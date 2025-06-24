Clear Horizon
- 专家
- Dina Priyanti
- 版本: 4.94
- 更新: 25 十二月 2025
- 激活: 10
令人惊叹的Clear Horizon
突破箱策略： 一个智能交易系统，利用价格整合和突破。它基于最近的价格区间绘制动态支撑和阻力箱，并在市场突破紧密区域时下单。这个逻辑针对的是手动交易者通常错过的高动量交易。
特别启动定价
在有限的时间内，Clear Horizon以 99 的价格提供。标准价格将很快调整为 $150 USD。不要错过这个以极低的价值拥有高性能专家顾问的机会。
为什么选择Clear Horizon？
- 自动检测隐藏的和经典的MACD背离
- 适合做市公司挑战和个人交易账户
- 需要最少配置，带有内置的资金保护规则
- 与大多数经纪商和账户类型兼容
快速入门指南
安装简单，耗时不到5分钟：
- 打开您的终端，并将Clear Horizon附加到 单一图表（推荐：GBPUSD 在 M15 上）
- 加载预优化的模板之一或手动配置您的风险设置
- 启用自动交易，并让Clear Horizon接管
保持连接
我们提供持续的支持和改进。在您购买后：
- 加入我们的 电报群组 获取实时更新和讨论
- 访问各种货币对和账户类型的现成设置文件
- 获取新的策略和性能提升的通知
开始更智能的交易。让Clear Horizon运作，同时您专注于您的策略。
turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.