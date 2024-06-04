Aurum Apex Mt4 EA

Artık Aurum Apex'in demo sürümünü Yorumlar sekmesinden indirerek kendi brokerınızda canlı performansını değerlendirebilirsiniz!

Aurum Apex EA, MT4 Platformu için tasarlanmış güçlü bir %100 otomatik ticaret aracıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve çeşitli ticaret fırsatlarını tespit eder.

Açıklaması

Tüm seviyelerdeki tüccarlar için uygun olan Aurum Apex EA, Risk parametresi aracılığıyla ayarlanabilen üç risk modu sunar:

Risk = 0.1 (Düşük Risk): Altın hareketlerine aşina olmayan yeni tüccarlar için idealdir. Bu ayar sürprizleri en aza indirirken güveni artırır.

Altın hareketlerine aşina olmayan yeni tüccarlar için idealdir. Bu ayar sürprizleri en aza indirirken güveni artırır. Risk = 0.2 (Orta Risk): Altın ticaretine aşina deneyimli tüccarlar için tavsiye edilir. Kar potansiyeli ile geri çekilme arasında optimal bir denge sağlar.

Altın ticaretine aşina deneyimli tüccarlar için tavsiye edilir. Kar potansiyeli ile geri çekilme arasında optimal bir denge sağlar. Risk = 0.3 (Yüksek Risk): Gelişmiş tüccarlar için kısa sürelerle robotu kullananlar için tasarlanmıştır. Bu ayar, EA'yı 3 ila 4 saat sonra devre dışı bırakanlar için uygundur. Önemli USD ve BTC haber etkinlikleri sırasında dikkatli olunması tavsiye edilir.

ECN veya Sıfır Spread hesabınızda minimum 1000 $ ile başlamanızı öneriyoruz ve sadece M1 zaman diliminde XAUUSD çiftini işlem yapmanızı öneriyoruz. Ancak, Aurum Apex herhangi bir hesap bakiyesiyle çalışabilir ve mevcut fonlara göre lot büyüklüklerini otomatik olarak ayarlar.

Çalışma Saatleri:

Varsayılan çalışma saatleri 8:00 ile 22:00 arasıdır (broker saatine göre), böylece manuel ayarlara gerek kalmadan yüksek frekanslı ticaret sağlanır.

HFT + Scalping:

Aurum Apex, yaklaşık olarak günde 100 işlem gerçekleştirerek yüksek frekanslı ticareti kullanır. Ayrıca, önceden belirlenmiş kar alma seviyeleri yerine algılanan fiyat hareketi değişikliklerine göre işlemleri kapatmak için scalping stratejileri kullanır.

Not: Risk Düzeyi dışındaki parametreleri değiştirmeniz önerilmez.

VPS:

VPS kullanımı zorunlu olmasa da, EA'nın işleyişini durdurabilecek kesintileri önlemek için VPS kullanmanız önerilir. VPS kullanmıyorsanız, bilgisayarınızın sürekli olarak güvenilir bir internet bağlantısıyla MT4 platformunu çalıştırdığından emin olun.

Herhangi bir sorunuz varsa, çekinmeden bize ulaşın!