, FP Markets, HF Markets, Exness ve düşük spread'li ECN veya Raw hesapları sunan diğerleri.

Hesap Türü: Raw Spread veya ECN hesabı

Kaldıraç: Önerilen 1:1000 veya 1:500 (maksimum sonuçlar için)

M5 (5 dakikalık) zaman dilimine sahip EURUSD için daha uygundur.

Minimum sermaye: 300 USD, ancak önerilen: 500 USD veya 1.000 USD.

EA, MetaTrader 5 veya MT5 için özel olarak tasarlanmıştır.

🔐 BigBoss Scalper Avantajları:
Martingale, grid veya yüksek riskli teknikler kullanmaz.

EA, karmaşık ayarlar gerektirmez. Varsayılan ayarları kullanın, çünkü lot sayısını hesap bakiyenize göre otomatik olarak ayarlar. Bu nedenle, EA ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur; VPS'de çalıştırırken varsayılan ayarları bırakın.

Minimum 300 USD'lik bir hesapta kullanılabilir, 500 USD veya 1.000 USD için öneriler mevcuttur.

Giriş tamamen gerçek zamanlı teknik sinyallere dayanmaktadır.

Bileşik lot özelliğini kullandığı için küçük bir hesabı sistematik olarak geliştirmek için uygundur. Kârlar arttıkça lot sayısı ayarlanacak ve nihayetinde bakiye zamanla büyümeye devam edecektir.

EA, özellikle MetaTrader 5 veya MT5 için tasarlanmıştır.

Yalnızca EURUSD 5 dakikalık veya M5 zaman diliminde kullanın.

💡 Kullanım İpuçları:

Düşük spread'li bir ECN hesabı kullanın.

Forexvps.net veya başka bir sağlayıcı gibi düşük gecikmeli bir VPS kullanın.
