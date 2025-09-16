Clear Horizon
- Experts
- Dina Priyanti
- Version: 2.99
- Mise à jour: 16 septembre 2025
- Activations: 10
L'incroyable Clear Horizon
Stratégie Breakout Box : Un système de trading intelligent qui capitalise sur les consolidations et les ruptures de prix. Il dessine des boîtes de support et de résistance dynamiques basées sur des plages de prix récentes et place des transactions lorsque le marché sort de zones étroites. Cette logique cible des mouvements à forte dynamique souvent manqués par les traders manuels.
Tarification de lancement spéciale
Pour une durée limitée, Clear Horizon est disponible à un 99. Le prix standard sera bientôt ajusté à 150 $ USD. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un conseiller expert haute performance à une fraction de sa valeur.
Pourquoi choisir Clear Horizon ?
- Détecte automatiquement les divergences MACD cachées et classiques
- Idéal pour les défis des entreprises de prop trading et les comptes de trading personnels
- Requires minimal configuration with built-in capital protection rules
- Compatible with most brokers and account types
Guide de démarrage rapide
L'installation est simple et prend moins de 5 minutes :
- Ouvrez votre terminal et attachez Clear Horizon à un seul graphique (recommandé : GBPUSD sur M15)
- Chargez l'un des modèles pré-optimisés ou configurez manuellement vos paramètres de risque
- Activez le trading automatique et laissez Clear Horizon prendre le relais
Restez connecté
Nous offrons un support continu et des améliorations. Après votre achat :
- Rejoignez notre groupe Telegram pour des mises à jour en direct et des discussions
- Accédez à des fichiers de configuration prêts à l'emploi pour divers paires et types de comptes
- Recevez des notifications sur de nouvelles stratégies et améliorations de performance
Canal MQL5 : https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Commencez à trader plus intelligemment. Laissez Clear Horizon travailler pendant que vous vous concentrez sur votre stratégie.